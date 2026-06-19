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ट्रंप का खामेनेई पर पलटवार: 'हम बेताब नहीं, ईरान था', कहा- अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी

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ट्रंप का खामेनेई पर पलटवार: 'हम बेताब नहीं, ईरान था', कहा- अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी
ट्रंपखामेनेईईरान
📆19-06-2026 21:19:00
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पर पलटवार करते हुए कहा कि ईरान ही समझौते के लिए बेताब था। उन्होंने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत तबाह हो चुकी है और अब उसे अमेरिका से कोई वित्तीय मदद नहीं मिलेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पर जमकर निशाना साधा है, जिन्होंने हाल ही में दावा किया था कि अमेरिकी नेता समझौते के लिए 'बेताब' थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट करते हुए कहा कि अब ईरान को अमेरिका से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमताओं को तबाह कर दिया गया है, जिसमें वायुसेना, नौसेना, एंटी-एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, रडार और व्यावहारिक रूप से सब कुछ शामिल है। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स की भी आलोचना की, जो मानते हैं कि ईरान चार महीने पहले की तुलना में अब बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कितने मूर्ख हो सकते हैं, यह सोचकर अचंभा होता है। यह टिप्पणी तब आई है जब खामेनेई ने गुरुवार को ईरान ी लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि शुरू में उन्होंने सिद्धांत के तौर पर इस समझौते का विरोध किया था, लेकिन बाद में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों से यह भरोसा मिलने के बाद उन्होंने इसे मंजूरी दे दी कि देश और 'रेजिस्टेंस फ्रंट' के हितों की रक्षा की जाएगी। खामेनेई ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने समझौते को सुरक्षित करने के लिए 'सभी प्रकार की पैंतरेबाजी' का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान के बाद ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच यह डील भले ही हो गई हो, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। ट्रंप ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि ईरान को किसी भी प्रकार की वित्तीय राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, 'उन्हें न पैसे मिलेंगे, न दस सेंट!

' इस बयान से साफ है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के प्रति कठोर रुख अपनाए रखेगा। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की प्रक्रिया को और कमजोर कर सकते हैं। इस समझौते के बाद भी क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, और ट्रंप के हालिया बयानों ने इसमें और तीखापन ला दिया है

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ट्रंप खामेनेई ईरान समझौता सैन्य तबाही

 

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