ट्रम्प के वीजा शुल्क में बदलाव से एच-1बी धारकों में अफरातफरी: भारतियों के लिए अमेरिकी सपने पर खतरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एच-1बी वीजा शुल्क में अचानक बदलाव ने विदेश में फंसे भारतीयों में घबराहट पैदा कर दी। बड़ी टेक कंपनियों ने कर्मचारियों को तुरंत वापस आने के लिए कहा, जिससे कई लोगों को अपनी योजनाओं को रद्द करना पड़ा। इस फैसले ने भारतीयों के लिए अमेरिका में बसने के सपने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

विदेशी धरती पर फंसे अनेक भारतीय एच-1बी धारकों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का वीजा शुल्क 100,000 डॉलर करने का फैसला एक बुरे सपने जैसा था। इस चौंकाने वाले ऐलान ने टेक कंपनियों को अपने कर्मचारियों को एक दिन के भीतर वापस लौटने का निर्देश देने पर मजबूर कर दिया। इससे पारिवारिक समारोहों और पहले से निर्धारित यात्राओं को बीच में ही छोड़कर, उन्हें निकटतम हवाई अड्डों की ओर भागने के लिए बाध्य होना पड़ा। कंपनियों ने फौरन कर्मचारियों को वापस बुलाया, जिससे वे सभी गहरे तनाव में आ गए। एक रेडिट

यूजर 'सरमुच' ने अपने और एच-1बी वीजा धारक परिचितों के सामने आई मुश्किलों का वर्णन किया, जो अमेरिका के बाहर फंस गए थे। यह समय सभी के लिए भ्रमित करने वाला था, विशेष रूप से जब अमेज़ॅन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने शनिवार को ईमेल भेजकर कर्मचारियों को 21 सितंबर को सुबह 9:31 बजे तक अमेरिका लौटने के लिए कहा।\ट्रम्प के इस फैसले से काफी अफरातफरी मच गई। हालांकि, बाद में व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि कंपनियों को अमेरिका में फिर से प्रवेश करने पर अपने एच-1बी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कई लोगों को राहत मिली। लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। कई अन्य एच-1बी वीजा धारकों ने ट्रम्प के शुक्रवार देर रात के ऐलान के बाद के घंटों को घबराहट और चिंता से भरा हुआ बताया। कई लोगों को उड़ान भरने का इंतजार करते समय ही इन वीजा नियमों में बदलाव के बारे में पता चल गया, जिसके कारण कुछ लोगों ने अपनी योजनाओं को पूरी तरह से रद्द कर दिया, क्योंकि बड़ी टेक कंपनियों ने भी एच-1बी वीजा वाले कर्मचारियों को अगली सूचना तक अमेरिका छोड़ने से मना कर दिया। इनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने अनिश्चितता के कारण अपनी शादी की यात्राएं रद्द कर दीं। एक व्यक्ति ने बताया कि यह एक प्रकार का यात्रा प्रतिबंध था! अगर किसी व्यक्ति के पासपोर्ट पर वैध एच-1बी वीजा लगा है, तो भी अगर वह यात्रा कर रहा हो या छुट्टियों पर हो, तो उसे अमेरिका में तब तक प्रवेश नहीं मिल सकता जब तक उसके पास 100,000 डॉलर के भुगतान का सबूत न हो। किसी को भी इस प्रक्रिया, या इसकी बारीकियों की जानकारी नहीं थी। चारों ओर अफरातफरी का माहौल था।\ट्रम्प के ऐलान और आधिकारिक निर्देशों या स्पष्टता की कमी ने परिवारों को भ्रमित कर दिया, जब तक कि ट्रम्प प्रशासन ने स्थिति को स्पष्ट नहीं किया। एक व्यक्ति ने पीटीआई को बताया कि लोगों को यह नहीं पता था कि वे वापस आ पाएंगे या नहीं, कंपनी के लिए 100,000 डॉलर प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। किसी को कुछ भी पता नहीं था, और इस बारे में कोई स्पष्टता जल्द ही मिलने की संभावना भी नहीं थी। नए आवेदकों के लिए 100,000 डॉलर की फीस के साथ, भारतीयों के लिए अमेरिकी सपना लगभग समाप्त हो सकता है, जो एच-1बी वीजा धारकों में सबसे बड़ी संख्या में हैं। एक व्यक्ति ने कहा, “यह एक अजीब समय है। इस प्रशासन को अभी केवल छह-सात महीने हुए हैं, और सब कुछ पागलपन भरा लग रहा है। लोग वास्तव में यह सवाल करना शुरू कर रहे हैं कि क्या वे अमेरिका में अपना जीवन बना पाएंगे, क्योंकि अब हर चीज को लेकर अनिश्चितता का स्तर बहुत अधिक है।





