ट्रंप के दावे को ईरान ने नकारा, होर्मुज में अपाचे हेलिकॉप्टर गिराने की बात खारिज

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज स्ट्रेट में अपाचे हेलिकॉप्टर गिराने का आरोप लगाया, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया। इस घटनाक्रम से मध्य पूर्व में तनाव फिर बढ़ गया है और शांति प्रयासों को झटका लगा है।
मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी अपाचे हेलिकॉप्टर को मार गिराया। ट्रंप ने मंगलवार रात को यह दावा करते हुए कहा कि हमले में दोनों पायलट बाल-बाल बच गए और उन्हें सी-ड्रोन्स की मदद से रेस्क्यू किया गया। उन्होंने इस घटना को एकतरफा हमला बताते हुए कहा कि अमेरिका इसका मजबूत जवाब देगा। हालांकि, ईरान ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद रवांची ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में साफ किया कि तेहरान का इस हमले से कोई संबंध नहीं है। ईरान के सरकारी मीडिया ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटों में होर्मुज क्षेत्र में कोई आक्रामक हवाई अभियान नहीं चलाया गया। उनका आरोप है कि अमेरिका दुर्घटना का बहाना बनाकर ईरान के खिलाफ नई दुश्मनी शुरू करना चाहता है, और ईरान हर स्थिति में निर्णायक जवाब देने को तैयार है। इस बीच ट्रंप ने कहा कि ईरान ने एक हेलिकॉप्टर गिराया और अमेरिका उसका जवाब दे रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जवाब बहुत मजबूत और जबरदस्त होना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सीधे इस घटना पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पर लिखा कि इस क्षेत्र में विदेशी सेनाओं की मौजूदगी जोखिम बढ़ाती है और सबसे अच्छा समाधान उनका वहां से चले जाना है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में हमले शुरू होने की खबरें आईं। ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की कि होर्मुज में स्थित केशम द्वीप पर हमला हुआ और सिरिक में एक प्रोजेक्टाइल टकराया। होर्मोजगन के पूर्वी इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। यह घटना शांति प्रयासों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। अप्रैल में युद्धविराम के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच किसी ठोस समझौते की उम्मीद कम है। यह नया विवाद शांति वार्ता को और प्रभावित कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच टकराव का जोखिम बना हुआ है और क्षेत्र में स्थिरता अभी दूर है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति बढ़ती है तो यह न केवल मध्य पूर्व बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर परिणाम ला सकती है। होर्मुज स्ट्रेट से होकर दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, और किसी भी तरह का संघर्ष तेल की कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर कर सकता है। अमेरिका और ईरान दोनों ही एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई अभी भी अज्ञात है। ईरान ने अमेरिकी दावों को नकारते हुए कहा है कि वह शांति चाहता है, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना। वहीं अमेरिका का कहना है कि वह अपने सैनिकों की रक्षा करेगा और किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देगा। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहा है ताकि क्षेत्र में आग और न भड़के। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह तनाव किस दिशा में जाता है और क्या दोनों देश कूटनीति का रास्ता चुनते हैं या फिर टकराव का.
मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी अपाचे हेलिकॉप्टर को मार गिराया। ट्रंप ने मंगलवार रात को यह दावा करते हुए कहा कि हमले में दोनों पायलट बाल-बाल बच गए और उन्हें सी-ड्रोन्स की मदद से रेस्क्यू किया गया। उन्होंने इस घटना को एकतरफा हमला बताते हुए कहा कि अमेरिका इसका मजबूत जवाब देगा। हालांकि, ईरान ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद रवांची ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में साफ किया कि तेहरान का इस हमले से कोई संबंध नहीं है। ईरान के सरकारी मीडिया ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटों में होर्मुज क्षेत्र में कोई आक्रामक हवाई अभियान नहीं चलाया गया। उनका आरोप है कि अमेरिका दुर्घटना का बहाना बनाकर ईरान के खिलाफ नई दुश्मनी शुरू करना चाहता है, और ईरान हर स्थिति में निर्णायक जवाब देने को तैयार है। इस बीच ट्रंप ने कहा कि ईरान ने एक हेलिकॉप्टर गिराया और अमेरिका उसका जवाब दे रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जवाब बहुत मजबूत और जबरदस्त होना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सीधे इस घटना पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पर लिखा कि इस क्षेत्र में विदेशी सेनाओं की मौजूदगी जोखिम बढ़ाती है और सबसे अच्छा समाधान उनका वहां से चले जाना है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में हमले शुरू होने की खबरें आईं। ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की कि होर्मुज में स्थित केशम द्वीप पर हमला हुआ और सिरिक में एक प्रोजेक्टाइल टकराया। होर्मोजगन के पूर्वी इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। यह घटना शांति प्रयासों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। अप्रैल में युद्धविराम के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच किसी ठोस समझौते की उम्मीद कम है। यह नया विवाद शांति वार्ता को और प्रभावित कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच टकराव का जोखिम बना हुआ है और क्षेत्र में स्थिरता अभी दूर है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति बढ़ती है तो यह न केवल मध्य पूर्व बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर परिणाम ला सकती है। होर्मुज स्ट्रेट से होकर दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, और किसी भी तरह का संघर्ष तेल की कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर कर सकता है। अमेरिका और ईरान दोनों ही एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई अभी भी अज्ञात है। ईरान ने अमेरिकी दावों को नकारते हुए कहा है कि वह शांति चाहता है, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना। वहीं अमेरिका का कहना है कि वह अपने सैनिकों की रक्षा करेगा और किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देगा। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहा है ताकि क्षेत्र में आग और न भड़के। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह तनाव किस दिशा में जाता है और क्या दोनों देश कूटनीति का रास्ता चुनते हैं या फिर टकराव का
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