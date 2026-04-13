ट्रंप की नाकेबंदी: ईरान का आखिरी दांव और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा

अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में ईरान द्वारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले संभावित अंतिम हथियार, यमन के हूती लड़ाकों के माध्यम से वैश्विक तेल बाजारों और अर्थव्यवस्था पर मंडराते खतरे का विश्लेषण।

मनोज गैरोला के साथ अनकवर्ड: अमेरिका ने ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी कर दी है। इसका सीधा मतलब है कि अब किसी भी देश का जहाज न तो ईरान के बंदरगाह जा सकता है और न ही वहां से तेल ला सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य उद्देश्य ईरान के व्यापार को शून्य करना है ताकि उसे बड़ी आर्थिक क्षति पहुंचाई जा सके। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ सकता है। ईरान के पास एक ऐसा खतरनाक हथियार है, जिसके बारे में अमेरिकी कमांडरों ने शायद ट्रंप

को आगाह भी किया होगा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। दुनिया भर में तेल की कीमतों का गणित गड़बड़ा गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य ट्रंप के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द की वजह है क्योंकि दुनिया का 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान ने फिलहाल इसे बंद कर दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 जनवरी 2026 को जो कच्चा तेल 60 डॉलर प्रति बैरल था, वह युद्ध के हालातों के बीच बढ़कर 144 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। आज भी इसकी कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है, जो विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ा खतरा है। ईरान का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड ईरान का वह हथियार है जिससे ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और वह हैं यमन के हूती फाइटर्स। ईरान पिछले कई सालों से इन फाइटर्स को प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। मध्य पूर्व में हिजबुल्ला और हमास की तरह हूती भी ईरान के मजबूत प्रॉक्सी हैं। हूती फाइटर्स इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि यमन के जिस हिस्से पर उनका कब्जा है, उसकी भौगोलिक स्थिति उन्हें रणनीतिक बढ़त देती है। जहां होर्मुज से 20 प्रतिशत तेल गुजरता है, वहीं 12 प्रतिशत तेल और 30 प्रतिशत कंटेनर 'बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य' से होकर जाते हैं, जिस पर हूतियों का प्रभाव है। बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य की अहमियत लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला 'बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य' एक जगह पर सिर्फ 30 किलोमीटर ही चौड़ा है। यह रास्ता यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि यहीं से जहाज स्वेज नहर तक पहुंचते हैं। हूती फाइटर्स के पास इतनी क्षमता है कि वे ड्रोन, मिसाइलों या खानों के जरिए इस रास्ते को पूरी तरह ठप कर सकते हैं। अगर यहां एक-दो हमले भी होते हैं, तो बीमा कंपनियां जहाजों का बीमा करना बंद कर देंगी। ऐसी स्थिति में जहाजों को अफ्रीका का पूरा चक्कर काटकर जाना पड़ेगा, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ जाएंगे। हूती संगठन का इतिहास और ताकत हूती, यमन के उत्तरी इलाके में शिया मुसलमानों का एक संगठन है, जिसे 1990 के दशक में हुसैन अल-हूती ने तैयार किया था। साल 2012 में यमन के शासक अब्दुल्ला सालेह की सरकार गिरने के बाद हूतियों ने देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। आज यमन की राजधानी सना भी इनके नियंत्रण में है। यह संगठन इतना मजबूत है कि अपना कर वसूलता है और खुद की मुद्रा भी छापता है। यमन में पिछले 10 साल से चल रहे गृह युद्ध के बावजूद पश्चिमी इलाके में हूतियों का कब्जा बरकरार है, जो उन्हें बाब-अल-मंदेब पर नियंत्रण देता है। अमेरिका और इजरायल भी नहीं हरा सके हूतियों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2023 से 2025 तक अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद अमेरिका और इजरायल उन्हें हरा नहीं सके। गाजा युद्ध के दौरान हूतियों ने इजरायल से जुड़े जहाजों पर हमले करके इस शिपिंग रूट को बुरी तरह से बाधित किया था। अमेरिकी नौसेना और इजरायली वायुसेना के हमलों के बावजूद हूती अडिग रहे और अंत में संघर्ष विराम करना पड़ा। इससे साफ है कि लाल सागर में हूतियों के पास कितनी बड़ी शक्ति है और वे वैश्विक व्यापार को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा भारी असर अभी तक इस युद्ध में हूती फाइटर्स की पूरी तरह से एंट्री नहीं हुई है। ईरान ने अपना यह ट्रंप कार्ड बेहद मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रखा है। अगर ईरान ने हूती कार्ड चल दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एक तिहाई तेल गायब हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। यह स्थिति न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर सकती है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ट्रंप की नाकेबंदी के जवाब में ईरान अपना यह आखिरी हथियार कब इस्तेमाल करता है





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