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ट्रिलियन डॉलर सफर की ओर मस्क, कैसे कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा हो जाएगी एक आदमी की दौलत?

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ट्रिलियन डॉलर सफर की ओर मस्क, कैसे कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा हो जाएगी एक आदमी की दौलत?
एलन मस्कट्रिलियनेयरटेस्ला
📆06-06-2026 14:56:00
📰Amar Ujala
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एलन मस्क दुनिया के पहले 'ट्रिलियनेयर' बनने जा रहे हैं। एक ट्रिलियन डॉलर (95 लाख करोड़ रुपये) की यह दौलत कई देशों की जीडीपी से ज्यादा कैसे है? यह दौलत के क्या मायने हैं जानने के लिए पढ़ें एक्सप्लेनर।

एलन मस्क दुनिया के पहले ' ट्रिलियनेयर ' बनने जा रहे हैं। एक ट्रिलियन डॉलर (95 लाख करोड़ रुपये) की यह दौलत कई देशों की जीडीपी से ज्यादा कैसे है?

यह दौलत के क्या मायने हैं जानने के लिए पढ़ें एक्सप्लेनर।इंसानों की ओर से होने वाले व्यापार के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, वह अब होने जा रहा है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के पहले 'ट्रिलियनेयर' बनने की राह पर हैं। यह एक ऐसी अकल्पनीय संपत्ति है, जिसकी तुलना अब किसी अन्य व्यक्ति से नहीं, बल्कि सीधे कई देशों की कुल अर्थव्यवस्था (जीडीपी) से हो रही है। आखिर मस्क इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक कैसे बन रहे हैं और एक ट्रिलियन डॉलर की वास्तविक अहमियत क्या है?

एलन मस्क के पास वर्तमान में टेस्ला के सीईओ के रूप में लगभग 273 बिलियन डॉलर (25.93 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति है। लेकिन असली गेमचेंजर उनकी रॉकेट और एआई कंपनी स्पेसएक्स का आगामी आईपीओ है। अगले सप्ताह संभावित इस आईपीओ में स्पेसएक्स का कुल मूल्यांकन 1.77 ट्रिलियन डॉलर (168.15 लाख करोड़ रुपये) होने का अनुमान है। चूंकि मस्क के पास कंपनी के लगभग आधे शेयर हैं, इसलिए इस आईपीओ से उनकी संपत्ति में सीधे 841 बिलियन डॉलर (79.89 लाख करोड़ रुपये) का इजाफा हो सकता है। इन दोनों कंपनियों को मिलाकर उनकी कुल संपत्ति 1.11 ट्रिलियन डॉलर (105.45 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच जाएगी।एक ट्रिलियन डॉलर (करीब 95 लाख करोड़ रुपये) का मतलब है एक हजार बिलियन (यानी एक लाख करोड़ डॉलर)। इसे आम इंसान के नजरिए से समझना लगभग नामुमकिन है। अगर आप हर दिन, हर घंटे 1 मिलियन डॉलर (9.5 करोड़ रुपये) खर्च करें, तो भी 1 ट्रिलियन डॉलर (95 लाख करोड़ रुपये) खर्च करने में आपको 100 साल (एक सदी) से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। हालांकि, मस्क की यह दौलत बैंक में रखे नकद के रूप में नहीं होगी, बल्कि यह शेयरों में दर्ज 'कागजी संपत्ति' होगी, जो पूरी तरह से निवेशकों के भविष्य के मूल्यांकन पर टिकी होगी।बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, दुनिया में केवल 20 देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था 1.1 ट्रिलियन डॉलर से बड़ी है। मस्क की कुल अनुमानित दौलत दुनिया के अधिकांश देशों की जीडीपी से ज्यादा है। इनमें ताइवान का $977 बिलियन (92.81 लाख करोड़ रुपये), आयरलैंड का 779 बिलियन डॉलर (74.00 लाख करोड़ रुपये), स्वीडन का 760 बिलियन डॉलर (72.20 लाख करोड़ रुपये), सिंगापुर का 660 बिलियन डॉलर (62.70 लाख करोड़ रुपये) और मस्क का गृह देश दक्षिण अफ्रीका का 480 बिलियन डॉलर (45.60 लाख करोड़ रुपये) शामिल हैं। यही नहीं, अमेरिका के प्रमुख वित्तीय केंद्र मैनहट्टन की साल 2024 की पूरी जीडीपी भी लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर (95 लाख करोड़ रुपये) है, जो मस्क की संभावित नेटवर्थ से कम है। इसके अलावा टेक्सास के शहर ह्यूस्टन की सभी आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की कुल कीमत 879 बिलियन डॉलर (83.50 लाख करोड़ रुपये) है, जिसे मस्क अकेले खरीद सकते हैं।मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति पहले से ही हैं, लेकिन स्पेसएक्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद अब वह अपने साथी अरबपतियों से बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर हम दुनिया के अगले चार सबसे अमीर लोगों- गूगल के लैरी पेज व सर्गेई ब्रिन, ओरेकल के लैरी एलिसन और अमेजन के जेफ बेजोस- की दौलत मिला भी दें, तो वह कुल 1.09 ट्रिलियन डॉलर (103.55 लाख करोड़ रुपये) होगी, जो मस्क से कम होगी।वहीं, दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान स्पोर्ट्स टीमों की कुल कीमत मात्र 353 बिलियन डॉलर (33.53 लाख करोड़ रुपये) है। यहां तक कि साल 2025 में अमेरिकियों की ओर से खरीदे गए 1.63 करोड़ नए वाहनों का कुल खर्च 789 बिलियन डॉलर (74.95 लाख करोड़ रुपये) भी मस्क की दौलत के आगे फीका पड़ जाता है (जहां प्रति नई कार की औसत कीमत 48,402 डॉलर यानी 45.98 लाख रुपये थी)।एलन मस्क का यह सफर सिर्फ एक कारोबारी की सफलता नहीं है, बल्कि कॉरपोरेट वैल्यूएशन की उस चरम सीमा को दर्शाता है जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि उनकी यह अथाह संपत्ति बाजार के मिजाज पर निर्भर करेगी। निवेशक भविष्य में टेस्ला और स्पेसएक्स को कितना महत्व देते हैं, इसी से मस्क के नेटवर्थ का चौंकाने वाला नंबर तय होगा

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

एलन मस्क ट्रिलियनेयर टेस्ला स्पेसएक्स कॉरपोरेट वैल्यूएशन अर्थव्यवस्था जीडीपी

 

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