ट्रम्प का एच1बी वीजा पर 100,000 डॉलर शुल्क: भारत को लाभ, अमेरिका को नुकसान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा एच1बी वीजा पर 100,000 डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने के फैसले पर इंफोसिस के मोहनदास पाई ने कहा कि इससे भारत को फायदा होगा, जबकि अमेरिका को नुकसान होगा। यह फैसला अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए एक उपाय के रूप में लिया गया है।

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा एच1बी वीजा पर 100,000 डॉलर की भारी वार्षिक फीस लगाने के फैसले से एक बड़ी बहस छिड़ गई है। भारत ीय उद्योग जगत के लोग भी इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। इंफोसिस के दिग्गज मोहनदास पाई ने इस पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, जबकि अमेरिका को इससे नुकसान होगा। नए आवेदन कम हो जाएंगे। मोहनदास पई ने कहा कि इतनी अधिक लागत से नए आवेदक हतोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि यह केवल भविष्य में आने वाले आवेदनों पर लागू होगा,

वर्तमान में मौजूद एच-1बी वीजा पर नहीं। इसलिए, इसका असर केवल नए आवेदनों की संख्या में कमी के रूप में होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, 'कोई भी 1,00,000 डॉलर नहीं देगा, यह बिल्कुल सच है।' उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी कंपनियां तेजी से अपने कार्यों को विदेश में ले जाएंगी, जिससे भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा मिलेगा। 'अब जो होगा वह यह है कि हर कोई ऑफशोरिंग बढ़ाने के लिए काम करेगा... क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। एक तो आपको प्रतिभाएं नहीं मिलेंगी और दूसरा, लागत बहुत ज्यादा होगी। यह अगले छह महीने से एक साल में होगा।' यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रम्प ने शुक्रवार को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार एच-1बी वीजा पर 100,000 डॉलर का अनिवार्य वार्षिक शुल्क रविवार से लागू होगा। वर्तमान में, एच-1बी आवेदन शुल्क नियोक्ता के आकार के आधार पर 2,000 डॉलर से 5,000 डॉलर तक है। ये वीजा, जो तीन साल के लिए वैध होते हैं और नवीनीकृत किए जा सकते हैं, का उपयोग अमेरिकी कंपनियां उच्च कुशल विदेशी पेशेवरों को लाने के लिए करती हैं, जिनमें से कई भारत से आते हैं। ट्रम्प ने इस फैसले का बचाव करते हुए इसे अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए एक उपाय बताया और तर्क दिया कि आउटसोर्सिंग कंपनियों ने इस कार्यक्रम का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह सस्ते विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए किया है। उन्होंने इसे आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों ही दृष्टिकोणों से एक समस्या बताया।\ट्रम्प प्रशासन के इस कदम पर विभिन्न विशेषज्ञों और हितधारकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे अमेरिकी कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। यह भी डर है कि यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कुशल श्रमिकों की कमी का कारण बन सकता है, क्योंकि विदेशी पेशेवर अमेरिका में काम करने के लिए हतोत्साहित हो सकते हैं। दूसरी ओर, कुछ लोगों का तर्क है कि यह फैसला अमेरिकी नौकरियों को बचाने और अमेरिकी नागरिकों को रोजगार देने में मदद करेगा। उनका मानना है कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम का दुरुपयोग आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा किया जा रहा था, जो सस्ते विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करके अमेरिकी कर्मचारियों को विस्थापित कर रही थीं। मोहनदास पाई जैसे भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों का मानना है कि इस फैसले से भारत को फायदा होगा, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां भारत में अधिक निवेश कर सकती हैं और यहां अपने वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित कर सकती हैं। इससे भारत में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम करना अधिक महंगा बना देगा। यह भी संभव है कि भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खो दें, क्योंकि उन्हें अमेरिकी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उच्च लागतों का सामना करना पड़ेगा।\इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार को प्रभावित करेगा, बल्कि भारत और अन्य देशों के साथ अमेरिका के संबंधों पर भी असर डालेगा। यह भी संभव है कि यह फैसला वैश्विक प्रतिभा प्रवासन के पैटर्न को बदल दे, क्योंकि कुशल पेशेवर अमेरिका के बजाय अन्य देशों में काम करने का विकल्प चुन सकते हैं। ट्रम्प प्रशासन का यह कदम निश्चित रूप से एक विवादास्पद मुद्दा है और इस पर आगे बहस और विश्लेषण की उम्मीद है। इस निर्णय के कानूनी और आर्थिक निहितार्थों का अभी भी पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाना बाकी है। इस बीच, भारतीय उद्योग जगत और सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की योजना बना रहे हैं कि भारतीय पेशेवरों पर इस फैसले का नकारात्मक प्रभाव कम से कम हो। यह स्पष्ट है कि एच-1बी वीजा पर ट्रम्प प्रशासन का यह फैसला एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

ट्रम्प एच1बी वीजा मोहनदास पाई भारत अमेरिका वीजा शुल्क

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

H-1B Visa पर ट्रंप ने लगाई 88 लाख रुपये की नई फीस, अमेरिका में नौकरी का सपना अब और महंगाH-1b-visa-program: व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नवीनतम कार्रवाई में एच-1बी वीजा के लिए 100,000 डॉलर यानी करीब 88 लाख रुपये का नया शुल्क जोड़ने जा रहे हैं.

और पढो »

अमेरिकी H1-B वीजा में बड़ा बदलाव, ट्रंप ने फीस बढ़ाकर की 1 लाख डॉलर, भारतीयों पर बरपेगा सबसे ज्यादा कहरअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1-B वीजा के आवेदन शुल्क में बड़ा बदलाव करते हुए इसे 100000 डॉलर करने का फैसला किया है।

और पढो »

US ने H-1B वीजा के क्यों बदले नियम, डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से भारतीय कर्मचारियों पर क्या होगा असर?US Change H1B Visa Policy: किसी भी प्रोफेशनल के लिए नए आवेदन के साथ 100,000 डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) की फीस जमा करना अनिवार्य होगा.

और पढो »

ट्रंप ने एच-1बी वीजा नियमों को सख्त किया, अब 100,000 डॉलर सालाना फीस लगेगीट्रंप ने एच-1बी वीजा नियमों को सख्त किया, अब 100,000 डॉलर सालाना फीस लगेगी

और पढो »

Donald Trump on H-1B Visa: বিপদ ঘনাল শেষে! H1B ভিসায় ৯০ লক্ষ টাকার ফিজি নেবেন ট্রাম্প...Donald Trump orders 100000 dollars annual fee for H 1B visa applications

और पढो »

चार्ली किर्क का पुराना ट्वीट फिर से वायरल, H1B वीजा नियम में बदलाव पर मचा बवालअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1B वीजा के लिए 100,000 डॉलर की फीस अनिवार्य करने के बाद, मारे गए फार राइट एक्टिविस्ट चार्ली किर्क का भारत के लोगों के लिए वीजा संबंधी एक पुराना ट्वीट फिर से चर्चा में आ गया है।

और पढो »