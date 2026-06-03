अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 54 से अधिक देशों पर नया टैरिफ लगाने का प्लान बनाया है। भारत और चीन पर 12.5% का अतिरिक्त सीमा शुल्क तैनात करने का प्रस्ताव दिया गया है जबकि पाकिस्तान को हल्के स्लैब में रखा गया है। यह कदम जबरन श्रम के आरोप के तहत किया जा रहा है और वैश्विक व्यापार में नए तेरों की योजना बना रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वैश्विक व्यापार में नए तेरों की क głębोसी लाने का प्लान तैयार किया है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 301 के तहत भारत, चीन, बांग्लादेश और कई अन्य देशों पर नए अतिरिक्त सीमा शुल्क का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका का दावा है कि यह कदम जबरन श्रम अर्थात बंधुआ मजदूरी का इस्तेमाल करके सस्ते उत्पाद बनाने वालों को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने 54 से अधिक देशों पर 12.

5% का नया टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। दिलचस्पी बात यह है कि पाकिस्तान को 10% के हल्के स्लैब में रखकर आंशिक राहत दी गई है जबकि भारत और चीन जैसे बड़े आर्थिक देशों को कड़े स्लैब में डाला गया है। यह तैयारी वैश्विक व्यापार युद्ध 2026 के आसपास की निःस्वाधीनता को दर्शाती है। अमेरिकी निर्णय कई देशों के निर्यातकों को चिंतित कर रहा है क्योंकि यह कड़ा प्रभाव उनके विक्रम पर डालेगा। भारत की ओर से देखें तो यह टैरिफ देश की निर्यात उद्योगों जैसे फार्मेसी, आयूष्मान और कृषि उत्पादों पर सीधे प्रभाव डालेगा। चीन की मानक कम मात्रा जैसे तांबे की कच्ची माल के मुकाबले भारत की मांग के कारण bhārat kī maṅg ke kāraṇ भारत को अधिक प्रभावित कर सकता है। साथ ही बांग्लादेश, वियतनाम और कई अन्य देश जो कपड़ों और उपकरणों के आयात में अमेरिका पर निर्भर हैं, उनके लिए भी यह चुनौती बन सकती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ इस संकट का हल करने के विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ विश्लेषक बताते हैं कि अमेरिका अपनी आंतरिक मांग को बढ़ाना चाहता है जबकि अन्य मानते हैं कि यह कुछ देशों के खिलाफ राजनीतिक दबाव का हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान की कम टैरिफ रेट पर ध्यान दें तो यह संभवतः उनके उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार में तकनीकी लाभ दे सकता है। हालांकि, अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी कुछ आरोप लगाए हैं, इसलिए दीर्घकालिक प्रभाव स्पष्ट नहीं हैं। अधिकांश देश अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दिए हैं लेकिन भारत की ओर से कई वर्षों से चल रहे ट्रेड विवादों के कारण संभावना है कि नई योजना विभाजित द表中的 दोनों पक्षों के बीच बातचीत को और गंभीर बना देगी। अंत में, इस टैरिफ पैकेज में 54 से अधिक देश शामिल हैं जिनमें से कई विकासशील देश शीर्ष पर आए हैं। अमेरिका की यह योजना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को हिला दे सकती है और ग्लोबल ट्रेड वार में नई गति ला सकती है। मूल रूप से, यह निर्णय अमेरिका के 'अमेरिका पहले' की नीति के तहत लिया जा रहा है जिसका उद्देश्य देश की उद्योगों को सीमित करना और रोजगार बढ़ाना है





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