ट्रंप ने लॉन्च किया गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम: जानें क्या है खास और किसे मिलेगा फायदा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत अमीर व्यक्तियों और व्यवसायों को अमेरिका में निवेश करने और स्थायी निवास हासिल करने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम की खास बातें, पात्रता और इसके संभावित प्रभावों के बारे में पूरी जानकारी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम के लिए एक आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यूएस राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए नए प्रोग्राम में व्यक्तियों के लिए 1 मिलियन डॉलर और व्यवसायों के लिए लगभग 2 मिलियन डॉलर की फीस निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम के लॉन्च के बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि यह एक अत्यधिक सफल कार्यक्रम होने जा रहा है। इससे अमेरिका अरबों डॉलर जुटाने में सफल होगा। इन पैसों से अमेरिकी नागरिकों के टैक्स

में कमी आएगी और देश में अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हो सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा कि आज हमें यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि द ट्रंप गोल्ड कार्ड लॉन्च किया जा रहा है। यह कार्ड व्यक्तियों के लिए 1 मिलियन डॉलर और कॉर्पोरेशनों के लिए 2 मिलियन डॉलर में उपलब्ध होगा। बहुत लंबे समय से हमारे देश में लाखों अवैध प्रवासियों ने प्रवेश किया है, और हमारी आव्रजन प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई है। ट्रंप गोल्ड कार्ड कैसा दिखता है? बता दें कि ट्रंप गोल्ड कार्ड की तस्वीर भी सामने आई है। कार्ड का डिज़ाइन किसी विशेष क्रेडिट कार्ड जैसा दिखता है। इसे सुनहरे रंग से डिज़ाइन किया गया है। इस पर ट्रंप की तस्वीर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और अमेरिकी झंडा उकेरा गया है। इस पर ट्रंप गोल्ड कार्ड लिखा है। वहीं, प्लेटिनम कार्ड का डिज़ाइन अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि, वेबसाइट आवेदकों को तुरंत प्रतीक्षा सूची में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही, आवेदकों को पहले आओ, पहले पाओ की सुविधा दी जा रही है। बता दें कि इस कार्यक्रम के अनुसार, गोल्ड कार्ड, डीएचएच की मंजूरी के अधीन, EB-1 या EB-2 वीजा श्रेणियों के तहत वैध स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान करता है। इससे प्राप्तकर्ता अमेरिकी नागरिकता की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। हालांकि, अधिकारियों ने नागरिकता प्राप्त करने की सटीक समय सीमा निर्धारित नहीं की है। ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड क्या है? कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को प्रायोजित करने की अनुमति देता है। इसके लिए आवेदन करने वालों को एक गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा, जो लगभग $15,000 के बराबर है। इसका भुगतान अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, उन्हें होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) की जांच से गुजरना होगा। इसके बाद, 2 मिलियन डॉलर का योगदान देना होगा। यह भी पढ़ें: 90 लाख रुपये में मिलेगा H-1B वीजा... ट्रंप के एक फैसले ने भारतीयों के लिए कैसे खड़ी कर दी मुसीबत? यह भी पढ़ें: 'गोल्ड कार्ड' वीजा पर ट्रंप ने बदली शर्तें, अमेरिका में प्रवेश के लिए अब इतने करोड़ देने होंगे।\गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम का महत्व काफी अधिक है। यह अमेरिका में निवेश करने और वहां रहने के इच्छुक लोगों के लिए एक नया विकल्प प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, अमीर व्यक्ति और व्यवसाय अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं। कार्यक्रम के तहत, लोगों को 1 मिलियन डॉलर का निवेश करना होगा और कंपनियों को 2 मिलियन डॉलर का निवेश करना होगा। बदले में, वे अमेरिका में स्थायी निवास और नागरिकता की ओर एक मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल से अमेरिका को विदेशी निवेश आकर्षित करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हालांकि, इस योजना के कुछ आलोचक भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह योजना केवल अमीरों के लिए है और इससे आव्रजन प्रणाली में असमानता बढ़ सकती है। अन्य लोगों का कहना है कि इस योजना से भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है। फिर भी, ट्रंप गोल्ड कार्ड प्रोग्राम अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देश को विदेशी निवेश आकर्षित करने और अपनी आव्रजन प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकता है। यह कार्यक्रम उन लोगों को भी अवसर प्रदान करता है जो अमेरिका में रहना और काम करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से, अमेरिका अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ा सकता है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। गोल्ड कार्ड प्रोग्राम, अमेरिकन ड्रीम को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है, जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। यह एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जो उन्हें अमेरिका में स्थायी रूप से रहने, काम करने और अंततः नागरिक बनने की अनुमति देता है। यह अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह देश को विदेशी निवेश आकर्षित करने और अपनी आव्रजन प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। यह उन लोगों को भी अवसर प्रदान करता है जो अमेरिका में रहना और काम करना चाहते हैं। कार्यक्रम को लॉन्च करने का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहा है। यह कार्यक्रम देश को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और एक बेहतर भविष्य के निर्माण में मदद करेगा। कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए किन सुरक्षा उपायों को अपनाया जाता है कि यह उचित और पारदर्शी तरीके से संचालित हो।\ट्रंप गोल्ड कार्ड प्रोग्राम एक जटिल योजना है जिसके कई पहलू हैं। यह व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए एक अवसर प्रदान करता है। हालांकि, यह कुछ चुनौतियों और संभावित जोखिमों के साथ भी आता है। व्यक्तियों के लिए, इस कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए बड़ी मात्रा में धन का निवेश करने की आवश्यकता होती है। उन्हें एक गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इसके अलावा, उन्हें होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) की जांच से गुजरना होगा। यदि वे सफल होते हैं, तो उन्हें वैध स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इससे उन्हें अमेरिकी नागरिकता की ओर एक मार्ग मिल जाएगा। व्यवसायों के लिए, ट्रंप गोल्ड कार्ड प्रोग्राम विदेशी कर्मचारियों को प्रायोजित करने का एक तरीका प्रदान करता है। उन्हें भी एक गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा और DHS की जांच से गुजरना होगा। यदि वे सफल होते हैं, तो वे विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में काम करने और रहने की अनुमति दे सकते हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड प्रोग्राम के कई संभावित लाभ हैं। यह अमेरिका में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। यह देश को कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने में भी मदद कर सकता है। हालांकि, इस कार्यक्रम में कुछ जोखिम भी हैं। यह भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के खतरे को बढ़ा सकता है। यह आव्रजन प्रणाली में असमानता भी पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर, ट्रंप गोल्ड कार्ड प्रोग्राम एक जटिल योजना है जिसके कई पहलू हैं। इसके संभावित लाभ और जोखिम दोनों हैं। यह अमेरिकी सरकार की एक बड़ी पहल है जिसका देश और दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए किन सुरक्षा उपायों को अपनाया जाता है कि यह उचित और पारदर्शी तरीके से संचालित हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से, अमेरिका अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ा सकता है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है





Dainik Jagran

डोनाल्ड ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा अमेरिका वीजा प्रोग्राम निवेश स्थायी निवास नागरिकता अर्थव्यवस्था इमिग्रेशन

