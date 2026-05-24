Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करने पर नए अपडेट

Crime News

ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करने पर नए अपडेट
ट्विशा शर्मा की मौत का केसआइम्स में पोस्टमार्टमट्विशा और समर्थ के दोबारा पोस्टमार्टम
📆24-05-2026 12:53:00
📰Dainik Bhaskar
23 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 51%

बाटकी मध्य प्रदेश के बोकारो अस्पताल में हुई अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत का मुकदमा, जो कि आत्महत्या का केस था, एक बार फिर चौंका देने वाली चण्यासाठी आया है। वकील समर्थ सिंह ने जमकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रेग्नेंसी में आ रही सिंह और उनके बीच में खटास हो गई। सिंह ने आरोप में आत्महत्या का बयान दिया है। और केस में महत्वपूर्ण जानकारी के तौर पर दोनों के रिश्ते के बारे में भी जांच की जा रही है। इससे पहले अभिनेत्री के पोस्टमार्टम में गुत्थी रहे हैं Nichts के भीतर किसी दोष के लिए कोई ग्रहण नहीं ग्राम्या है। और मामले को सुलझाने में और काम बाकी है।

आज का एक्सप्लेनर: 'ट्विशा पार्लर गई, वॉक किया फिर फांसी लगा ली', पति के बयान में कहां झोल; दोबारा पोस्टमार्टम से क्या पता चलेगाएक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में 3 बड़े अपडेट हैं...

ट्विशा की हत्या के आरोपी पति वकील समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। उसने बताया है कि ट्विशा की मौत के पहले क्या-क्या हुआ था। ट्विशा के परिवार की मांग पर दिल्ली के AIIMS के डॉक्टर्स की टीम ने भोपाल आकर शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।आरोपी समर्थ ने ट्विशा के आखिरी दिन की क्या कहानी बताई, इस कहानी में क्या-क्या झोल हैं और दूसरे पोस्टमार्टम के बाद अब आगे क्या; जानेंगे आज के एक्सप्लाय너 में..

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

ट्विशा शर्मा की मौत का केस आइम्स में पोस्टमार्टम ट्विशा और समर्थ के दोबारा पोस्टमार्टम अप्राकृतिक चोटों पर जांच आरोपी समर्थ सिंह वकील के बयान RV Pitruputra.

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-24 15:53:14