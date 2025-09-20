ट्रंप का एच-1बी वीजा फीस में वृद्धि, गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम की शुरुआत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा की फीस में भारी वृद्धि की घोषणा की और एक नए गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस फैसले का उद्देश्य कुशल श्रमिकों को आकर्षित करना, अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना और अवैध प्रवासन को नियंत्रित करना है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एच-1बी वीजा की फीस में भारी वृद्धि करने का निर्णय लिया। स्थानीय समय के अनुसार, उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत अब एच-1बी वीजा के लिए एक लाख डॉलर का भुगतान करना होगा। यह रकम उन कंपनियों को देनी होगी जो विदेशी कर्मचारियों को प्रायोजित करती हैं। व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शार्फ ने इस कदम को एच-1बी वीजा के दुरुपयोग को रोकने और कुशल श्रमिकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम

बताया है। उनका कहना था कि यह नीति उन उच्च कुशल श्रमिकों को अमेरिका में आने की अनुमति देगी जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां अमेरिकी काम करने में सक्षम नहीं हैं। इस घोषणा से कंपनियों द्वारा एच-1बी आवेदकों को प्रायोजित करने के लिए दी जाने वाली फीस में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जिन लोगों को लाया जा रहा है, वे वास्तव में अत्यधिक कुशल हैं और अमेरिकी कर्मचारियों की जगह नहीं लेंगे।\इस फैसले के साथ ही, ट्रंप प्रशासन ने एक नया गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम भी लॉन्च किया है, जो विदेशी व्यक्तियों को अमेरिका में आने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करता है। इस योजना के तहत, असाधारण योग्यता वाले विदेशी व्यक्ति अमेरिका में आने के लिए सरकार को एक मिलियन डॉलर का भुगतान करेंगे। यदि कोई कंपनी इस कार्यक्रम में प्रायोजक बनती है, तो उसे दो मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा। वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि इस कदम से बड़ी टेक कंपनियों और अन्य कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर सस्ते श्रम का लाभ उठाने से रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अब कंपनियों को सरकार को एक लाख डॉलर देने के साथ-साथ कर्मचारी को वेतन भी देना होगा, जिससे अमेरिकियों को प्रशिक्षित करना उनके लिए अधिक फायदेमंद होगा। लुटनिक ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नीति अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए है और बड़ी कंपनियां भी इसका समर्थन कर रही हैं। प्रशासन का जोर अवैध प्रवासन को रोकने और सीमा को सुरक्षित करने पर रहा है। विल शार्फ ने कहा कि गोल्ड कार्ड वीजा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो असाधारण प्रतिभा वाले लोगों को अमेरिका में योगदान करने का एक नया मार्ग प्रदान करेगा।\यह निर्णय अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य कुशल श्रमिकों को आकर्षित करना, अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना और अवैध प्रवासन को नियंत्रित करना है। प्रशासन का मानना है कि यह कदम अमेरिकी खजाने में 100 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई करने में मदद करेगा। हॉवर्ड लुटनिक ने बताया कि पहले रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड योजना से आने वाले लोगों की औसत आय 66,000 डॉलर थी और उनमें से कई सरकारी सहायता योजनाओं पर निर्भर थे। उन्होंने कहा कि अब सरकार केवल शीर्ष स्तर के, असाधारण लोगों को ही लाएगी, जो नौकरियां छीनने के बजाय नई नौकरियां और कारोबार पैदा करेंगे। यह नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और देश में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। यह कदम निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और अमेरिकी श्रम बाजार पर गहरा प्रभाव डालेगा, और इस पर निकट भविष्य में गहन विश्लेषण की आवश्यकता होगी। यह भी उम्मीद है कि यह निर्णय अमेरिकी कंपनियों को अपनी भर्ती नीतियों पर पुनर्विचार करने और अमेरिकी श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे





Amar Ujala / 🏆 12. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

डोनाल्ड ट्रंप एच-1बी वीजा गोल्ड कार्ड वीजा वीजा नीति अमेरिकी नौकरियां

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

Asia Cup Points Table Updated: यूएई को हराकर भी भारत से नंबर-1 का ताज नहीं छिन सका पाकिस्तान, देखें ताजा अंक तालिका2025 Asia Cup Points Table Latest एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। पाकिस्तान ने यूएई को हराकर ग्रुप ए में जीत हासिल की लेकिन भारत बेहतर रन रेट के साथ शीर्ष पर है। ग्रुप बी में श्रीलंका की टीम शीर्ष पर है। अब भारत का अगला मुकाबला ओमान से होना है और श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से आज...

और पढो »

अमेरिका वीजा बुकिंग के बाद क्यों फंस रहे भारतीय? जानिए पूरा मामलाभारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए एच-1बी और एफ-1 वीज़ा स्लॉट्स का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। चेन्नई और हैदराबाद स्थित अमेरिकी दूतावासों में सितंबर और अक्तूबर 2025 के लिए स्लॉट्स तो दिखते हैं, लेकिन जैसे ही लोग बुकिंग करने की कोशिश करते हैं – न कोई कन्फ़र्मेशन आता है, न ही ईमेल।आवेदक रोज़ाना घंटों पोर्टल रिफ़्रेश करते रहते हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ़...

और पढो »

टेस्टी और क्रंची! पवन केसरी के ब्रेड पकोड़े का 40 साल से हर कोई दीवाना, भोजपुर में है नंबर-1Bhojpur Famous Street Food: आरा शहर के सदर अस्पताल के पास पवन केशरी ब्रेड पकौड़ा, आलू चाप, पकौड़ी बेचते हैं. जिनका स्वाद जिले भर में मशहूर है. वे 40 सालों से घरेलू मसाले से इसे बनाते हैं. स्वाद लेने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं.

और पढो »

एशिया कप इतिहास में नंबर-1 बनेगी टीम इंडिया: 46वीं जीत के साथ टॉप पर आने का मौका, आज ओमान से मुकाबलाएशिया कप क्रिकेट टू्र्नामेंट में आज भारतीय टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलने उतरेगी। अबु धाबी स्टेडियम में रात 8 बजे से भारत का सामना ओमान से होगा। टॉस 7ः30 पर होगा। भारतीय टीम पहले ही लगातार दो जीत के साथ सुपर-4 के लिए क्वालिफाईIndia Vs Oman Asia Cup 2025 Match LIVE Score Update.

और पढो »

पाकिस्तान से बेहतर खेला ओमान: पूरे 40 ओवर तक मैच खींचा, भारत के 8 बल्लेबाजों को आउट किया; हारा सिर्फ 21 रन सेasia cup 2025 IND Vs oman match report analysis suryakumar yadav shubman gill arshdeep singh वर्ल्ड नंबर-1 बैटर...वर्ल्ड नंबर-1 बॉलर, वर्ल्ड नंबर-1 ऑलरांडर और वर्ल्ड नंबर-1 टीम...

और पढो »

ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा फीस में वृद्धि की, गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम लॉन्चअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा की फीस में बढ़ोतरी की घोषणा की और एक नया 'गोल्ड कार्ड' वीजा कार्यक्रम भी शुरू किया। इन कदमों का उद्देश्य अमेरिका में उच्च कुशल श्रमिकों को आकर्षित करना, अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा करना और अमेरिकी खजाने में धन बढ़ाना है।

और पढो »