ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करने पर नए अपडेट

बाटकी मध्य प्रदेश के बोकारो अस्पताल में हुई अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत का मुकदमा, जो कि आत्महत्या का केस था, एक बार फिर चौंका देने वाली चण्यासाठी आया है। वकील समर्थ सिंह ने जमकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रेग्नेंसी में आ रही सिंह और उनके बीच में खटास हो गई। सिंह ने आरोप में आत्महत्या का बयान दिया है। और केस में महत्वपूर्ण जानकारी के तौर पर दोनों के रिश्ते के बारे में भी जांच की जा रही है। इससे पहले अभिनेत्री के पोस्टमार्टम में गुत्थी रहे हैं Nichts के भीतर किसी दोष के लिए कोई ग्रहण नहीं ग्राम्या है। और मामले को सुलझाने में और काम बाकी है।

आज का एक्सप्लेनर: 'ट्विशा पार्लर गई, वॉक किया फिर फांसी लगा ली', पति के बयान में कहां झोल; दोबारा पोस्टमार्टम से क्या पता चलेगाएक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में 3 बड़े अपडेट हैं...

ट्विशा की हत्या के आरोपी पति वकील समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। उसने बताया है कि ट्विशा की मौत के पहले क्या-क्या हुआ था। ट्विशा के परिवार की मांग पर दिल्ली के AIIMS के डॉक्टर्स की टीम ने भोपाल आकर शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।आरोपी समर्थ ने ट्विशा के आखिरी दिन की क्या कहानी बताई, इस कहानी में क्या-क्या झोल हैं और दूसरे पोस्टमार्टम के बाद अब आगे क्या; जानेंगे आज के एक्सप्लाय너 में..





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ट्विशा शर्मा की मौत का केस आइम्स में पोस्टमार्टम ट्विशा और समर्थ के दोबारा पोस्टमार्टम अप्राकृतिक चोटों पर जांच आरोपी समर्थ सिंह वकील के बयान RV Pitruputra.

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