ट्रम्प प्रशासन का 'गोल्ड कार्ड': अमेरिका में स्थायी निवास के लिए नई प्रीमियम आव्रजन योजना

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका में स्थायी निवास के लिए 'गोल्ड कार्ड' नामक एक नई प्रीमियम आव्रजन योजना शुरू की है। यह योजना सफल बिजनेसमैन, निवेशकों और उद्यमियों को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देगी। इसमें उच्च शुल्क और सख्त जांच प्रक्रिया शामिल है।

अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका में स्थायी निवास के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसे ' गोल्ड कार्ड ' का नाम दिया गया है। इस प्रीमियम आव्रजन योजना के बारे में अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि ट्रम्प गोल्ड कार्ड आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। इसके साथ ही, उन्होंने इस कार्ड के आवेदन, फीस और इसे लागू करने के उद्देश्य के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।\ ट्रम्प गोल्ड कार्ड योजना के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति अमेरिका में स्थायी

निवास चाहता है, तो उसे एक मिलियन डॉलर (लगभग 8.5 करोड़ रुपये) का भुगतान करना होगा। गोल्ड कार्ड धारक को अमेरिका के सभी 50 राज्यों में रहने और घूमने की पूरी स्वतंत्रता होगी। वहीं, जो कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहती हैं, उनके लिए ट्रम्प कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड की व्यवस्था की गई है। इस कार्ड के लिए कंपनी को प्रत्येक कर्मचारी के लिए 20 लाख डॉलर (लगभग 17.2 करोड़ रुपये) का गैर-वापसी योग्य शुल्क देना होगा। यह कार्ड कंपनियों के नाम पर होगा और वे इसे हस्तांतरण शुल्क देकर अन्य कर्मचारियों को स्थानांतरित कर सकती हैं। इसके अलावा, 15000 डॉलर का प्रोसेसिंग शुल्क भी देना होगा। यह योजना वर्तमान में चल रही ईबी-1 और ईबी-2 श्रेणियों के तहत मिलने वाले रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की जगह लेगी और शुरुआत में 80 हजार वीजा जारी किए जाएंगे। लुटनिक ने स्पष्ट किया कि यह गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम आव्रजन का विस्तार नहीं है। यह योजना सफल बिजनेसमैन, निवेशकों और उद्यमियों को लक्षित करती है, जो अमेरिका में निवास और काम करने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। लुटनिक ने यह भी कहा कि ट्रम्प गोल्ड कार्ड हमारी आव्रजन प्रणाली को उसके वास्तविक उद्देश्य पर पुनर्स्थापित करेगा, जो मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। गोल्ड कार्ड धारकों को 'विशेषाधिकार प्राप्त स्थायी निवासी' का दर्जा दिया जाएगा, जिससे उन्हें अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने का अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही, नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग भी खुल जाएगा।\इस योजना की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि गोल्ड कार्ड धारकों को अपनी दुनिया भर की आय पर अमेरिकी सरकार को कर देना होगा, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिकी नागरिक देते हैं। इसका मतलब है कि आवेदकों को अपनी वैश्विक आय पर अमेरिका में कर देना होगा, चाहे वे दुनिया में कहीं भी कमा रहे हों। अमेरिका कुछ ही देशों में से एक है जो अपने नागरिकों और स्थायी निवासियों से उनकी वैश्विक आय पर कर लेता है। इससे कुछ अमीर आवेदकों को दोहरे कर का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके देश के अमेरिका के साथ कर समझौतों पर निर्भर करता है। आवेदकों को अमेरिका की सबसे सख्त जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसकी अतिरिक्त लागत प्रति आवेदक 15 हजार डॉलर होगी। यह जांच गृह सुरक्षा विभाग और विदेश मंत्रालय द्वारा की जाएगी। लुटनिक ने इस बात पर जोर दिया कि इसके लिए अब तक की सबसे कड़ी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इतने अधिक शुल्क का एक कारण यह भी है कि सुरक्षा जांच और भी सख्त होगी। इस योजना में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम वाले या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा, जैसा कि वर्तमान ग्रीन कार्ड योजनाओं में होता है। यह योजना उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकती है जो अमेरिका में स्थायी रूप से निवास करने और व्यापार करने का इरादा रखते हैं, लेकिन इसकी उच्च लागत और सख्त जांच प्रक्रिया के कारण, यह केवल कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के लिए ही सुलभ होगी। यह योजना अमेरिकी सरकार की आव्रजन नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं





Amar Ujala

