ट्रायनेशन ए सीरीज फाइनल: भारत ए ने अफगानिस्तान ए को हराकर सीरीज का नiazza निभाया, 21 जून को दांबुला में खेलेगा फाइनल मैच

भारतीय ए क्रिकेट टीम ने ट्रायनेशन ए सीरीज 2026 के ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन कर 4 अंक हासिल किए। अफगानिस्तान ए के खिलाफ 101 रनों की जीत के बाद टीम ने सीरीज की टॉप स्थिति में पहुंच बनाई। अब फाइनल में उनका सामना किस टीम से होगा यह 19 जून की श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान क्रिकेट मैच के नतीजे पर निर्भर करेगा।

भारतीय क्रिकेट टीम ने ट्रायनेशन ए सीरीज 2026 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने अफगानिस्तान ए को 101 रनों से हराकर सीरीज के नेतृत्व में स्थापित किया। फाइनल मैच 21 जून को श्रीलंका के दांबुला में होने वाला है। भारत की टीम ने चार मैच खेलते हुए 4 अंक और +0.

797 नेट रन रेट के साथ तालिका की पहली स्थान हासिल की। अब सफलता के लिए श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच 19 जून को होने वाले मैच का नतीजा ब关系到 होगा। यदि श्रीलंका जीत गई तो वे 6 अंक के साथ भारत से ऊपर आ जाएंगी और फाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। अगर अफगानिस्तान को बड़ी जीत मिले और नेट रन रेट में श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया जाए तो फाइनल में भारत का प्रतियोगी अफगानिस्तान बन जाएगा। अफगानिस्तान को श्रीलंका पर 121 रनों से जीत की आवश्यकता है ताकि वे नेट रन रेट में आगे बढ़ सकें। भारत की टीम में ओपनर वैभव सूर्यवंशी की प्रदर्शन पर विशेष ध्यान है, जिसने चार मैचों में क्रमशः 44, 14, 21 और 38 रन बनाए। फाइनल में उनके से पारी की उम्मीद है। ट्रायनेशन ए सीरीज ने युवा क्रिकेटरों को लोकप्रियता दिलाई है और यह सीरीज बाद में बड़े आकार की टीमों में स्थान पाने के रास्ते का कदम मानी जा रही है। इस प्रकार से भारत ने अपनी प риध #in #en





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