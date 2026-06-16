ट्रंप ने नेतन्याहू को 'क्रेजी' कहा , बोले - मेरे बिना इजरायल का अस्तित्व नहीं होता

ट्रंप ने नेतन्याहू को 'क्रेजी' कहा और दावा किया कि 'मेरे बिना इजरायल का अस्तित्व नहीं होता ' . ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को बता दिया है कि लेबनान में हालिया हमलों से वो नाखुश हैं . ट्रंप के मुताबिक ये हमले वाशिंगटन-तेहरान के बीचके बिना इजरायल नहीं होता .

पिछले साल तक नेतन्याहू खुद ट्रंप को 'व्हाइट हाउस में इजरायल का सबसे बड़ा दोस्त' बता चुके हैं . दोनों ने मिलकर ईरान के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था .

पर अब ट्रंप ईरान से डील करने को बेताब हैं . डील शुक्रवार को जिनेवा में साइन होने वाली है . कभी इजरायल के 'सबसे बड़े दोस्त' कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब बेंजामिन नेतन्याहू पर भड़के हुए हैं . G-7 समिट के मंच से ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को 'क्रेजी' तक कह दिया और दावा किया कि 'मेरे बिना इजरायल का अस्तित्व नहीं होता .

बीबी को जिम्मेदार होना पड़ेगा ' नेतन्याहू को अक्सर 'बीबी' कहकर बुलाया जाता है . फ्रांस में G-7 समिट के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को बता दिया है कि लेबनान में हालिया हमलों से वो नाखुश हैं . ट्रंप के मुताबिक ये हमले वाशिंगटन-तेहरान के बीचके बिना इजरायल नहीं होता . मेरे बिना इजरायल नहीं होता क्योंकि मेरे अलावा कोई राष्ट्रपति वो नहीं करता जो मैंने किया .

बीबी के साथ मेरा रिश्ता शानदार रहा है . अब बीबी को लेबनान को लेकर ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा ट्रंप के सामने PM मोदी ने उठाया नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा , कहा - कई भारतीयों को गंवानी पड़ी जान ' दुनिया आज भरोसे की कमी से जूझ रही ...

' , G-7 के मंच से बोले PM मोदी , बगल में बैठे थे ट्रंप





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ट्रंप नेतन्याहू ईरान गाजा इजरायल वाशिंगटन-तेहरान

United States Latest News, United States Headlines