ट्रम्प ने 300 अरब डॉलर के ईरान पुनर्निर्माण फंड को फर्जी खबर कहा, कोई वित्तीय सहायता नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान के पुनर्निर्माण हेतु 300 अरब डॉलर के फंड की किसी भी चर्चा को फेक न्यूज घोषित किया। उन्होंने बताया कि अब तक ईरान को कोई भी अमेरिकी डॉलर नहीं मिला और फंड तभी संभव होगा जब ईरान परमाणु समझौते की शर्तें पूरी करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में अपने सामाजिक नेटवर्क "ट्रुथ सोशल" पर एक स्पष्ट बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने ईरान के पुनर्निर्माण के लिये 300 अरब डॉलर के फंड की किसी भी चर्चा को फर्जी खबर घोषित किया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन द्वारा ऐसे बड़े आकार के वित्तीय उपकरण की योजना बनाना पूरी तरह से मिथ्या है और यह केवल विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों से फैलाया गया एक प्रचार है। इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वर्तमान में अमेरिकी सरकार ईरान को कोई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोई मंशा नहीं रखती। कुछ हफ्ते पहले विभिन्न मीडिया संस्थाओं ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिकी प्रशासन ईरान में वैश्विक कंपनियों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये 300 अरब डॉलर का एक विशेष फंड स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रहा है। उस योजना में कहा गया था कि फंड का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधों के हटने के बाद अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को ईरान के बाजार में प्रवेश आसान बनाना और निवेश सुरक्षा प्रदान करना था। इस पर एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यह पहल केवल तभी वास्तविकता में बदल सकती है जब ईरान परमाणु समझौते पर पुनः सहमति जताए और सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने की शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार करे। हालांकि, ट्रम्प ने इस पूरे परिदृश्य को " फेक न्यूज " की श्रेणी में रख दिया और स्पष्ट किया कि अब तक ईरान को अमेरिकी कोष से कोई एक भी डॉलर नहीं मिला है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी विदेश मंत्री जेडी वेन्स ने कहानियों के विपरीत बताया है: फंड तक ईरान की पहुंच केवल तब होगी जब वह अपने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पूरा पालन करे और परमाणु वार्ता में ठोस प्रगति लाए। वर्तमान में अमेरिका ने ईरान की विदेश में फ्रीज की गई संपत्तियों को धीरे-धीरे रिलीज़ करने की संभावना को केवल परमाणु समझौते की दिशा में सकारात्मक कदमों पर निर्भर कर बताया है। इस बीच, अमेरिकी प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अनिवार्य नियंत्रण रखना और किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता को रणनीतिक शर्तों के बिना नहीं देना बना हुआ है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में अपने सामाजिक नेटवर्क "ट्रुथ सोशल" पर एक स्पष्ट बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने ईरान के पुनर्निर्माण के लिये 300 अरब डॉलर के फंड की किसी भी चर्चा को फर्जी खबर घोषित किया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन द्वारा ऐसे बड़े आकार के वित्तीय उपकरण की योजना बनाना पूरी तरह से मिथ्या है और यह केवल विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों से फैलाया गया एक प्रचार है। इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वर्तमान में अमेरिकी सरकार ईरान को कोई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोई मंशा नहीं रखती। कुछ हफ्ते पहले विभिन्न मीडिया संस्थाओं ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिकी प्रशासन ईरान में वैश्विक कंपनियों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये 300 अरब डॉलर का एक विशेष फंड स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रहा है। उस योजना में कहा गया था कि फंड का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधों के हटने के बाद अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को ईरान के बाजार में प्रवेश आसान बनाना और निवेश सुरक्षा प्रदान करना था। इस पर एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यह पहल केवल तभी वास्तविकता में बदल सकती है जब ईरान परमाणु समझौते पर पुनः सहमति जताए और सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने की शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार करे। हालांकि, ट्रम्प ने इस पूरे परिदृश्य को "फेक न्यूज" की श्रेणी में रख दिया और स्पष्ट किया कि अब तक ईरान को अमेरिकी कोष से कोई एक भी डॉलर नहीं मिला है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी विदेश मंत्री जेडी वेन्स ने कहानियों के विपरीत बताया है: फंड तक ईरान की पहुंच केवल तब होगी जब वह अपने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पूरा पालन करे और परमाणु वार्ता में ठोस प्रगति लाए। वर्तमान में अमेरिका ने ईरान की विदेश में फ्रीज की गई संपत्तियों को धीरे-धीरे रिलीज़ करने की संभावना को केवल परमाणु समझौते की दिशा में सकारात्मक कदमों पर निर्भर कर बताया है। इस बीच, अमेरिकी प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अनिवार्य नियंत्रण रखना और किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता को रणनीतिक शर्तों के बिना नहीं देना बना हुआ है





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ट्रम्प ईरान फेक न्यूज बड़ी फंड परमाणु समझौता

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