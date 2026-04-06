ट्रांसजेंडर अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय में संशोधन अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर। याचिका में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा में बदलाव और स्वयं-पहचान के आधार को बदलने पर सवाल उठाया गया है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से सम्बंधित अधिकारों पर हाल ही में पारित हुए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है। यह याचिका, जिसमें कानून में विवादास्पद संशोधनों को अधिसूचित किया गया था, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा, जिला मजिस्ट्रेट से ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ‘स्वयं अनुभव की गई पहचान’ को आधार न बनाना और चिकित्सा बोर्ड की स्थापना शामिल है, को चुनौती देती है।

यह संशोधन 2019 के मूल कानून में बदलाव करता है, जिसे 24 मार्च को लोकसभा और 25 मार्च को राज्यसभा में विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद ध्वनि मत से पारित किया गया था। विपक्ष ने विधेयक को व्यापक परामर्श के लिए एक स्थायी समिति को भेजने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 30 मार्च को सहमति देने के बाद यह कानून बन गया था। याचिकाकर्ता, ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए प्रसिद्ध कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ज़ैनब पटेल हैं। इन दोनों ने मिलकर इस संशोधन के खिलाफ आवाज उठाई है। याचिका का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या सरकार किसी व्यक्ति की पहचान को इस तरह से पुनर्परिभाषित कर सकती है जिससे उसके स्वयं को परिभाषित करने का अधिकार छीन लिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि 2026 का संशोधन कानून ट्रांसजेंडर पहचान को समझने के तरीके को बदल देता है। यह संशोधन ‘आत्म-पहचान से दूर हटकर, निश्चित श्रेणियों और चिकित्सीय स्थितियों पर आधारित एक संकीर्ण, राज्य-प्रेरित परिभाषा को प्रतिस्थापित करता है।‘ यह बदलाव सर्वोच्च न्यायालय के नालसा बनाम भारत संघ (2014) मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लंघन करता है, जिसमें न्यायालय ने माना था कि लैंगिक पहचान व्यक्तिगत गरिमा और पसंद का मामला है।\याचिका में उठाई गई प्रमुख चिंताओं में से एक है ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पूर्व परिभाषा को एक संकीर्ण ढांचे तक सीमित करना। याचिका में बताया गया है कि इस तरह की संकीर्ण परिभाषा के कारण कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता नहीं मिल पाएगी। याचिका खुद तय की गई लैंगिक पहचान के स्पष्ट अधिकार को हटाने को चुनौती देती है, साथ ही इसमें उन प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की गई है जो ट्रांसजेंडर पहचान और जबरदस्ती या तस्करी की स्थितियों के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। इसमें यह आशंका भी जताई गई है कि पूर्व ढांचे के तहत जारी किए गए पहचान दस्तावेजों सहित मौजूदा अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। यह चुनौती संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में स्थापित सिद्धांतों के उल्लंघन पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि यह कानून ट्रांसजेंडर समुदाय को पीछे ले जाता है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नालसा मामले में पुष्टि की थी कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान अंदर से अनुभव होती है, न कि राज्य द्वारा बनाई गई किसी सूची से। इस संशोधन ने उस मूल सिद्धांत को नकार दिया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह संशोधन केवल परिभाषाओं को नहीं बदलता, बल्कि जिंदगियों को बदल देता है। इससे कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानून के संरक्षण से ही बाहर धकेलने का खतरा है।\याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि यह कोई तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि यह गरिमा, स्वायत्तता और इस बात से जुड़ा एक संवैधानिक प्रश्न है कि क्या सरकार यह तय कर सकती है कि हम कौन हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ज़ैनब पटेल दोनों ही राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य रह चुकी हैं, जो इस कानून के तहत एक वैधानिक निकाय है। त्रिपाठी अस्तित्व ट्रस्ट और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर नेटवर्क की संस्थापक हैं, जबकि पटेल ‘विविधता, समानता और समावेशन’ रणनीतिकार होने के साथ-साथ प्राइड बिजनेस नेटवर्क फाउंडेशन की संस्थापक भी हैं। इस याचिका के माध्यम से, वे ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होनी है, जहां यह तय किया जाएगा कि इस संशोधन की संवैधानिक वैधता बरकरार है या नहीं। यह मामला न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को प्रभावित करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि सरकार नागरिकों की पहचान को किस हद तक नियंत्रित कर सकती है। इस मुकदमे के नतीजे से ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और यह भविष्य में ट्रांसजेंडर अधिकारों से संबंधित कानूनी मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा। यह याचिका भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह लैंगिक समानता और न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है





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