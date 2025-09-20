ट्रंप का H-1B वीज़ा पर 'वीज़ा बम': भारतीयों पर 88 लाख रुपये का बोझ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा की फीस में भारी वृद्धि कर दी है, जिससे अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों और छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा। अब 88 लाख रुपये तक फीस भरने का प्रावधान है, जिससे कई भारतीयों के लिए अमेरिका में करियर बनाना मुश्किल हो जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा की फीस में भारी वृद्धि कर दी है। अब इस वीज़ा के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 88 लाख रुपये चुकाने होंगे। इस फैसले का सीधा असर अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवर ों और छात्रों पर पड़ेगा। यह कदम भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। H-1B वीज़ा एक गैर-प्रवासी वीज़ा है जो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दिया जाता है। इसकी वैधता तीन साल की होती है और हर साल इसकी फीस जमा करनी होती है। पहले इसकी फीस 1 से 6 लाख रुपये के बीच थी,

जिसे अब 88 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। यह वृद्धि भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ा झटका है जो अमेरिका में काम करने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखते हैं। इस निर्णय से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। दो लाख से अधिक भारतीयों पर इस फैसले का सीधा प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से, आईटी कंपनियों में काम करने वाले पेशेवरों को सबसे अधिक नुकसान होगा। इसके अलावा, अमेरिका में नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे, जिससे वहां जाने के इच्छुक भारतीयों के लिए प्रतिस्पर्धा और भी कठिन हो जाएगी। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में मास्टर्स या पीएचडी करने वाले छात्रों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के अवसर सीमित हो सकते हैं, क्योंकि अब अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय छात्रों और पेशेवरों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, जिससे अमेरिका में करियर शुरू करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी।STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) क्षेत्र में काम करने वाले भारतीयों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय पेशेवर कार्यरत हैं। मिड-लेवल और एंट्री-लेवल कर्मचारियों के लिए वीज़ा प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे कई लोगों के लिए अमेरिका में काम करने का सपना अधूरा रह सकता है। अमेरिकी कंपनियां अब नौकरियां अन्य देशों में आउटसोर्स करने पर विचार कर सकती हैं, जिससे भारतीय पेशेवरों के लिए प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ जाएगी।\ट्रंप के इस फैसले का भारत-अमेरिका संबंधों पर भी असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल भारतीयों के लिए, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इस स्थिति में, भारत सरकार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी और संभावना है कि भारत सरकार इस मामले में कड़ा रुख अपनाएगी। यह कदम भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और राजनयिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इस वीज़ा शुल्क में वृद्धि से अमेरिका में काम करने की लागत बढ़ जाएगी, जिससे कंपनियों के लिए भारतीय कर्मचारियों को नियुक्त करना अधिक महंगा हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, अमेरिकी कंपनियां भारतीय पेशेवरों की बजाय अन्य देशों के कर्मचारियों को काम पर रखने पर विचार कर सकती हैं, जिससे भारत के आईटी उद्योग और अन्य क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार को इस मामले में अपनी चिंताओं को व्यक्त करना होगा और अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत करके समाधान खोजने का प्रयास करना होगा।\इस निर्णय के व्यापक प्रभाव कई क्षेत्रों में महसूस किए जाएंगे। वित्तीय दबाव बढ़ने से अमेरिका में पढ़ाई करने या काम करने के इच्छुक भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके अलावा, अमेरिका में करियर शुरू करने का सपना देखने वाले युवाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस स्थिति में भारत सरकार अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करे और अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर काम करे ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। भारतीय पेशेवरों और छात्रों को भी इस फैसले के प्रभावों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और इसके अनुसार अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। इस फैसले से भारतीय समुदाय में चिंता का माहौल है और उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक प्रयासों से इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा





