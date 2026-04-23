ट्रंप का विवादित बयान: भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, 'टिप्पणी अस्वीकार्य'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन को 'नरक का द्वार' बताया, जिसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इसे तथ्यों से परे और अस्वीकार्य बताया है। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और चीन को 'हेलहोल' यानी नरक का द्वार कहे जाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वि देश मंत्रालय ने ट्रंप की टिप्पणी को तथ्यों और वास्तविकता से परे बताया है और इसे अस्वीकार्य करार दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी दूतावास की टिप्पणियां अज्ञानतापूर्ण, अनुचित और अस्वीकार्य हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये टिप्पणियां भारत-अमेरिका संबंध ों की वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित रहे हैं। ट्रंप की इस अपमानजनक टिप्पणी पर भारतीय राजनीति में भी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वही डोनाल्ड ट्रंप , जिनके लिए पीएम मोदी ने 'नमस्ते ट्रंप' जैसे भव्य कार्यक्रम आयोजित किए थे, आज भारत को गाली दे रहे हैं। खरगे ने तंज कसते हुए पूछा कि पीएम मोदी, आपके प्रिय मित्र ने भारत के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप पूरी तरह से मौन क्यों हैं?

उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका की तरक्की में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और भारत सरकार की ओर से इस अपमानजनक टिप्पणी का जवाब न देना समझ से परे है। खरगे ने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोगों के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई गई है, लेकिन विदेश मंत्रालय इसे टालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सरकार के संक्षिप्त जवाब पर भी नाराजगी व्यक्त की। यह घटनाक्रम भारत-अमेरिका संबंधों में एक नया तनाव पैदा कर सकता है। ट्रंप पहले भी अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी टिप्पणी सीधे तौर पर भारत को लक्षित करती है। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट है कि भारत इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा है और अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या यह संबंध दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के राजनयिक प्रयासों को प्रभावित करेगा। इस मामले पर लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने ब्रिटिश समकक्ष से मुलाकात की और सुरक्षा चिंताओं पर मंथन किया। यह बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और साझा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में, भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत संबंध क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंध मजबूत हो रहे हैं। हालांकि, ट्रंप की टिप्पणी से यह सवाल उठता है कि क्या अमेरिका की विदेश नीति में कोई बदलाव आने वाला है। यह भी देखना होगा कि क्या ट्रंप की टिप्पणी का अमेरिकी जनता की राय पर कोई प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए सावधानीपूर्वक रणनीति अपनानी होगी ताकि भारत-अमेरिका संबंधों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। इस मामले में पारदर्शिता और प्रभावी संचार महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा, यह घटनाक्रम डेटा संग्रह और गोपनीयता नीतियों के महत्व को भी उजागर करता है। वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग व्यक्तिगत अनुभव को बेहतर बनाने और लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए किया जाता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाए और उपयोगकर्ताओं को अपनी गोपनीयता को नियंत्रित करने का अधिकार हो। कुकीज नीति पृष्ठ से कुकीज को हटाया जा सकता है और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है ताकि उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके





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