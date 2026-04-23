ट्रंप का यू-टर्न: भारत को बताया 'महान देश', पहले कहा था 'नरक का द्वार'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर अपने पिछले बयान से यू-टर्न लिया है। पहले भारत को 'नरक का द्वार' बताने वाले ट्रंप ने अब इसे एक महान देश और अपने दोस्त बताया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अपनी राय में नाटकीय बदलाव किया है। कुछ समय पहले तक भारत को 'नरक का द्वार' बताने वाले ट्रंप ने अब इसे एक महान देश और अपने करीबी दोस्त बताया है। यह बदलाव पिछले 24 घंटों से चल रहे कूटनीति क तनाव को शांत करने का संकेत है। ट्रंप अक्सर अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनका यू-टर्न दुनिया भर के राजनयिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने जिस देश को कल तक नकारात्मक रूप से चित्रित किया था, आज उसी देश की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी गहरी दोस्ती है। दरअसल, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पॉडकास्ट का अंश साझा किया था। इस पॉडकास्ट में जन्मसिद्ध नागरिकता कानून की आलोचना की गई थी और भारत और चीन जैसे देशों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। इसमें आरोप लगाया गया था कि भारत और चीन के लोग अमेरिका में केवल अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए आते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पोस्ट में भारत को 'हेल-होल' यानी नरक की संज्ञा दी गई थी। ट्रंप के इस पोस्ट में यह भी दावा किया गया था कि कैलिफोर्निया के तकनीकी क्षेत्र में भारत ीयों का वर्चस्व है और वे अमेरिकी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस टिप्पणी ने अमेरिका में रहने वाले भारत ीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कड़ी आलोचना हुई। इस पोस्ट के कारण भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव आ गया था। कई लोगों ने ट्रंप के बयान को असंवेदनशील और अपमानजनक बताया। इस विवाद के बाद, अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एल्म्स ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत के बारे में सकारात्मक बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत को एक महान राष्ट्र बताया और यह भी कहा कि भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर उनका एक बहुत अच्छा दोस्त है। यह बयान ट्रंप के पहले के नकारात्मक बयान से पूरी तरह विपरीत है। इस बदलाव ने कूटनीति क हलकों में आश्चर्य पैदा कर दिया है। यह माना जा रहा है कि ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए यह कदम उठाया है। यह भी संभव है कि उन्होंने अपने घरेलू राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया हो। भारत एक महत्वपूर्ण देश है और उसके साथ अच्छे संबंध अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। ट्रंप का यह यू-टर्न भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं। इस घटना ने एक बार फिर ट्रंप की अप्रत्याशित और विवादास्पद बयानबाजी पर ध्यान आकर्षित किया है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। ट्रंप के इस बदलाव के पीछे कई कारण हो सकते हैं। संभव है कि उन्हें भारत सरकार और भारत ीय समुदाय से मिली प्रतिक्रिया के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ हो। यह भी हो सकता है कि उन्हें अमेरिका के विदेश नीति सलाहकारों ने इस मामले में हस्तक्षेप करने और भारत के साथ संबंधों को सुधारने की सलाह दी हो। जो भी कारण हो, ट्रंप का यह यू-टर्न एक सकारात्मक कदम है। इससे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार होने की उम्मीद है। यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंध वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप का यह बयान केवल एक बयान है। यह देखना होगा कि क्या वह वास्तव में भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं। अगर वह ऐसा करते हैं, तो यह दोनों देशों के लिए एक बड़ी सफलता होगी। फिलहाल, ट्रंप के इस यू-टर्न को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है.
डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अपनी राय में नाटकीय बदलाव किया है। कुछ समय पहले तक भारत को 'नरक का द्वार' बताने वाले ट्रंप ने अब इसे एक महान देश और अपने करीबी दोस्त बताया है। यह बदलाव पिछले 24 घंटों से चल रहे कूटनीतिक तनाव को शांत करने का संकेत है। ट्रंप अक्सर अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनका यू-टर्न दुनिया भर के राजनयिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने जिस देश को कल तक नकारात्मक रूप से चित्रित किया था, आज उसी देश की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी गहरी दोस्ती है। दरअसल, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पॉडकास्ट का अंश साझा किया था। इस पॉडकास्ट में जन्मसिद्ध नागरिकता कानून की आलोचना की गई थी और भारत और चीन जैसे देशों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। इसमें आरोप लगाया गया था कि भारत और चीन के लोग अमेरिका में केवल अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए आते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पोस्ट में भारत को 'हेल-होल' यानी नरक की संज्ञा दी गई थी। ट्रंप के इस पोस्ट में यह भी दावा किया गया था कि कैलिफोर्निया के तकनीकी क्षेत्र में भारतीयों का वर्चस्व है और वे अमेरिकी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस टिप्पणी ने अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कड़ी आलोचना हुई। इस पोस्ट के कारण भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव आ गया था। कई लोगों ने ट्रंप के बयान को असंवेदनशील और अपमानजनक बताया। इस विवाद के बाद, अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एल्म्स ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत के बारे में सकारात्मक बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत को एक महान राष्ट्र बताया और यह भी कहा कि भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर उनका एक बहुत अच्छा दोस्त है। यह बयान ट्रंप के पहले के नकारात्मक बयान से पूरी तरह विपरीत है। इस बदलाव ने कूटनीतिक हलकों में आश्चर्य पैदा कर दिया है। यह माना जा रहा है कि ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए यह कदम उठाया है। यह भी संभव है कि उन्होंने अपने घरेलू राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया हो। भारत एक महत्वपूर्ण देश है और उसके साथ अच्छे संबंध अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। ट्रंप का यह यू-टर्न भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं। इस घटना ने एक बार फिर ट्रंप की अप्रत्याशित और विवादास्पद बयानबाजी पर ध्यान आकर्षित किया है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। ट्रंप के इस बदलाव के पीछे कई कारण हो सकते हैं। संभव है कि उन्हें भारत सरकार और भारतीय समुदाय से मिली प्रतिक्रिया के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ हो। यह भी हो सकता है कि उन्हें अमेरिका के विदेश नीति सलाहकारों ने इस मामले में हस्तक्षेप करने और भारत के साथ संबंधों को सुधारने की सलाह दी हो। जो भी कारण हो, ट्रंप का यह यू-टर्न एक सकारात्मक कदम है। इससे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार होने की उम्मीद है। यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंध वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप का यह बयान केवल एक बयान है। यह देखना होगा कि क्या वह वास्तव में भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं। अगर वह ऐसा करते हैं, तो यह दोनों देशों के लिए एक बड़ी सफलता होगी। फिलहाल, ट्रंप के इस यू-टर्न को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है
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