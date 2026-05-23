ट्रंप ने पोस्ट की तस्वीर, ईरान की घेराबंदी को बढ़ावा दिया है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया के नक्शे पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें ईरानी क्षेत्र को अमेरिकी झंडे से ढक दिया गया है। उनके इस कदम से ईरान को अमेरिकी नियंत्रण की बात करने और हमले की स्थिति को बढ़ावा देने के संदेह उजागर हुए हैं। हालांकि, दोनों देशों में समझौते के लिए शांति प्रस्तावों का आदान-प्रदान चल रहा है, लेकिन ट्रंप के इस कदम से यह स्थिति और भी डरावनी नजर आ रही है।
Subscribe अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ऐसी तस्वीर साझा की है, जो ईरान संघर्ष फिर शुरू होने और पश्चिम एशिया की स्थिति को और ज्यादा बिगड़ने की चर्चा को उड़ाना चाहती है। ट्रंप ने शनिवार को ट्रूथ सोशल पर एक नई तस्वीर साझा की है। इसमें पश्चिम एशिया का नक्शा दिखाया गया है, जिसमें ईरान ी क्षेत्र को अमेरिकी झंडे से ढक दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तस्वीर को 'मध्य पूर्व का संयुक्त राज्य' कैप्शन दिया है, जिसमें ईरान को अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगा हुआ दिखाया गया है। यह एक तरह से ईरान पर अमेरिकी नियंत्रण की बात कहता है, जिससे अमेरिका के तेहरान पर फिर हमले शुरू करने का अंदेशा बढ़ गया है.
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ट्रंप ईरान जब अमेरिकी झड़ा West Asia