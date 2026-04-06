ट्रम्प की ईरान को धमकी: सीजफायर की डेडलाइन से पहले अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को सीजफायर की समय सीमा से पहले चेतावनी दी है, हाल ही में हुए बचाव अभियान और संभावित सैन्य कार्रवाई पर बयान दिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से ईरान को सीजफायर के लिए दी गई 48 घंटे की डेडलाइन करीब आ रही है। इस मौके पर ट्रम्प ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उन दो पायलटों के बारे में जानकारी दी, जिन्हें ईरान ी इलाके में अमेरिकी जेट गिरने के बाद रेस्क्यू किया गया। साथ ही ईरान को धमकी भी दी। यह कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई जब दक्षिण-पश्चिमी ईरान के ऊपर अमेरिकी वायु सेना का एक F-15E लड़ाकू विमान मार गिराया गया था, जिसके चलते उसके दो क्रू सदस्यों को दुश्मन के
इलाके में विमान से बाहर कूदना पड़ा और इसके बाद एक बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू करना पड़ा। लगभग दो दिनों तक चले समन्वित सैन्य और खुफिया प्रयासों के बाद दोनों वायुसैनिकों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। ट्रम्प ने क्या-क्या कहा? होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बढ़ती समय सीमा के बीच उन्होंने कहा, ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है और वह रात शायद कल रात हो। इसके साथ ही उन्होंने विस्तार से बताया कि अमेरिकी सेना ने उन पायलटों को कैसे बचाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो पायलटों को बचाने के अभियान का जिक्र करते हुए कहा, ईरान में बचाव अभियान के दौरान अमेरिकी सैनिकों को बहुत करीब से गोलीबारी का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस अभियान की सफलता के बारे में बात करते हुए आगे कहा, भगवान हमारी रक्षा कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा, मैंने अमेरिकी सेना को आदेश दिया था कि हमारे बहादुर सैनिकों को घर वापस लाने के लिए जो कुछ भी जरूरी हो, वह किया जाए। अमेरिकी सेना में हम किसी भी अमेरिकी को पीछे नहीं छोड़ते। ट्रम्प ने यह भी कहा कि ईरान बचाव अभियान में 170 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमान तैनात किए गए थे, जिनमें से 21 पहले ऑपरेशन में और 155 दूसरे ऑपरेशन में शामिल थे। उन्होंने कहा, ईरान में दूसरे बचाव अभियान में 155 विमान शामिल थे। उन्होंने आगे बताया कि रेत में फंसने के बाद दो ट्रांसपोर्ट विमान नष्ट हो गए थे। डोनाल्ड ट्रम्प ने आरोप लगाया कि ईरान पायलट बचाव अभियान की जानकारी लीक हो गई थी। उन्होंने कहा कि वह मीडिया संगठन से ईरान बचाव लीक के सूत्र का नाम बताने के लिए कहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और अगर संबंधित व्यक्ति सहयोग नहीं करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर अपनी बयानबाजी जारी रखते हुए सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ईरान को चेतावनी दी और सीजफायर की समय सीमा नजदीक आने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस कॉन्फ्रेंस में, ट्रम्प ने हाल ही में दक्षिणी ईरान में अमेरिकी वायु सेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बचाव अभियान के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें दो अमेरिकी पायलटों को बचाया गया था। उन्होंने इस घटनाक्रम का जिक्र करते हुए ईरान पर अपनी सख्त टिप्पणी की। ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने दोनों पायलटों को सफलतापूर्वक बचाया, हालांकि इस दौरान उन्हें ईरान में भीषण गोलीबारी का सामना करना पड़ा। ट्रम्प ने इस बचाव अभियान में शामिल अमेरिकी सैनिकों की बहादुरी की सराहना की और कहा कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। ट्रम्प ने ईरान को एक बार फिर चेतावनी दी, सीजफायर की समय सीमा के करीब आने पर उन्होंने ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को एक ही रात में नष्ट किया जा सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। ट्रम्प ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बचाव अभियान से जुड़ी जानकारी लीक होने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस लीक से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और उन्होंने मीडिया संगठनों से लीक के स्रोत की जानकारी देने का आग्रह किया। ट्रम्प ने चेतावनी दी कि यदि सहयोग नहीं किया जाता है, तो लीक के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जेल का सामना करना पड़ सकता है। इस घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और जटिल बना दिया है, जिससे वैश्विक समुदाय में चिंता पैदा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ईरान को लेकर सख्त बयानबाजी और सैन्य कार्रवाई की धमकी वैश्विक राजनीति में अस्थिरता का संकेत है। सीजफायर की समय सीमा नजदीक आने पर ट्रम्प ने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ट्रम्प ने ईरान में हाल ही में हुए बचाव अभियान पर जोर दिया, जिसमें दो अमेरिकी पायलटों को बचाया गया था। उन्होंने इस अभियान की सफलता को अमेरिकी सेना की वीरता और समर्पण का प्रमाण बताया। ट्रम्प ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी सेना किसी भी अमेरिकी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ती है। ट्रम्प ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बचाव अभियान से जुड़ी जानकारी लीक होने पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जानकारी लीक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने मीडिया संगठनों से इस मामले में सहयोग करने की अपील की और चेतावनी दी कि यदि सहयोग नहीं किया जाता है, तो लीक के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जेल का सामना करना पड़ सकता है। इन घटनाओं ने ईरान और अमेरिका के बीच संबंधों को और जटिल बना दिया है। वैश्विक समुदाय इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से वैश्विक शांति और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ट्रम्प के बयानों और धमकियों का ईरान पर क्या असर होगा, यह अभी देखना बाकी है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस संकट को हल करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की उम्मीद कर रहा है
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