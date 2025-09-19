ट्रंप के नए कदम: H1-B वीज़ा शुल्क वृद्धि, हार्वर्ड पर प्रतिबंध और नार्को आतंकवादियों के खिलाफ बिल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1-B वीज़ा शुल्क बढ़ाने, हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर प्रतिबंध लगाने और नार्को आतंकवादियों के खिलाफ एक नया विधेयक लाने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन कदमों का अमेरिका में कार्य वीज़ा पर काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों, उच्च शिक्षा संस्थानों और ड्रग कार्टेल से जुड़े लोगों पर गहरा असर पड़ने की संभावना है।

रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप H1-B वीज़ा के लिए आवेदन शुल्क में भारी वृद्धि होने जा रही है, जो 100,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस निर्णय का अमेरिका में कार्य वीज़ा पर काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। शुक्रवार को हस्ताक्षरित घोषणापत्र के अनुसार, कंपनियों द्वारा H1-B आवेदकों को प्रायोजित करने के लिए अब 100,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा। ट्रंप प्रशासन ने इस कदम के

पीछे का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में आने वाले लोग वास्तव में उच्च कुशल हों और अमेरिकी कर्मचारियों की जगह न लें। H1-B वीज़ा कार्यक्रम विशेष व्यवसायों, विशेषकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले विदेशियों के लिए बनाया गया है, जो अमेरिका में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। इस कदम से उन भारतीय पेशेवरों पर विशेष रूप से असर पड़ेगा जो वर्तमान में अमेरिका में तकनीकी कंपनियों या अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। शुल्क वृद्धि से इन पेशेवरों को वीज़ा प्राप्त करने और बनाए रखने की लागत में वृद्धि होगी, जिससे उनके लिए अमेरिका में रहना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह भी संभव है कि कंपनियों को अब इन पेशेवरों को प्रायोजित करने में अधिक सतर्कता बरतनी पड़े, जिससे कुछ नौकरियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस बदलाव का भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो अक्सर अमेरिका में कुशल कर्मचारियों की भर्ती के लिए H1-B वीज़ा पर निर्भर करती हैं।\इसके अतिरिक्त, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने 'गोल्ड कार्ड' वीज़ा कार्यक्रम के लिए एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत, व्यक्तियों के लिए शुल्क 1 मिलियन डॉलर और व्यवसायों के लिए 2 मिलियन डॉलर निर्धारित किया गया है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, शुक्रवार को आइवी लीग स्कूल की छात्र सहायता के लिए संघीय वित्तीय मदद पर नए प्रतिबंध लगा दिए। प्रशासन ने अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे अमीर विश्वविद्यालय की ''वित्तीय स्थिति'' को लेकर चिंता व्यक्त की है। अमेरिकी शिक्षा विभाग ने कहा कि उसने हार्वर्ड को ''उच्चतम नकदी निगरानी'' में रखा है। इसका मतलब है कि कैंब्रिज, मैसाचुसेट्स स्थित इस विश्वविद्यालय को विभाग से धन प्राप्त करने से पहले संघीय छात्र सहायता वितरित करने के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग करना होगा। विभाग हार्वर्ड से 3.6 करोड़ डालर का ऋण पत्र भी जारी करने की मांग कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके वित्तीय दायित्व पूरे हों। यह कदम हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है और इसकी वित्तीय स्थिरता पर सवालिया निशान लगा सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों पर भी इस कदम का असर पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त करने में अधिक कठिनाई हो सकती है। यह निर्णय अमेरिकी शिक्षा प्रणाली और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो संघीय सहायता प्राप्त करने की शर्तों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।\इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एक नया विधेयक तैयार करने का निर्देश दिया है जो आतंकवादी माने जाने वाले ड्रग कार्टेल और उन्हें पनाह देने वाले या मदद करने वाले देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। हाल ही में कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करी से जुड़े संदिग्ध नावों पर अमेरिकी सेना की कार्रवाई को लेकर कानूनी विशेषज्ञों ने सवाल खड़े किए थे, जिससे यह विधेयक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें संविधान के तहत यह अधिकार प्राप्त है। प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रपति को नार्को आतंकवादियों को मारने का अधिकार प्रदान करेगा, जिससे कार्यकारी शाखा और कैपिटल हिल में हलचल मच गई है। सूत्रों के अनुसार, सांसद कोरी मिल्स, जो पूर्व सैन्यकर्मी हैं और वर्तमान में सैन्य सेवा समिति के सदस्य हैं, इस मसौदा विधेयक को तैयार करने में शामिल रहे हैं। इस विधेयक से कानून प्रवर्तन और सैन्य अभियानों के बीच की रेखाएं धुंधली हो सकती हैं, जिससे नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर चिंताएं बढ़ सकती हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह अभी इस बारे में कुछ नहीं बता सकती हैं। यह विधेयक अमेरिकी विदेश नीति और घरेलू सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव बढ़ने और घरेलू राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। इस विधेयक पर आगे की चर्चा और बहस से इसके संभावित परिणामों और निहितार्थों का पता चलेगा





