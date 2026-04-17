ट्रंप ने मोदी के साथ बातचीत को सराहा, ईरान डील होने पर पाकिस्तान जाने का संकेत, इजरायल-लेबनान में सीजफायर की उम्मीद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई अपनी 'बहुत अच्छी' बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम की दिशा में हो रही प्रगति पर आशा जताई और कहा कि ईरान के साथ डील होने पर वह पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं।
वाशिंगटन, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोन कॉल पर हुई बातचीत का विवरण साझा किया है। ट्रंप ने बताया कि यह एक बहुत ही सकारात्मक वार्तालाप था और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम की दिशा में हो रही प्रगति पर आशा व्यक्त की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'मेरी उनसे (प्रधानमंत्री मोदी) बहुत अच्छी बातचीत हुई। वह बहुत अच्छा कर रहे हैं।' इस बातचीत को दोनों नेताओं ने सकारात्मक बताया। इसके साथ ही, राष्ट्रपति
ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि यदि ईरान के साथ किसी प्रकार का शांति समझौता संपन्न होता है, तो वह पाकिस्तान की यात्रा पर जा सकते हैं। इस तरह की यात्रा दशकों के बाद हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से हाल के वर्षों में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा, 'मैं पाकिस्तान जाऊंगा। यदि इस्लामाबाद में कोई डील साइन होती है, तो मैं शायद जाऊंगा। वे लोग मुझे चाहते हैं। पाकिस्तान बहुत अच्छा रहा है।' ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका मध्य पूर्व में कई कूटनीतिक पहलें कर रहा है, जिसमें ईरान के साथ संभावित बातचीत और इजरायल-लेबनान सीमा पर तनाव कम करने के प्रयास शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि इजरायल और लेबनान के बीच एक संघर्ष विराम समझौता तैयार हो रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'वे सभी सहमत हैं। यह लगभग एक हफ्ते के लिए एक बहुत अच्छा छोटा पैकेज है।' ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के नेतृत्व से बात की है। उन्होंने इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इजरायल और लेबनान के बीच सीधे जुड़ाव की संभावनाएँ हैं। ट्रंप ने संकेत दिया कि दोनों देशों के नेताओं के साथ एक बैठक व्हाइट हाउस में आयोजित की जा सकती है, जो 44 वर्षों में इस तरह की पहली सीधी बैठक होगी। हिजबुल्लाह के संबंध में, ट्रंप ने उम्मीद जताई कि वे संघर्ष विराम का पालन करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य हिंसा को कम करना है। उन्होंने कहा, 'हम बहुत सारे बम नहीं गिराएंगे, हम देखेंगे कि क्या हम लेबनान और इजरायल के बीच शांति बना सकते हैं।' जब टाइमिंग के बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने कहा कि यह बैठक अगले एक या दो हफ्तों में हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हिजबुल्लाह के साथ निपटना लेबनान की जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया कि यदि बातचीत आगे बढ़ती है तो वह स्वयं इस क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं निश्चित रूप से सही समय पर वहां जाऊंगा।' यह आईएएनएस समाचार एजेंसी द्वारा सीधे प्रकाशित की गई खबर है और इसमें न्यूज नेशन टीम द्वारा कोई संपादन नहीं किया गया है। इसलिए, इस खबर से संबंधित किसी भी जिम्मेदारी का वहन समाचार एजेंसी ही करेगी
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