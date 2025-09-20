ट्रंप का एच-1बी वीजा पर नया शुल्क: भारत के लिए एक और झटका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा पर 100,000 डॉलर का नया शुल्क लगाया है, जिससे भारत के आईटी उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। यह कदम भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत के बीच आया है।

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति 'डबल गेम' जारी है, जिससे भारत को बार-बार नुकसान हो रहा है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर एक बार फिर से उम्मीदें जगी थीं, लेकिन ट्रंप ने एच-1बी वीजा पर 100,000 डॉलर की सालाना फीस लगाकर इन उम्मीदों को धराशायी कर दिया। शुक्रवार को लिया गया यह फैसला भारत के लिए एक और झटका है, क्योंकि एच-1बी वीजा प्रोग्राम का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय समुदाय को ही मिलता रहा है। अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों की औसत वार्षिक सैलरी 66,000 डॉलर है, लेकिन

अब इस नई फीस के कारण यह प्रोग्राम लगभग खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। यह कदम अमेरिका के संरक्षणवादी रवैये को वस्तुओं से सेवाओं की ओर बढ़ाने का पहला बड़ा संकेत है। ट्रंप ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत धीरे-धीरे सामान्य हो रही थी। हाल ही में, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच की टीम भारत दौरे पर थी और इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर सकारात्मक बातें हुई थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कदम वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अगले सप्ताह अमेरिका यात्रा से ठीक पहले आया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका इस मामले में किसी भी समझौते पर पहुंचने से पहले भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि अब कोई भी बड़ी तकनीकी कंपनी या अन्य बड़ी कंपनी विदेशी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में रुचि नहीं दिखाएगी, क्योंकि उन्हें सरकार को 100,000 डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) देने होंगे, उसके बाद कर्मचारी को भी भुगतान करना होगा। उनका मानना ​​है कि यह आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है, और कंपनियों को अपने देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से निकले हाल के स्नातकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। लुटनिक ने कहा, 'लोगों को हमारी नौकरियां लेने के लिए लाना बंद करो। यही हमारी नीति है।' उन्होंने यह भी दावा किया कि सभी बड़ी कंपनियां इस नीति का समर्थन करती हैं। व्हाइट हाउस ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि एच-1बी प्रोग्राम के 'दुरुपयोग' से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और इससे अमेरिकी नागरिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने से हतोत्साहित किया जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में अमेरिकी नेतृत्व को खतरा होता है। अमेरिका में विदेशी STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) कर्मचारियों की संख्या 2000 और 2019 के बीच दोगुनी से अधिक हो गई है, जो 12 लाख से बढ़कर लगभग 25 लाख हो गई है। वहीं, इस दौरान STEM रोजगार में सिर्फ 44.5% की बढ़ोतरी हुई है। कंप्यूटर और गणित व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों की हिस्सेदारी 2000 में 17.7% से बढ़कर 2019 में 26.1% हो गई। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा सेवाओं पर नए प्रतिबंध लगाने से भारत का आईटी उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है, जिससे भारत में मध्यम वर्ग की क्रांति खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली स्थित सेंटर फॉर WTO स्टडीज के प्रमुख प्रीतम बनर्जी ने एक सेमिनार में कहा कि ऑफशोरिंग के कारण 2000 से 2010 के बीच अमेरिका और यूरोपीय संघ में मध्यम स्तर की नौकरियां खत्म हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप एक राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई। इससे भारत के सेवा क्षेत्र में समस्याएं आने की आशंका है। बनर्जी ने 70 के दशक के अंत में भारत में शहरीकरण और विकास को देखा, और नोएडा, गुड़गांव और पुणे जैसी जगहों पर आईटी क्रांति के पहले दौर के प्रभाव को महसूस किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) इस क्रांति को और गहरा कर रहे हैं। इसलिए, मध्यम वर्ग की दूसरी क्रांति को आगे बढ़ाने की भारत की क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह सेवाओं में आने वाली चुनौतियों से कितनी प्रभावी ढंग से निपटता है। प्रीतम बनर्जी के अनुसार, हमें सेवाओं में बढ़ते संरक्षणवाद को रोकने की आवश्यकता है, खासकर मोड 1 में, जो दुनिया में सेवाओं के व्यापार का सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के ढांचे के भीतर, मोड 1 का मतलब सेवाओं की 'क्रॉस-बॉर्डर सप्लाई' है, जिसके तहत एक सेवा एक देश से दूसरे देश में सेवा प्रदाता या प्राप्तकर्ता की भौतिक उपस्थिति के बिना प्रदान की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत का सेवा क्षेत्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55% था। अमेरिका भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात का सबसे बड़ा आयातक है और पिछले एक दशक में समग्र विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान काफी बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर भारत के सेवा क्षेत्र में 6% से अधिक की वास्तविक वृद्धि देखी गई है, जिसमें सेवा निर्यात दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का 4.4% है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा पर एक नया शुल्क लगाया है, जो 100,000 डॉलर सालाना होगा। इस कदम से भारतीय लोगों को नुकसान होगा, जो इस वीजा का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। यह वीजा उन्हें अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। यह कदम ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है। अमेरिका के कुछ अधिकारी भारत आए थे और उन्होंने भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा हुई थी





NBT Hindi News

डोनाल्ड ट्रंप एच-1बी वीजा भारत-अमेरिका व्यापार समझौता आईटी उद्योग

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

