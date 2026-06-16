ट्रंप पर हमले की एक और साजिश नाकाम: UFC कार्यक्रम पर हमले की थी योजना

अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने व्हाइट हाउस में आयोजित यूएफसी कार्यक्रम पर संभावित हमले की साजिश नाकाम करने का दावा किया है। जांच में ड्रोन और स्नाइपर हमले की कथित योजना का खुलासा हुआ। मामले में पांच संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 23 लोगों के नेटवर्क की जांच जारी है।

अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने व्हाइट हाउस में आयोजित यूएफसी कार्यक्रम पर संभावित हमले की साजिश नाकाम करने का दावा किया है। जांच में ड्रोन और स्नाइपर हमले की कथित योजना का खुलासा हुआ। मामले में पांच संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 23 लोगों के नेटवर्क की जांच जारी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा, 'यह बहुत खतरनाक स्थिति है। जब राजनीतिक मतभेद हिंसा का कारण बनने लगें तो सभी पक्षों को अपनी भाषा और बयानबाजी को संयमित करना चाहिए'। एफबीआई और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि मामले की जांच अभी जारी है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस कथित साजिश में और कौन-कौन शामिल था तथा क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए सभी संदिग्ध अमेरिकी नागरिक हैं और मामले में किसी विदेशी संगठन या देश की भूमिका के संकेत नहीं मिले हैं.

अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने व्हाइट हाउस में आयोजित यूएफसी कार्यक्रम पर संभावित हमले की साजिश नाकाम करने का दावा किया है। जांच में ड्रोन और स्नाइपर हमले की कथित योजना का खुलासा हुआ। मामले में पांच संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 23 लोगों के नेटवर्क की जांच जारी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा, 'यह बहुत खतरनाक स्थिति है। जब राजनीतिक मतभेद हिंसा का कारण बनने लगें तो सभी पक्षों को अपनी भाषा और बयानबाजी को संयमित करना चाहिए'। एफबीआई और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि मामले की जांच अभी जारी है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस कथित साजिश में और कौन-कौन शामिल था तथा क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए सभी संदिग्ध अमेरिकी नागरिक हैं और मामले में किसी विदेशी संगठन या देश की भूमिका के संकेत नहीं मिले हैं





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ट्रंप पर हमले की साजिश नाकाम UFC कार्यक्रम पर हमले की योजना एफबीआई ने साजिश नाकाम की अमेरिकी जांच एजेंसी ने हमले की योजना का खुलासा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया मामले में 23 लोगों के नेटवर्क की जांच जारी है

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