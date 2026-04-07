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ट्रंप के विवादित बयान: ईरान पर सख्त रवैया, आलोचकों को नजरअंदाज, और नाटो पर तीखा हमला

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ट्रंप के विवादित बयान: ईरान पर सख्त रवैया, आलोचकों को नजरअंदाज, और नाटो पर तीखा हमला
ट्रंपईरानविवाद
📆07-04-2026 07:54:00
📰Amar Ujala
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं, इस बार ईरान पर उनकी कड़ी टिप्पणी के कारण। उन्होंने आलोचकों की परवाह न करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के तेल पर कब्जा कर सकता है। इसके साथ ही, उन्होंने नाटो और अपने सहयोगी देशों पर भी निशाना साधा।

मुझे मेरे जैसे और लोगों की जरूरत: ईरान पर अपने विवाद ित पोस्ट को लेकर घिरे ट्रंप , कहा- आलोचकों की परवाह नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर विवाद ों में घिर गए हैं, इस बार ईरान को लेकर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण। उनके बयानों को लेकर अमेरिकी राजनीति में तीखी बहस छिड़ गई है, जहां उनके समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व का प्रतीक मानते हैं, वहीं आलोचक इसे गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दे रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि उनकी सख्त नीतियां और बयानबाजी अमेरिका के हित में हैं और उन्हें इन

आलोचनाओं की कोई परवाह नहीं है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें आलोचकों की परवाह नहीं है, और यहां तक कह दिया कि अगर कुछ लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं, तो देश को उनके जैसे और लोगों की जरूरत है।\ट्रंप ने अपने बचाव में कहा कि उनके राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका को व्यापार समेत कई मामलों में नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने आकर स्थिति बदली। उन्होंने ईरान के साथ युद्ध की स्थिति पर भी चर्चा की, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो उसे भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके हाथ में फैसला होता, तो अमेरिका ईरान के तेल पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि वे खुद को पहले बिजनेसमैन मानते हैं। उन्होंने कहा कि 'जंग जीतने वाले को उसका फायदा मिलना चाहिए' और अमेरिका को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे इशारा मिलता है कि अमेरिका युद्ध के बाद संसाधनों पर कब्जा करने की सोच सकता है। ट्रंप ने नाटो और अपने कई सहयोगी देशों पर भी तीखा हमला बोला, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान नाटो और अमेरिका के करीबी देशों- जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, ने अमेरिका का साथ नहीं दिया।\ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते के लिए मंगलवार रात 8 बजे तक का समय दिया, और चेतावनी दी कि अगर इस समय तक कोई समझौता नहीं होता है, तो ईरान को भारी नुकसान होगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के कुछ लोग खुद अमेरिका से कह रहे हैं कि 'बमबारी जारी रखें', क्योंकि वे अपने देश में आजादी चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी बताया कि पिछले 37 दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ बेहद बड़ा हवाई अभियान चलाया है, जिसमें 10,000 से ज्यादा कॉम्बैट फ्लाइट्स भरीं और 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। ट्रंप ने नाटो के साथ बढ़ती दूरी की वजह ग्रीनलैंड को बताया, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात की थी और उसे नकार दिया गया, तभी से रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई।

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