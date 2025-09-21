ट्रंप का H-1B वीजा पर नया शुल्क: भारतीयों में दहशत, जानिए क्या हैं नए नियम?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर नया शुल्क लगाने का ऐलान किया है, जिससे दुनिया भर में खलबली मच गई है। जानिए नए नियमों से कौन प्रभावित होगा, किसे मिलेगी छूट और क्या है वर्तमान वीजा धारकों पर इसका असर।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ युद्ध के बाद अब वीजा नियम ों में बदलाव करके दुनिया भर में हलचल मचा रहे हैं। अमेरिका में काम करने के इच्छुक विदेशी पेशेवरों के लिए H-1B वीजा प्राप्त करने के लिए अब ₹88,00,000 (लगभग $100,000) का भुगतान करना होगा। पहले, H-1B वीजा के लिए पेशेवरों को ₹19,000 से लेकर ₹8,80,918 तक का भुगतान करना पड़ता था। ट्रंप के इस वीजा फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में भारतीय शामिल हैं, क्योंकि इस वीजा से सबसे ज्यादा भारतीय (लगभग 71 प्रतिशत) लाभान्वित होते

हैं।\हालांकि, सवाल यह उठता है कि जिन भारतीयों के पास पहले से ही H-1B वीजा है, क्या उन्हें भी अब सालाना ₹88 लाख का भुगतान करना होगा? ट्रंप के एच-1बी वीजा पर ₹88 लाख (लगभग $100,000) का भारी-भरकम शुल्क लगाने के आदेश के बाद भारतीयों में दहशत, भ्रम और चिंता का माहौल बन गया है। अमेरिका में रह रहे कई भारतीयों ने भारत लौटने की योजना भी रद्द कर दी। अब यह जानना जरूरी हो गया है कि क्या जिन भारतीयों के पास पहले से H-1B वीजा है, या जो H-1B वीजा धारक अमेरिका से बाहर गए हैं और वापस लौट रहे हैं, उन्हें भी अब ₹88 लाख का भुगतान करना होगा? असल में, रॉयटर्स ने व्हाइट हाउस के हवाले से स्पष्ट किया है कि यह शुल्क पहले से मौजूद वैध वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा, न ही अमेरिका के बाहर गए एच-1बी वीजा धारकों पर। यानी, जिनके पास पहले से H-1B वीजा है, उन्हें कोई राशि नहीं देनी होगी। क्या अमेरिका में दोबारा प्रवेश करने पर शुल्क देना होगा? व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने शनिवार को X पर पोस्ट में बताया, 'यह वार्षिक शुल्क नहीं है। यह एक बार का शुल्क है, जो केवल याचिकाकर्ताओं यानी अमेरिका में नौकरी के लिए H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वालों पर लागू होगा।' लेविट ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान H-1B वीजा धारकों, जो वर्तमान में देश से बाहर हैं, उन्हें अमेरिका में दोबारा प्रवेश करने के लिए ₹88 लाख ($100,000) का शुल्क नहीं देना होगा।\न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक खबर के अनुसार, व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि 'एच-1बी वीजा शुल्क में वृद्धि को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यह शुल्क लागू रहता है, तो इस वीजा पर काम करने वाले किसी भी पेशेवर को छह साल तक हर साल ₹88,00,000 ($1,00,000) देना होगा। यह शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होगा।' हालांकि, अमेरिकी वित्त मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का कुछ और कहना है। लुटनिक या CNN में प्रकाशित खबर के अनुसार, यह शुल्क वार्षिक होगा। सतर्क कंपनियों ने ट्रंप की इस घोषणा के बाद, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन और अमेज़ॅन जैसी कंपनियों ने अपने H-1B वीजा धारक कर्मचारियों को अमेरिका में रहने की सलाह दी है। साथ ही, कई कंपनियों ने बाहर रह रहे अपने कर्मचारियों को 24 घंटे के अंदर अमेरिका लौटने का निर्देश दिया है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर सतर्क रहने को कहा गया। गोल्डमैन सैक्स के एक आंतरिक मेमो में भी ऐसे वीजा धारकों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लेविट ने X पर कहा कि H-1B वीजा धारक सामान्य रूप से देश से बाहर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। नया शुल्क केवल नए H-1B आवेदकों पर लागू होगा, वर्तमान वीजा धारकों या नवीनीकरण कराने वालों पर नहीं। कुछ लोगों को इस नए शुल्क से छूट मिल सकती है। व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट में बताया गया है कि अगर “राष्ट्रीय हित” का मामला हो तो इसे आधार मानकर और इसका रिव्यू करने के बाद H-1B वीजा आवेदन पर शुल्क में छूट दी जा सकती है।





H-1B वीजा डोनाल्ड ट्रंप वीजा नियम अमेरिकी नीति भारतीय पेशेवर

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

