ट्रैवल कंपनी के निदेशक ने कंपनी के बैंक खातों से लाखों की धोखाधड़ी व गबन पर FIR दर्ज कराई गई

कुल्लू के भुंतर में एक निजी ट्रैवल कंपनी में अनियमितता का मामला सामने आया है। कंपनी के former निदेशक पर कंपनी के खातों से कथित तौर पर निजी खर्च करने और ऋण चुकाने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अक्षय ठाकुर पुत्र श्याम लाल निवासी गांव शाढ़ीनाल, डाकघर बजौरा, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह वर्तमान में हाथीथान स्थित मोटरबाइक एक्सपेडिशन्स ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक हैं। कंपनी के former निदेशक सूर्या ठाकुर ने अपने पद और हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करते हुए कंपनी के बैंक खातों से निजी लाभ के लिए धनराशि का इस्तेमाल किया।

कुल्लू के भुंतर में एक निजी ट्रैवल कंपनी के पूर्व निदेशक पर कंपनी के बैंक खातों से निजी खर्च करने और ऋण चुकाने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि पूर्व निदेशक सूर्या ठाकुर ने अपने पद और हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करते हुए कंपनी के बैंक खातों से अपने गृह ऋण और वाहन ऋण की किस्तों का भुगतान किया, साथ ही कंपनी की धनराशि का उपयोग निजी खर्चों और सोना खरीदने में भी किए जाने का आरोप है। पुलिस अब बैंक खातों के लेन-देन, दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए, भुंतर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) और 351(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है.

कुल्लू के भुंतर में एक निजी ट्रैवल कंपनी के पूर्व निदेशक पर कंपनी के बैंक खातों से निजी खर्च करने और ऋण चुकाने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि पूर्व निदेशक सूर्या ठाकुर ने अपने पद और हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करते हुए कंपनी के बैंक खातों से अपने गृह ऋण और वाहन ऋण की किस्तों का भुगतान किया, साथ ही कंपनी की धनराशि का उपयोग निजी खर्चों और सोना खरीदने में भी किए जाने का आरोप है। पुलिस अब बैंक खातों के लेन-देन, दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए, भुंतर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) और 351(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है





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Chargesheet Bank Account Escrow Financial Irregularities शिकायत दर्ज कराई है नंबर 316(2) और 351(2) के अंतर्गत

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