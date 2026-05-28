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ट्रम्प ने ईरान शांति डील को अब्राहम अकॉर्ड से जोड़ा, खाड़ी देशों पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया

अंतरराष्ट्रीय News

ट्रम्प ने ईरान शांति डील को अब्राहम अकॉर्ड से जोड़ा, खाड़ी देशों पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया
ट्रम्पअब्राहम अकॉर्डईरान शांति डील
📆28-05-2026 00:28:00
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अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के संभावित समझौते को इज़राइल-अरब अब्राहम समझौते से जोड़ते हुए सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र को तुरंत हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया, जिससे मध्य पूर्व में नई राजनयिक चुनौतियां उत्पन्न हुईं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में अपनी कूटनीतिक रणनीति को एक नया मोड़ देते हुए ईरान के साथ संभावित शांति समझौते को अब्राहम अकॉर्ड से जोड़ दिया है। इस कदम के माध्यम से ट्रंप ने खाड़ी देशों-सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र-पर दबाव बढ़ाया है, यह तय करने के लिए कि ये देश इज़राइल के साथ वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करने वाले अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें या नहीं। ट्रम्प ने स्पष्ट किया कि यदि इन देशों में से कोई भी इस समझौते में शामिल नहीं होता, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ चल रहे शांति वार्ता पर पुनर्विचार कर सकता है और मिडल ईस्ट में शांति प्रयासों को सीमित कर सकता है। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि सऊदी अरब और कतर को इस समझौते में तुरंत भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह उनका हमारे प्रति कर्ज़ है और इसका निष्कर्ष ऐतिहासिक हो सकता है। ट्रम्प ने बताया कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ और जारेड कुशनर इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। पत्रकारों के सवालों पर विटकॉफ़ ने कहा कि वे इस पहल को पूरी ताकत से आगे बढ़ा रहे हैं और अन्य अरब देशों को भी इस समझौते में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही, ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन को संभावित हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची में लिख कर उन देशों को 'बुरी नीयत' का द्वेषी कहा, जिन्होंने इस समझौते में भाग लेने से इनकार किया। इस संदर्भ में वह यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि इज़राइल-अरब सम्बंधों का यह व्यापक विस्तार मध्य पूर्व में एकजुटता और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित कर सकता है, और भविष्य में ईरान को भी इस गठबंधन में शामिल करने की संभावना पर विचार किया गया है। हालांकि ट्रम्प का यह कदम कई देशों के लिए आर्थिक अवसर और राजनयिक लाभ लेकर आया है, लेकिन सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर और इरान जैसी प्रमुख शेष प्रतिद्वंद्वियों ने विभिन्न शर्तों और प्रतिरोधों को जताया है। सऊदी अरब ने इस बात पर जोर दिया है कि इज़राइल के साथ सामान्यीकरण से पहले फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलने की सुदृढ़ और ठोस प्रगति होनी चाहिए। पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से इज़राइल को मान्यता देने या अब्राहम समझौते में शामिल होने को खारिज कर दिया है, जबकि कतर अपने आप को एक निष्पक्ष मध्यस्थ मानते हुए इस ढांचे से जुड़ने में संकोच दिखा रहा है। इरान का इज़राइल के विनाश की प्रतिज्ञा के कारण इस गठबंधन में भाग लेना अवास्तविक माना जाता है। इन राजनीतिक और धार्मिक चुनौतियों के बीच, ट्रम्प का यह दांव इस बात की पहचान कराता है कि मध्य पूर्व में शांति और सहयोग के नए मॉडलों को स्थापित करने के लिए किस हद तक दबाव और राजनयिक लाचारी का प्रयोग किया जा रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में अपनी कूटनीतिक रणनीति को एक नया मोड़ देते हुए ईरान के साथ संभावित शांति समझौते को अब्राहम अकॉर्ड से जोड़ दिया है। इस कदम के माध्यम से ट्रंप ने खाड़ी देशों-सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र-पर दबाव बढ़ाया है, यह तय करने के लिए कि ये देश इज़राइल के साथ वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करने वाले अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें या नहीं। ट्रम्प ने स्पष्ट किया कि यदि इन देशों में से कोई भी इस समझौते में शामिल नहीं होता, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ चल रहे शांति वार्ता पर पुनर्विचार कर सकता है और मिडल ईस्ट में शांति प्रयासों को सीमित कर सकता है। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि सऊदी अरब और कतर को इस समझौते में तुरंत भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह उनका हमारे प्रति कर्ज़ है और इसका निष्कर्ष ऐतिहासिक हो सकता है। ट्रम्प ने बताया कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ और जारेड कुशनर इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। पत्रकारों के सवालों पर विटकॉफ़ ने कहा कि वे इस पहल को पूरी ताकत से आगे बढ़ा रहे हैं और अन्य अरब देशों को भी इस समझौते में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही, ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन को संभावित हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची में लिख कर उन देशों को 'बुरी नीयत' का द्वेषी कहा, जिन्होंने इस समझौते में भाग लेने से इनकार किया। इस संदर्भ में वह यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि इज़राइल-अरब सम्बंधों का यह व्यापक विस्तार मध्य पूर्व में एकजुटता और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित कर सकता है, और भविष्य में ईरान को भी इस गठबंधन में शामिल करने की संभावना पर विचार किया गया है। हालांकि ट्रम्प का यह कदम कई देशों के लिए आर्थिक अवसर और राजनयिक लाभ लेकर आया है, लेकिन सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर और इरान जैसी प्रमुख शेष प्रतिद्वंद्वियों ने विभिन्न शर्तों और प्रतिरोधों को जताया है। सऊदी अरब ने इस बात पर जोर दिया है कि इज़राइल के साथ सामान्यीकरण से पहले फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलने की सुदृढ़ और ठोस प्रगति होनी चाहिए। पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से इज़राइल को मान्यता देने या अब्राहम समझौते में शामिल होने को खारिज कर दिया है, जबकि कतर अपने आप को एक निष्पक्ष मध्यस्थ मानते हुए इस ढांचे से जुड़ने में संकोच दिखा रहा है। इरान का इज़राइल के विनाश की प्रतिज्ञा के कारण इस गठबंधन में भाग लेना अवास्तविक माना जाता है। इन राजनीतिक और धार्मिक चुनौतियों के बीच, ट्रम्प का यह दांव इस बात की पहचान कराता है कि मध्य पूर्व में शांति और सहयोग के नए मॉडलों को स्थापित करने के लिए किस हद तक दबाव और राजनयिक लाचारी का प्रयोग किया जा रहा है

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ट्रम्प अब्राहम अकॉर्ड ईरान शांति डील खाड़ी देशों का दबाव मध्य पूर्व कूटनीति

 

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