ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने परमाणु हमले से निपटने की तैयारी की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद, ईरान ने संभावित परमाणु हमले से निपटने के लिए आपातकालीन तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें आयोडीन की गोलियां वितरित करना शामिल है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, आज यानी मंगलवार की रात ईरान के लिए एक निर्णायक मोड़ होगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि वह आज रात ईरान की सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, और ऐसा करेंगे कि यह दोबारा उबर नहीं सकेगी। ट्रंप की इन धमकियों के बीच, ईरान ने सबसे खराब परिस्थितियों में भी अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के एकमात्र परमाणु संयंत्र वाले शहर, बुशहर में, लोगों ने परमाणु हमले से बचने की गहन तैयारियां की हैं।\ ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बुशहर में,

स्वास्थ्य अधिकारियों ने संकट की स्थिति के लिए तैयारी करते हुए स्थानीय निवासियों के बीच 1,80,000 आयोडीन की गोलियां वितरित की हैं। बुशहर यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्वास्थ्य उपाध्यक्ष ने बताया कि यह तैयारी पिछले साल जून में शुरू हुई थी, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले किए थे। पिछले साल का संघर्ष केवल 12 दिनों तक चला था, लेकिन इस बार का संकट अधिक गंभीर है, और अमेरिका बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, ईरान के राष्ट्रीय संकट प्रबंधन मुख्यालय ने लोगों के बीच आयोडीन की गोलियां वितरित करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी सरकारी संस्था यंग जर्नलिस्ट क्लब (YJC) ने प्रदान की। ईरान पूरे शहर के निवासियों को आयोडीन की गोलियां वितरित कर रहा है।\अधिकारी ने बताया कि प्रारंभ में, परमाणु संयंत्र के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आयोडीन की गोलियां दी गईं। हालांकि, अब पूरे शहर में लोगों के बीच गोलियां वितरित की जा रही हैं। ये गोलियां अब बुशहर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध हैं। अधिकारी ने कहा, 'योजना की शुरुआत से ही, सभी स्वास्थ्य केंद्र निर्धारित दिशा-निर्देशों और फ़ॉर्म के माध्यम से आयोडीन की गोलियां वितरित कर रहे हैं। और अब ये सभी निवासियों के लिए उपलब्ध हैं।' अधिकारियों के अनुसार, इन गोलियों का उपयोग तब किया जाना है जब परमाणु संयंत्र पर हमले की स्थिति में रेडियोलॉजिकल (विकिरण संबंधी) आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होगी। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे विकिरण के संपर्क में आने से 24 घंटे पहले से लेकर 4 घंटे बाद तक इन गोलियों का सेवन करें। प्रति व्यक्ति एक गोली निर्धारित की गई है, हालांकि उम्र के अनुसार इसकी मात्रा अलग-अलग हो सकती है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने समझाया कि परमाणु दुर्घटना के दौरान रेडियोएक्टिव आयोडीन निकल सकता है, जिसे थायरॉयड ग्रंथि तेजी से अवशोषित कर लेती है। आयोडीन की गोली लेने से थायरॉयड ग्रंथि में स्थिर आयोडीन भर जाता है, जिससे वह रेडियोएक्टिव आयोडीन को कम सोखता है। इससे थायरॉयड ग्रंथि को कम नुकसान होता है





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