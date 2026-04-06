ट्रम्प की ईरान को धमकी: 'एक रात में खत्म कर सकते हैं', होर्मुज खोलने की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामक बयानबाजी जारी रखी है, जिसमें उन्होंने ईरान को एक रात में तबाह करने की धमकी दी है। उन्होंने ईरान में फंसे अमेरिकी पायलटों को बचाने के लिए किए गए सैन्य अभियान की प्रशंसा की और ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने की चेतावनी दी, नहीं तो नरक बनाने की धमकी दी। साथ ही, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हथियार भेजने की बात भी स्वीकार की।

ट्रम्प ने ईरान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ईरान पर हमले की धमकी दी। उन्होंने अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन की प्रशंसा की, जिसके तहत ईरान में फंसे अमेरिकी पायलटों को बचाया गया। ट्रम्प ने इस मिशन को 'ऐतिहासिक' बताया और कहा कि यह अमेरिकी सेना की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सेना को आदेश दिया था कि किसी भी कीमत पर सैनिकों को बचाया जाए। ट्रम्प ने अमेरिकी सैनिकों को 'बहादुर' कहा और कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को एक ही

रात में खत्म कर सकता है। ट्रम्प ने कहा कि वर्तमान में युद्ध अमेरिका के पक्ष में है और अमेरिकी सेना के पास इतनी ताकत है कि वह थोड़े समय में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर यह कार्रवाई कल रात भी की जा सकती है। ट्रम्प ने ईरान पर समझौते के लिए दबाव डालते हुए कहा कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अमेरिका की शर्तों को मान लेता है, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि ईरान में फैसले लेने वाले लोग पहले की तुलना में थोड़े बेहतर हैं, लेकिन अगर वे इस मौके का फायदा नहीं उठाते हैं तो स्थिति और खराब हो सकती है। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा, जो इस पूरे संघर्ष का मुख्य कारण है। ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि अगर अमेरिका चाहे तो युद्ध से हट सकता है, लेकिन वह चाहते हैं कि इस काम को पूरा किया जाए ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे।\ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए हथियार भेजे थे। उन्होंने कहा कि इन हथियारों का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को आत्मरक्षा करने में मदद करना था। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ये हथियार केवल कुछ लोगों तक ही पहुंचे और उनका सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा सका। ट्रम्प ने अपनी टिप्पणियों में ईरान के प्रति अपनी शत्रुतापूर्ण भावना को जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर उनका बस चलता तो वे ईरानी तेल पर कब्जा कर लेते क्योंकि इससे उन्हें बहुत पैसा मिलता। उन्होंने ईरान को 'बास्टर्ड' कहा और धमकी दी कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोला, तो वह उसे नरक बना देंगे। उन्होंने पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की भी धमकी दी। इस बीच, ईरान ने अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार, सील टीम-6 ने पहाड़ों से अमेरिकी पायलट को बचाया, जो 300 किलोमीटर अंदर तक घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया, और यही टीम ओसामा बिन लादेन को मारने वाली थी।\इसके अलावा, ब्रह्मोस प्रोजेक्ट से जुड़े रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लियोनोव की मृत्यु हो गई, जो एक मिसाइल डिजाइनर थे। समाचार में उत्तर प्रदेश के किसानों की बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई है। किसानों ने बारिश से अपनी फसलों के बर्बाद होने पर कर्ज चुकाने की चिंता व्यक्त की है। श्रीगंगानगर में बारिश और सीकर में आंधी चली। हरियाणा में बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो गईं, जिसके बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि इससे कुछ फायदा हुआ है। पंजाब सरकार फसलों का गिरदावरी कराएगी। लखनऊ में तेज धूप के कारण तापमान बढ़ गया, हालांकि मौसम बदलने की संभावना है। प्रयागराज में रात को ठंडी हवाएं चलीं, जबकि दिन में कड़ी धूप रही। 48 घंटों के अंदर उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में ओले गिरे। गोरखपुर में तेज धूप के कारण उमस और गर्मी बढ़ी, जबकि मथुरा में बारिश ने किसानों को रुला दिया। मेरठ में मौसम में बदलाव जारी रहेगा। छिंदवाड़ा में प्री-मानसून रखरखाव आज से शुरू होगा। बिहार के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है





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ट्रम्प ईरान धमकी सैन्य कार्रवाई होर्मुज जलडमरूमध्य परमाणु हथियार

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