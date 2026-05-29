ट्विशा के आखिरी घंटों का राज खोलने के लिए विशेष कवायद

भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को शुक्रवार को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया है। ट्विशा शर्मा के आरोपी पति समर्थ सिंह को भी कोर्ट में पेश किया गया है। सीबीआई एक बिंदु पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, जांच एजेंसी के आखिरी कुछ घंटों की पूरी जानकारी चाहते हैं।
भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को शुक्रवार को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया है। इससे पहले उनका मेडिकल कराया गया। ट्विशा शर्मा के आरोपी पति समर्थ सिंह को भी कोर्ट में पेश किया गया है। सीबीआई एक बिंदु पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, जांच एजेंसी के आखिरी कुछ घंटों की पूरी जानकारी चाहते हैं। इसके लिए वर्चुअल रीक्रिएशन की भी तैयारी है। ट्विशा शर्मा घटनावाले दिन जिस ब्यूटी पार्लर पर गई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज भी जांच के घेरे में हैं। संचालिका किरण का कहना कि ट्विशा दोपहर करीब 3 बजे पार्लर आई थीं। उन्होंने कहा कि मुझे रिलेक्स होना है। खास बात यह है कि घटना के अगले दिन गिरिबाला सिंह ने पार्लर संचालिका को फोन कर कई जानकारियां ली थीं। सीबीआई विशेष कवायद कर रही है, इसके लिए वर्चुअल रीक्रिएशन किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा के साथ घर की फॉरेंसिक मैपिंग भी एक साथ जोड़ी जा रही है। सीबीआई इसके लिए ट्विशा शर्मा का डिजिटल अवतार भी तैयार करा रही है। घर के अंदर उसकी आखिरी लोकेशन, आवाजाही और संपर्कों को भी जोड़ा जा रहा है। सीबीआई अधिकारी एक सिम्युलेटेड वर्चुअल वॉकथ्रू भी तैयार कर रहे हैं जिसमें कैमरों के टाइमस्टैंप और मोबाइल व इंटरनेट आदि एक्टिविटी के समय का मिलान कर वारदात से पहले तथा बाद के समयांतराल और संदिग्धता परखी जा सकेगी। मौत से ठीक पहले ट्विशा शर्मा ब्यूटी पार्लर भी गई थी। वे पूरे 3 घंटों तक वहां रहीं। पार्लर संचालिका किरण के मुताबिक ट्विशा बिल्कुल सामान्य थीं। बातचीत के दौरान ट्विशा ने कहा था- मुझे रिलैक्स होना है। उन्होंने हेड मसाज कराया और स्किन सर्विस भी लीं। सबसे अहम बात यह है कि 13 मई यानि ट्विशा की मौत के अगले दिन पार्लर के CCTV फुटेज ले जाने की कोशिश की गई थी। संचालिका किरण के मुताबिक पांच लोग आए और ट्विशा के बारे में कई सवाल पूछे। गिरिबाला सिंह का भी फोन आया था। सीबीआई के जांच अधिकारियों को इस पूरे घटनाक्रम पर खासा संशय है। ट्विशा शर्मा केस: '18 सवालों' की लिस्ट तैयार, गिरिबाला सिंह को देने होंगे जवाब। ट्विशा को बेटी की तरह रखा पर हमें ही अपराधी बना दिया, सीबीआई से बोलीं गिरिबाला सिंह .
भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को शुक्रवार को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया है। इससे पहले उनका मेडिकल कराया गया। ट्विशा शर्मा के आरोपी पति समर्थ सिंह को भी कोर्ट में पेश किया गया है। सीबीआई एक बिंदु पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, जांच एजेंसी के आखिरी कुछ घंटों की पूरी जानकारी चाहते हैं। इसके लिए वर्चुअल रीक्रिएशन की भी तैयारी है। ट्विशा शर्मा घटनावाले दिन जिस ब्यूटी पार्लर पर गई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज भी जांच के घेरे में हैं। संचालिका किरण का कहना कि ट्विशा दोपहर करीब 3 बजे पार्लर आई थीं। उन्होंने कहा कि मुझे रिलेक्स होना है। खास बात यह है कि घटना के अगले दिन गिरिबाला सिंह ने पार्लर संचालिका को फोन कर कई जानकारियां ली थीं। सीबीआई विशेष कवायद कर रही है, इसके लिए वर्चुअल रीक्रिएशन किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा के साथ घर की फॉरेंसिक मैपिंग भी एक साथ जोड़ी जा रही है। सीबीआई इसके लिए ट्विशा शर्मा का डिजिटल अवतार भी तैयार करा रही है। घर के अंदर उसकी आखिरी लोकेशन, आवाजाही और संपर्कों को भी जोड़ा जा रहा है। सीबीआई अधिकारी एक सिम्युलेटेड वर्चुअल वॉकथ्रू भी तैयार कर रहे हैं जिसमें कैमरों के टाइमस्टैंप और मोबाइल व इंटरनेट आदि एक्टिविटी के समय का मिलान कर वारदात से पहले तथा बाद के समयांतराल और संदिग्धता परखी जा सकेगी। मौत से ठीक पहले ट्विशा शर्मा ब्यूटी पार्लर भी गई थी। वे पूरे 3 घंटों तक वहां रहीं। पार्लर संचालिका किरण के मुताबिक ट्विशा बिल्कुल सामान्य थीं। बातचीत के दौरान ट्विशा ने कहा था- मुझे रिलैक्स होना है। उन्होंने हेड मसाज कराया और स्किन सर्विस भी लीं। सबसे अहम बात यह है कि 13 मई यानि ट्विशा की मौत के अगले दिन पार्लर के CCTV फुटेज ले जाने की कोशिश की गई थी। संचालिका किरण के मुताबिक पांच लोग आए और ट्विशा के बारे में कई सवाल पूछे। गिरिबाला सिंह का भी फोन आया था। सीबीआई के जांच अधिकारियों को इस पूरे घटनाक्रम पर खासा संशय है। ट्विशा शर्मा केस: '18 सवालों' की लिस्ट तैयार, गिरिबाला सिंह को देने होंगे जवाब। ट्विशा को बेटी की तरह रखा पर हमें ही अपराधी बना दिया, सीबीआई से बोलीं गिरिबाला सिंह
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