ट्रंप की ईरान को धमकी: शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी पर असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी के बाद शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स पर इसका असर देखा गया। बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है, और निवेशक सतर्क रुख अपनाए हुए हैं।
शेयर बाजार का रुख सोमवार को मिलाजुला रहा और सेंसेक्स - निफ्टी दोनों ही Donald Trump की ईरान को लेकर दी गई नई धमकी के बाद भ्रमित नजर आए। शुरुआती कारोबार में उतार-चढ़ाव के साथ, ये इंडेक्स कभी हरे तो कभी लाल निशान में कारोबार करते दिखे, लेकिन आधे घंटे के बाद ही इनमें गिरावट आने लगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा गिर गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी इंडेक्स भी अपने पिछले बंद के मुकाबले 150 अंक से अधिक टूट गया।\यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रविवार को ईरान को दी गई नई धमकी के बाद देखी गई। ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली घर और पुलों को निशाना बनाया जाएगा, और मंगलवार को हमला होगा। मध्य पूर्व में युद्ध की बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच, शेयर बाजार कुछ दिनों को छोड़कर लगातार गिरता रहा है। रविवार को ट्रंप की ईरान को धमकी के बाद एक बार फिर बाजार में घबराहट फैल गई, और विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बावजूद, बाजार बिखर गया। BSE सेंसेक्स अपने पिछले बंद 73,319.55 की तुलना में मामूली बढ़त के साथ 73,477.53 पर खुला, लेकिन तुरंत ही गिरावट शुरू हो गई। लगभग आधे घंटे के कारोबार के बाद, 30 शेयरों वाला यह इंडेक्स 529 अंक गिरकर 72,790 पर कारोबार कर रहा था। हालांकि, कुछ ही मिनटों में, इसने रिकवरी की कोशिश की।\NSE निफ्टी का भी सेंसेक्स जैसा ही हाल रहा। यह 50 शेयरों वाला इंडेक्स अपने पिछले गुरुवार के बंद 22,713 की तुलना में मामूली तेजी के साथ 22,789 पर खुला, और फिर 152 अंक तक गिरकर 22,561.90 पर आ गया। शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने बाजार विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई धमकी के बाद बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से निवेशकों का भरोसा डिगा है, जिससे शेयर बाजारों में गिरावट आई है। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण, निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति संबंधी चिंताओं ने भी बाजार पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। आने वाले दिनों में बाजार की चाल वैश्विक घटनाओं और भू-राजनीतिक स्थितियों पर निर्भर करेगी। निवेशकों को सतर्क रहने और बाजार विशेषज्ञों की सलाह का पालन करने की सलाह दी जाती है। बाजार की अस्थिरता के बीच, निवेशकों को लंबी अवधि के निवेश विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अल्पकालिक बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
शेयर बाजार सेंसेक्स निफ्टी डोनाल्ड ट्रंप ईरान गिरावट निवेश बाजार