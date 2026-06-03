Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ट्रंप का नया टैरिफ फैयार: भारत, चीन पर 12.5% टैक्स, पाकिस्तान को छूट

वैश्विक व्यापार News

ट्रंप का नया टैरिफ फैयार: भारत, चीन पर 12.5% टैक्स, पाकिस्तान को छूट
ट्रंप टैरिफभारत पर टैरिफचीन टैरिफ
📆03-06-2026 14:27:00
📰NBT Hindi News
88 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 51%

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 54 से अधिक देशों पर नया टैरिफ लगाने का प्लान बनाया है। भारत और चीन पर 12.5% का अतिरिक्त सीमा शुल्क तैनात करने का प्रस्ताव दिया गया है जबकि पाकिस्तान को हल्के स्लैब में रखा गया है। यह कदम जबरन श्रम के आरोप के तहत किया जा रहा है और वैश्विक व्यापार में नए तेरों की योजना बना रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वैश्विक व्यापार में नए तेरों की क głębोसी लाने का प्लान तैयार किया है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 301 के तहत भारत, चीन, बांग्लादेश और कई अन्य देशों पर नए अतिरिक्त सीमा शुल्क का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका का दावा है कि यह कदम जबरन श्रम अर्थात बंधुआ मजदूरी का इस्तेमाल करके सस्ते उत्पाद बनाने वालों को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने 54 से अधिक देशों पर 12.

5% का नया टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। दिलचस्पी बात यह है कि पाकिस्तान को 10% के हल्के स्लैब में रखकर आंशिक राहत दी गई है जबकि भारत और चीन जैसे बड़े आर्थिक देशों को कड़े स्लैब में डाला गया है। यह तैयारी वैश्विक व्यापार युद्ध 2026 के आसपास की निःस्वाधीनता को दर्शाती है। अमेरिकी निर्णय कई देशों के निर्यातकों को चिंतित कर रहा है क्योंकि यह कड़ा प्रभाव उनके विक्रम पर डालेगा। भारत की ओर से देखें तो यह टैरिफ देश की निर्यात उद्योगों जैसे फार्मेसी, आयूष्मान और कृषि उत्पादों पर सीधे प्रभाव डालेगा। चीन की मानक कम मात्रा जैसे तांबे की कच्ची माल के मुकाबले भारत की मांग के कारण bhārat kī maṅg ke kāraṇ भारत को अधिक प्रभावित कर सकता है। साथ ही बांग्लादेश, वियतनाम और कई अन्य देश जो कपड़ों और उपकरणों के आयात में अमेरिका पर निर्भर हैं, उनके लिए भी यह चुनौती बन सकती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ इस संकट का हल करने के विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ विश्लेषक बताते हैं कि अमेरिका अपनी आंतरिक मांग को बढ़ाना चाहता है जबकि अन्य मानते हैं कि यह कुछ देशों के खिलाफ राजनीतिक दबाव का हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान की कम टैरिफ रेट पर ध्यान दें तो यह संभवतः उनके उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार में तकनीकी लाभ दे सकता है। हालांकि, अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी कुछ आरोप लगाए हैं, इसलिए दीर्घकालिक प्रभाव स्पष्ट नहीं हैं। अधिकांश देश अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दिए हैं लेकिन भारत की ओर से कई वर्षों से चल रहे ट्रेड विवादों के कारण संभावना है कि नई योजना विभाजित द表中的 दोनों पक्षों के बीच बातचीत को और गंभीर बना देगी। अंत में, इस टैरिफ पैकेज में 54 से अधिक देश शामिल हैं जिनमें से कई विकासशील देश शीर्ष पर आए हैं। अमेरिका की यह योजना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को हिला दे सकती है और ग्लोबल ट्रेड वार में नई गति ला सकती है। मूल रूप से, यह निर्णय अमेरिका के 'अमेरिका पहले' की नीति के तहत लिया जा रहा है जिसका उद्देश्य देश की उद्योगों को सीमित करना और रोजगार बढ़ाना है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

ट्रंप टैरिफ भारत पर टैरिफ चीन टैरिफ वैश्विक व्यापार युद्ध अमेरिका ट्रेड नीति

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ट्रंप का नया टैरिफ प्लान: भारत-चीन पर 12.5% टैरिफ की तैयारीट्रंप का नया टैरिफ प्लान: भारत-चीन पर 12.5% टैरिफ की तैयारीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया टैरिफ प्लान तैयार किया है, जिसमें भारत, चीन, जापान आदि देशों से आयात पर 12.5% और अन्य पर 10% टैरिफ प्रस्तावित है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले टैरिफ को रद्द करने के बाद उठाया गया है।
Read more »

जबरन श्रम से आयात पर प्रतिबंध: अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का रखा प्रस्तावजबरन श्रम से आयात पर प्रतिबंध: अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का रखा प्रस्तावजबरन श्रम से आयात पर प्रतिबंध: अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का रखा प्रस्ताव
Read more »

फिर से 12.5 अतिरिक्त टैरिफ! अमेरिका ने रखा प्रस्ताव; इस वजह से भारत समेत इन देशों से वसूला जाएगा - us proposes 12 pc additional tariffs under section 301 findings on imports from india and othersफिर से 12.5 अतिरिक्त टैरिफ! अमेरिका ने रखा प्रस्ताव; इस वजह से भारत समेत इन देशों से वसूला जाएगा - us proposes 12 pc additional tariffs under section 301 findings on imports from india and othersअमेरिका ने भारत समेत 53 देशों पर जबरन श्रम से उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लागू न करने के कारण 12.5 अतिरिक्त टैरिफ का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की वार्ता के बीच आया है।
Read more »

अमेरिका ने 60 देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ और 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखाअमेरिका ने 60 देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ और 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखाअमेरिका ने प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ और 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका का दावा है कि जांच में पाया गया कि 60 देशों से आयातित सामान जबरन श्रम से बनाए जाते हैं।
Read more »

भारतीय सामानों पर 12.5% तक एक्सट्रा टैरिफ लग सकता है: अमेरिका ने 54 देशों पर जबरन मजदूरी का आरोप लगाया; दिल्ली में ट्रेड डील पर बातचीतभारतीय सामानों पर 12.5% तक एक्सट्रा टैरिफ लग सकता है: अमेरिका ने 54 देशों पर जबरन मजदूरी का आरोप लगाया; दिल्ली में ट्रेड डील पर बातचीतUS 54 nations forced labor import ban list update. US proposes additional customs duty on Indian goods. Follow Latest Updates.
Read more »

अमेरिकी ट्रेड रिप्रेज़ेंटिव ने भारत समेत 60 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ़ लगाने का प्रस्ताव दियाअमेरिकी ट्रेड रिप्रेज़ेंटिव ने भारत समेत 60 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ़ लगाने का प्रस्ताव दियाअमेरिकी ट्रेड रिप्रेज़ेंटिव ने भारत समेत 60 देशों पर 10 से 12.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ़ लगाने का प्रस्ताव दिया है. यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए व्यापक टैरिफ़ व्यवस्था को फिर से लागू करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. प्रस्तावित टैरिफ़ के दायरे में चीन, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इसराइल, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और हांग कांग समेत कई अन्य देश शामिल हैं.
Read more »



Render Time: 2026-06-03 17:27:48