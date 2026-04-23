ट्रंप का यू-टर्न: भारत को बताया 'महान देश', पहले 'नरक का द्वार' कह चुके थे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर अपने पहले के नकारात्मक बयान से यू-टर्न लिया है। उन्होंने भारत को एक महान देश बताया और शीर्ष नेतृत्व के साथ अपनी दोस्ती को सराहा है।

डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों में एक नाटकीय बदलाव देखने को मिला है। कुछ समय पहले तक भारत को नकारात्मक रूप से चित्रित करने वाले ट्रंप ने अब भारत की खुलकर प्रशंसा की है और इसे एक महान देश बताया है। यह बदलाव तब आया है जब उनके पहले के बयान, जिसमें भारत को 'नरक का द्वार' बताया गया था, की व्यापक रूप से आलोचना हुई थी। इस यू-टर्न ने न केवल कूटनीति क हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि राजनीति क विश्लेषकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। दरअसल, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल पर एक रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पॉडकास्ट का अंश साझा किया था। इस अंश में जन्मसिद्ध नागरिकता के कानून की आलोचना की गई थी और भारत और चीन जैसे देशों के नागरिकों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। इसमें आरोप लगाया गया था कि भारत और चीन के लोग अमेरिका में केवल अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए आते हैं। सबसे विवादास्पद बात यह थी कि इस पोस्ट में भारत को 'हेल-होल' यानी नरक की संज्ञा दी गई थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि कैलिफोर्निया के तकनीकी क्षेत्र में भारत ीयों का वर्चस्व है और वे अमेरिकी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस बयान ने अमेरिका में रहने वाले भारत ीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कड़ी निंदा हुई। चौतरफा दबाव और संभावित कूटनीति क परिणामों को देखते हुए, ट्रंप ने अगले 24 घंटों में अपनी राय पूरी तरह बदल ली। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एल्म्स ने स्पष्ट किया कि ट्रंप ने अब भारत के बारे में बहुत सकारात्मक बातें कही हैं। ट्रंप ने अपने नए बयान में कहा, ' भारत एक महान राष्ट्र है और इस देश के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है।' इस बदलाव ने पिछले 24 घंटों से चल रहे कूटनीति क तनाव को कम कर दिया है। हालांकि, भारत में कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने ट्रंप की पिछली टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि यह 140 करोड़ भारत ीयों का अपमान है और सरकार को अमेरिका के सामने इस टिप्पणी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए। इस घटनाक्रम ने भारत - अमेरिका संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया है और भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप का यह यू-टर्न भविष्य में उनकी नीतियों और बयानों को कैसे प्रभावित करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार इस मामले को कैसे संभालती है और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कैसे मजबूत करती है। कुल मिलाकर, यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अप्रत्याशित बदलावों और बयानों की याद दिलाता है। ट्रंप के इस यू-टर्न के पीछे कई कारण हो सकते हैं। संभव है कि उन्हें अपने पहले के बयान के नकारात्मक परिणामों का एहसास हो गया हो और उन्होंने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की हो। यह भी संभव है कि उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए यह कदम उठाया हो, खासकर जब भारत वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी हो सकता है कि उन्होंने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया हो, क्योंकि भारत ीय-अमेरिकी समुदाय अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी कारण हो, ट्रंप का यह यू-टर्न निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण घटना है और इसका भारत - अमेरिका संबंधों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। यह घटनाक्रम हमें यह भी याद दिलाता है कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं और वे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट ने न केवल भारत - अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा किया, बल्कि दुनिया भर में आक्रोश भी फैलाया। इसलिए, नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों को सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियों के प्रति अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनके शब्द दुनिया भर में सुने जाते हैं और उनका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। इसके अलावा, यह घटनाक्रम हमें यह भी सिखाता है कि कूटनीति और संवाद के माध्यम से किसी भी विवाद को हल किया जा सकता है। ट्रंप ने अपनी गलती स्वीकार करके और भारत की प्रशंसा करके एक सकारात्मक संदेश दिया है। यह संदेश दुनिया भर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है.

डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों में एक नाटकीय बदलाव देखने को मिला है। कुछ समय पहले तक भारत को नकारात्मक रूप से चित्रित करने वाले ट्रंप ने अब भारत की खुलकर प्रशंसा की है और इसे एक महान देश बताया है। यह बदलाव तब आया है जब उनके पहले के बयान, जिसमें भारत को 'नरक का द्वार' बताया गया था, की व्यापक रूप से आलोचना हुई थी। इस यू-टर्न ने न केवल कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। दरअसल, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल पर एक रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पॉडकास्ट का अंश साझा किया था। इस अंश में जन्मसिद्ध नागरिकता के कानून की आलोचना की गई थी और भारत और चीन जैसे देशों के नागरिकों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। इसमें आरोप लगाया गया था कि भारत और चीन के लोग अमेरिका में केवल अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए आते हैं। सबसे विवादास्पद बात यह थी कि इस पोस्ट में भारत को 'हेल-होल' यानी नरक की संज्ञा दी गई थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि कैलिफोर्निया के तकनीकी क्षेत्र में भारतीयों का वर्चस्व है और वे अमेरिकी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस बयान ने अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कड़ी निंदा हुई। चौतरफा दबाव और संभावित कूटनीतिक परिणामों को देखते हुए, ट्रंप ने अगले 24 घंटों में अपनी राय पूरी तरह बदल ली। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एल्म्स ने स्पष्ट किया कि ट्रंप ने अब भारत के बारे में बहुत सकारात्मक बातें कही हैं। ट्रंप ने अपने नए बयान में कहा, 'भारत एक महान राष्ट्र है और इस देश के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है।' इस बदलाव ने पिछले 24 घंटों से चल रहे कूटनीतिक तनाव को कम कर दिया है। हालांकि, भारत में कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने ट्रंप की पिछली टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि यह 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है और सरकार को अमेरिका के सामने इस टिप्पणी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए। इस घटनाक्रम ने भारत-अमेरिका संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया है और भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप का यह यू-टर्न भविष्य में उनकी नीतियों और बयानों को कैसे प्रभावित करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार इस मामले को कैसे संभालती है और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कैसे मजबूत करती है। कुल मिलाकर, यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अप्रत्याशित बदलावों और बयानों की याद दिलाता है। ट्रंप के इस यू-टर्न के पीछे कई कारण हो सकते हैं। संभव है कि उन्हें अपने पहले के बयान के नकारात्मक परिणामों का एहसास हो गया हो और उन्होंने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की हो। यह भी संभव है कि उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए यह कदम उठाया हो, खासकर जब भारत वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी हो सकता है कि उन्होंने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया हो, क्योंकि भारतीय-अमेरिकी समुदाय अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी कारण हो, ट्रंप का यह यू-टर्न निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण घटना है और इसका भारत-अमेरिका संबंधों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। यह घटनाक्रम हमें यह भी याद दिलाता है कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं और वे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट ने न केवल भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा किया, बल्कि दुनिया भर में आक्रोश भी फैलाया। इसलिए, नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों को सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियों के प्रति अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनके शब्द दुनिया भर में सुने जाते हैं और उनका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। इसके अलावा, यह घटनाक्रम हमें यह भी सिखाता है कि कूटनीति और संवाद के माध्यम से किसी भी विवाद को हल किया जा सकता है। ट्रंप ने अपनी गलती स्वीकार करके और भारत की प्रशंसा करके एक सकारात्मक संदेश दिया है। यह संदेश दुनिया भर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है





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