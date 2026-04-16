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ट्रंप की पहल: इस्राइल-लेबनान में 10 दिन का सीजफायर, 34 साल बाद हुई आमने-सामने बातचीत

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ट्रंप की पहल: इस्राइल-लेबनान में 10 दिन का सीजफायर, 34 साल बाद हुई आमने-सामने बातचीत
इस्राइललेबनानयुद्धविराम
📆16-04-2026 19:13:00
📰Amar Ujala
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्धविराम की घोषणा की है। इस पहल को शांति की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, और यह 34 वर्षों में पहली बार दोनों देशों के प्रतिनिधियों की आमने-सामने की बातचीत को लेकर भी महत्वपूर्ण है।

पश्चिम एशिया में दशकों पुराने तनाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्धविराम की घोषणा की है। इस पहल से क्षेत्र में शांति की नई उम्मीद जगी है, जहाँ लंबे समय से संघर्ष जारी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ उनकी 'बहुत अच्छी बातचीत' हुई, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों ने शांति की

दिशा में यह अस्थायी युद्धविराम स्वीकार किया है। यह युद्धविराम पूर्वी समयानुसार शाम 5 बजे (भारतीय समयानुसार 17 अप्रैल की सुबह 2:30 बजे) से प्रभावी होगा। ट्रंप ने इस घटना को अपने नौ युद्ध समाधानों के बाद दसवें समाधान के रूप में उल्लेखित किया, जिसे वे पूरा करने के लिए तत्पर हैं। इस युद्धविराम की पृष्ठभूमि में लेबनान का यह स्पष्ट रुख था कि जब तक जमीनी स्तर पर संघर्ष विराम लागू नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार की सीधी बातचीत संभव नहीं है। लेबनान की इस स्थिति ने कूटनीतिक प्रयासों को गति दी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों ने युद्धविराम पर सहमति जताई। रिपोर्टों के अनुसार, इस्राइल और लेबनान के प्रतिनिधियों ने 34 वर्षों में पहली बार वाशिंगटन डीसी में आमने-सामने बैठकर वार्ता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने उपराष्ट्रपति और सैन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस अस्थायी युद्धविराम को स्थायी शांति में बदलने के लिए दोनों देशों के साथ मिलकर काम करें। यह कूटनीतिक पहल 1993 के बाद इस्राइल और लेबनान के बीच पहली उच्च-स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक के रूप में सामने आई है, जिसकी मेजबानी अमेरिका ने मंगलवार को की थी। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस बैठक में प्रत्यक्ष वार्ता शुरू करने, युद्धविराम को लागू करने, सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने और एक व्यापक शांति ढांचे की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति बनी। इस ऐतिहासिक बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, काउंसलर माइकल नीडहैम, लेबनान में अमेरिकी राजदूत लिसा ए. जॉनसन, अमेरिका में इस्राइल के राजदूत येचियल लेटर और अमेरिका में लेबनान की राजदूत नादा हमादेह मोवावाद जैसे महत्वपूर्ण राजनयिक शामिल हुए। यह बैठक क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है

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इस्राइल लेबनान युद्धविराम डोनाल्ड ट्रंप शांति पहल

 

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