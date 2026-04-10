ट्रंप की ईरान को 24 घंटे की चेतावनी: हमला करने की धमकी, अमेरिकी रणनीति पर सवाल

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 24 घंटे की मोहलत दी है और समझौते के लिए दबाव बनाते हुए हमले की धमकी दी है। इस बीच, अमेरिकी सेना की रणनीति और पाकिस्तान में होने वाली वार्ता पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

ईरान को 24 घंटे की मोहलत : ट्रंप की धमकी - समझौता नहीं हुआ तो फिर करेंगे हमला , अमेरिकी सेना की अगली रणनीति क्या?\अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में कोई समझौता नहीं होता है, तो अमेरिका ईरान पर फिर से हमला कर सकता है। ट्रंप ने तेहरान को समझौते के लिए 24 घंटे का समय दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी युद्धपोत फिर से हथियारों से लैस किए जा रहे हैं और यदि समझौता नहीं हुआ, तो उनका इस्तेमाल बहुत प्रभावी

ढंग से किया जाएगा। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'हमने एक नई शुरुआत की है। हम जहाजों को सबसे अच्छे गोला-बारूद, बेहतरीन हथियारों से लैस कर रहे हैं - अब तक के सबसे बेहतरीन हथियार, यहां तक कि पहले से भी बेहतर और हमने उन्हें पहले भी तबाह किया है। अगर हमारे पास कोई समझौता नहीं होता है, तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे और हम उनका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करेंगे।' ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर भी एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरानियों के पास कोई बढ़त नहीं है और वे केवल अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के जरिये दुनिया से जबरन वसूली कर सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा, 'आज वे सिर्फ इसलिए जिंदा हैं, ताकि बातचीत कर सकें।' \यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान दौरे पर रवाना हुए, जहां उनकी ईरान से जुड़ी उच्च स्तरीय वार्ता होने वाली है। रवाना होने से पहले वेंस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक होगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान अमेरिका को गुमराह करने की कोशिश करेगा, तो वार्ता दल सख्त रुख अपनाएगा। दूसरी ओर, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर घलिबाफ ने भी शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेबनान में लेबनानी और ईरानी संपत्तियों की रिहाई अभी तक तय नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ये दोनों बातें बातचीत से पहले पूरी होनी चाहिए। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब 14 दिन के अस्थायी युद्ध विराम के बीच इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष जारी है। ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर सख्त नियंत्रण बनाए हुए है। ईरान का कहना है कि अगर इस्राइल लेबनान में हमले नहीं रोकता है, तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी।\इस बीच, इस्लामाबाद के कई हिस्सों में सुरक्षा कड़ी की गई है और हवाई अड्डे से शहर के रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। युद्ध से पहले होर्मुज जलडमरूमध्य से रोजाना 100 से ज्यादा जहाज गुजरते थे। अब केवल 12 ही गुजर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान इस जलमार्ग से तेल के प्रवाह को ठीक से नहीं होने दे रहा है। उन्होंने लिखा, 'यह समझौते के अनुसार नहीं है।' इस स्थिति में, अमेरिकी सेना और प्रशासन की अगली रणनीति पर सभी की निगाहें टिकी हैं। क्या अमेरिका वास्तव में सैन्य कार्रवाई करेगा या बातचीत के माध्यम से तनाव को कम करने की कोशिश करेगा? यह देखना बाकी है कि अगले 24 घंटों में क्या होता है। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले पर बारीकी से नज़र रखे हुए है। शांति बनाए रखने और एक नए संघर्ष को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति में कूटनीति ही सबसे महत्वपूर्ण होगी। सभी पक्षों को संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने की आवश्यकता है। आने वाले समय में, इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। यह संघर्ष किसी भी पक्ष के लिए लाभकारी नहीं होगा, और इसलिए, शांतिपूर्ण समाधान खोजना आवश्यक है





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