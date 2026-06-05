ट्रम्प का भारत के साथ व्यापार समझौते का संकेत, भारतीय मूल की महिला को 23 साल बाद मिला न्याय, मानसून सक्रिय

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत के साथ बड़े व्यापार समझौते की संभावना जताई। ब्रिटेन में भारतीय मूल की वर्षा गोहिल ने 23 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 85 करोड़ रुपये जीते। देशभर में मानसून की सक्रियता जारी है, कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी के अलर्ट।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारत के साथ बड़े व्यापार समझौते की संभावना जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देश जल्द ही एक महत्वपूर्ण समझौते पर पहुंच सकते हैं। हालांकि ट्रम्प ने यह भी कहा कि भारत ने कई वर्षों तक अमेरिका का फायदा उठाया और भारी टैरिफ लगाए, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और अमेरिका भारत के साथ व्यापार से लाभ कमा रहा है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए एक समझौता जरूरी है। ट्रम्प के इस बयान के बीच अमेरिका ने भारत सहित 54 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिनमें जबरन मजदूरी से बने उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का दावा किया गया है। इस कदम से व्यापार वार्ता पर असर पड़ सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच आपसी समझ से समाधान निकल सकता है। भारत सरकार ने अभी इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार भारत अमेरिका के साथ संतुलित व्यापार समझौते के लिए प्रयासरत है। दूसरी ओर, ब्रिटेन में भारतीय मूल की वर्षा गोहिल ने 23 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 85 करोड़ रुपये (7.

5 लाख पाउंड) जीते हैं। यह मामला तलाक के बाद संपत्ति बंटवारे से जुड़ा है। वर्षा ने 2002 में अपने पति भद्रेश गोहिल से तलाक के लिए अर्जी दी थी, जिसके बाद एक समझौते के तहत उन्हें 2.7 लाख पाउंड और एक कार मिली थी। लेकिन वर्षा को शक था कि पति ने अपनी संपत्ति छिपाई है। यह शक तब सच निकला जब भद्रेश नाइजीरिया के पूर्व गवर्नर जेम्स इबोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी बने। जांच में भद्रेश की करोड़ों रुपये की ऑफशोर संपत्तियां उजागर हुईं, जिनकी जानकारी तलाक के समय नहीं दी गई थी। 2011 में उन्हें 10 साल जेल की सजा हुई। इसके बाद वर्षा ने पुराने तलाक समझौते को चुनौती दी और मामला ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि पति या पत्नी संपत्ति छिपाते हैं, तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सकता। हाई कोर्ट ने बाद में माना कि संपत्ति का एक हिस्सा वैवाहिक संपत्ति है और वर्षा को 85 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया। कोर्ट ऑफ अपील ने हाल ही में आगे की अपील पर रोक लगा दी, जिससे यह ऐतिहासिक फैसला अंतिम हो गया। वर्षा गोहिल ने इस जीत को न्याय की जीत बताया और कहा कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मौसम विभाग के अनुसार, देशभर में मानसून सक्रिय हो गया है और कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर में रातभर बारिश हुई, जबकि भरतपुर में आंधी के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली और ओले गिरे। उत्तर प्रदेश में मानसून 24 जून तक पहुंचने की संभावना है, जो सामान्य से चार दिन देर है। हरियाणा के 16 जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजपुर रोड पर आंधी-तूफान में दो पेड़ गिर गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। किसानों के लिए यह बारिश फसलों के लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन तेज हवाओं से नुकसान की भी आशंका है





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