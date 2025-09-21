ट्रम्प प्रशासन ने H-1B वीजा पर शुल्क वृद्धि को स्पष्ट किया: केवल नए आवेदकों पर लागू

व्हाइट हाउस ने H-1B वीजा कार्यक्रम में शुल्क बढ़ाने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया है कि यह एकमुश्त शुल्क है जो केवल नए वीजा पर लागू होगा। यह कदम अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने और सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, लेकिन इससे भारतीय पेशेवरों पर भी असर पड़ सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा एच-1बी वीजा कार्यक्रम में शुल्क बढ़ाने संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद व्हाइट हाउस ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया। व्हाइट हाउस ने बताया कि यह एक 'एकमुश्त शुल्क' है, जो केवल नए वीजा पर लागू होता है, न कि रिन्यूअल या मौजूदा वीजा धारकों पर। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि यह एकमुश्त शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होता है और यह केवल नए वीजा पर लागू होगा, रिन्यूअल या मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं। यह पहली बार आगामी लॉटरी चक्र में लागू होगा।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नीति कंपनियों को सिस्टम में स्पैम करने से हतोत्साहित करेगी। प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने का वादा किया था और यह व्यावहारिक कदम कंपनियों को सिस्टम को स्पैम करने और वेतन कम करने से हतोत्साहित करके ठीक यही करता है। यह उन अमेरिकी व्यवसायों को भी निश्चितता देता है जो वास्तव में हमारे देश में उच्च-कुशल श्रमिकों को लाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम के दुरुपयोग के कारण उन्हें कुचला गया है।”\शुक्रवार को व्हाइट हाउस में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रम्प ने कहा कि प्रोत्साहन अमेरिकी कामगारों को नियुक्त करने के लिए है। ट्रम्प ने आगे कहा, “हमें कामगारों की जरूरत है। हमें अच्छे कामगारों की जरूरत है और यह काफी हद तक इसकी पुष्टि करता है।” वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भी ट्रम्प के इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह नीति कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने से हतोत्साहित करेगी। उन्होंने समझाया, “पूरा विचार यह है कि अब ये बड़ी टेक कंपनियां या अन्य बड़ी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को प्रशिक्षित नहीं करेंगी। उन्हें सरकार को 1,00,000 डॉलर का भुगतान करना होगा, फिर उन्हें कर्मचारी को भुगतान करना होगा। इसलिए, यह आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। आप किसी को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। आप हमारे देश के किसी विश्वविद्यालय से हाल ही में स्नातक हुए किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं, अमेरिकियों को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। हमारी नौकरियां छीनने के लिए लोगों को लाना बंद करें। यही यहां की नीति है, एच-1बी वीजा के लिए प्रति वर्ष 1,00,000 डॉलर।”\प्यू रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, भारत में जन्मे श्रमिकों को 2023 में स्वीकृत कुल एच1-बी वीजा का लगभग 73 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जिसके बाद चीन को 12 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जिसका मुख्य कारण स्वीकृतियों में भारी देरी और भारत से कुशल प्रवासियों की अधिक संख्या है। यह घोषणा अमेरिका में काम करने के इच्छुक भारतीय पेशेवरों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे वीजा प्राप्त करना अधिक महंगा हो सकता है। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देना और विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता कम करना है। हालांकि, इससे भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी क्षेत्र में सहयोग और प्रतिभा के आदान-प्रदान पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह नीति उन कंपनियों को प्रभावित करेगी जो कुशल विदेशी श्रमिकों पर निर्भर हैं, जिससे उन्हें अपने संचालन और विकास योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस फैसले का असर केवल तकनीकी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न उद्योगों में भी महसूस किया जाएगा जहां एच-1बी वीजा धारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं





