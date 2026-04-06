ट्रम्प का दावा: भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध को मैंने ही रुकवाया, 5 करोड़ लोगों की बचाई जान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया था और 3 से 5 करोड़ लोगों की जान बचाई। उन्होंने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही। ट्रम्प ने नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर भी अफसोस जताया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया था। ट्रम्प ने यह भी कहा कि उन्होंने 3 से 5 करोड़ लोगों की जान बचाई थी। यह दावा उन्होंने ईरान के साथ चल रहे उस युद्ध के बीच किया, जो पिछले 6 हफ्तों से जारी है। पिछले साल मई में भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव तब बढ़ गया, जब नई दिल्ली ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया और पाकिस्तान की सीमा के काफी अंदर तक घुसकर आतंकवादियों को निशाना बनाया।

ट्रम्प ने बार-बार यह दावा किया है कि तीन दिन तक चले इस संघर्ष को उन्होंने ही खत्म करवाया था। हालांकि, भारत ने उनके इस दावे को बार-बार खारिज किया है। ट्रम्प ने इस बार क्या कहा? ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने 8 युद्ध खत्म किए, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध भी शामिल है। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ लोगों की जान बचाई है। नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर किया अफसोस जाहिर उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरी बार भी यही दावा दोहराया और कहा कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष सहित 8 युद्धों को रुकवाया। साथ ही उन्होंने एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर अफसोस जाहिर किया। ट्रम्प ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह उनके लिए बहुत ही दुख की बात है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उन्होंने दुनिया में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, लेकिन उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्हें यह पुरस्कार क्यों नहीं मिला, जबकि उन्होंने दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए। ट्रम्प ने इस दौरान अपनी विदेश नीति और युद्धों को रोकने के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई देशों के बीच शांति समझौते करवाए हैं और युद्धों को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने का दावा किया और कहा कि उन्होंने इस संघर्ष को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ट्रम्प ने कहा कि वे इस बात से निराश हैं कि उनके इन प्रयासों को मान्यता नहीं मिली और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि वे भविष्य में भी शांति के लिए काम करते रहेंगे और दुनिया में स्थिरता लाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे। यह पहली बार नहीं है जब ट्रम्प ने इस तरह के दावे किए हैं। इससे पहले भी वे कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने का दावा कर चुके हैं। हालांकि, भारत सरकार ने हमेशा उनके इन दावों को खारिज किया है और कहा है कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ट्रम्प के इन दावों पर विभिन्न राजनीतिक दलों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोगों ने उनके दावों को खारिज किया है, जबकि अन्य ने उनके प्रयासों की सराहना की है। यह स्पष्ट है कि ट्रम्प के ये दावे विवादित हैं और उनकी सच्चाई पर सवाल उठाए जा सकते हैं।\ट्रम्प ने इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को और विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वे एक महान नेता हैं और दुनिया में शांति स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वे अमेरिकी लोगों के लिए सबसे अच्छे राष्ट्रपति थे और उन्होंने देश को एक मजबूत और सुरक्षित स्थिति में पहुंचाया। ट्रम्प ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि मीडिया उन्हें नकारात्मक तरीके से पेश करती है। उन्होंने कहा कि मीडिया उनकी उपलब्धियों को नजरअंदाज करती है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती है। ट्रम्प ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अन्य मुद्दों पर भी बात की, जिनमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था, सीमा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन शामिल थे। उन्होंने इन मुद्दों पर अपनी नीतियों का बचाव किया और कहा कि वे देश को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।\ट्रम्प के ये दावे ऐसे समय में आए हैं जब वे आगामी राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यह माना जा रहा है कि वे अपने समर्थकों को एकजुट करने और अपनी छवि को मजबूत करने के लिए इस तरह के दावों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि, इन दावों की सच्चाई पर सवाल उठाए जा सकते हैं और यह देखना होगा कि जनता इस पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। ट्रम्प ने कहा कि वे भविष्य में भी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे एक महान नेता हैं और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्रम्प ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन यह कहते हुए किया कि वे हमेशा अमेरिकी लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे देश को मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे





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