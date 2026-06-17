ट्विशा शर्मा मृत्यु केस: सास गिरिबाला सिंह ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने व尔多ा के बाद दवाओं का सीजर मेमो मांगा

भोपाल की प्रख्यात ट्विशा शर्मा की मृत्यु के मामले में आरोपी सास गिरिबाला सिंह ने न्यायिक हिरासत में वृद्धि हासिल की है। उन्होंने सीबीआई द्वारा जब्त दवाइयों के सीजर मेमो की प्रतिलिपि अदालत में प्रदान कराने की मांग की, जिस पर अदालत ने संतुष्ट प्रकट की। सुनवाई के दौरान गर्मागरम बहस हुई और अदालत ने कई मांगों को नकार दिया। सीबीआई जानबूझकर जांच कर रही है और चार्जशीट तैयार करने में मुश्किलों का सामना कर रही है।

ट्विशा शर्मा की मृत्यु के मामले में पूर्व जिला न्यायिक Adālati गिरिबाला सिंह ने अदालत से अपनी बहू ट्विशा की मानसिक रोगों की दवाओं के सीजर मेमो (जब्ती पत्र) उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। आरोपी माँ बच्चे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ गई है। मंगलवार को दोनों आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। अदालत में लगातार गर्म ख़ाने वाली बहस हुई और सुनवाई तीन घंटे तक चली। गिरिबाला सिंह ने बेताबी से अपनी बहू ट्विशा की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर जोर दिया और उनदोनों दवाओं के सीजर मेमो की प्रतिलिपि अधिकारियों को देने का अनुरोध किया। अदालत ने उनकी यह मांग मन्जूर कर ली जबकि अन्य अनुरोधों को नकार दिया। गिरिबाला सिंह के वकील ने कहा कि जेल मैनुअल की सख्त पालन के लिए कहा गया है। बhopāl में ट्विशा शर्मा का मामला देशभर की नज़रों का केंद्र है। सीबीआई जांच कर रही है और चार्जशीट तैयार करने में जुड़ी है। दोनों आरोपी bhopāl की केंद्रीय जेल में हletics हैं। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर 16 जून को आरोपियों को पहली बार विशेष अदालत में पेश किया गया था। पिछली पेशियों के मिले-जुले दौरान गिरिबाला सिंह ने जेल में मामले से जुड़े खबरों को काटकर अखबार देने और परिजनों के बयानों पर छपे आलेखों पर रोक लगाने के लिए कहā, जिसकी अदालत ने कोई लगाना नहीं किया। अधिकांश तौर पर गिरिबाला सिंह का तर्क यह रहा कि ट्विशा मानसिक रोगों से पीड़ित थी और उन्होंने उनकी दवाएं भी खरीदी और उपचार करवाया। सीबीआई ने ट्विशा के घर से कई दवाइयाँ जब्त की थीं। सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह ने भी अपने पास से कई बिंदु प्रस्तुत किए। ab'adālat ne sījībīā'ī se nirdesh diya ki giṛibālā siṃh ke anurodh ke mutābika ṭviśā śarmā kī davā'iyo kā sījar memoo (jabti patr) unhe upalabd'h karāye jāye। māmalā kī jāñca sībīā'ī karegī aura cāraśśīṭ peś karanē kī taiyārī meṁ hai। donõ ārōpī bhopāl kī kēndrīya jēl mãg haiṁ.

ट्विशा शर्मा की मृत्यु के मामले में पूर्व जिला न्यायिक Adālati गिरिबाला सिंह ने अदालत से अपनी बहू ट्विशा की मानसिक रोगों की दवाओं के सीजर मेमो (जब्ती पत्र) उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। आरोपी माँ बच्चे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ गई है। मंगलवार को दोनों आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। अदालत में लगातार गर्म ख़ाने वाली बहस हुई और सुनवाई तीन घंटे तक चली। गिरिबाला सिंह ने बेताबी से अपनी बहू ट्विशा की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर जोर दिया और उनदोनों दवाओं के सीजर मेमो की प्रतिलिपि अधिकारियों को देने का अनुरोध किया। अदालत ने उनकी यह मांग मन्जूर कर ली जबकि अन्य अनुरोधों को नकार दिया। गिरिबाला सिंह के वकील ने कहा कि जेल मैनुअल की सख्त पालन के लिए कहा गया है। बhopāl में ट्विशा शर्मा का मामला देशभर की नज़रों का केंद्र है। सीबीआई जांच कर रही है और चार्जशीट तैयार करने में जुड़ी है। दोनों आरोपी bhopāl की केंद्रीय जेल में हletics हैं। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर 16 जून को आरोपियों को पहली बार विशेष अदालत में पेश किया गया था। पिछली पेशियों के मिले-जुले दौरान गिरिबाला सिंह ने जेल में मामले से जुड़े खबरों को काटकर अखबार देने और परिजनों के बयानों पर छपे आलेखों पर रोक लगाने के लिए कहā, जिसकी अदालत ने कोई लगाना नहीं किया। अधिकांश तौर पर गिरिबाला सिंह का तर्क यह रहा कि ट्विशा मानसिक रोगों से पीड़ित थी और उन्होंने उनकी दवाएं भी खरीदी और उपचार करवाया। सीबीआई ने ट्विशा के घर से कई दवाइयाँ जब्त की थीं। सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह ने भी अपने पास से कई बिंदु प्रस्तुत किए। ab'adālat ne sījībīā'ī se nirdesh diya ki giṛibālā siṃh ke anurodh ke mutābika ṭviśā śarmā kī davā'iyo kā sījar memoo (jabti patr) unhe upalabd'h karāye jāye। māmalā kī jāñca sībīā'ī karegī aura cāraśśīṭ peś karanē kī taiyārī meṁ hai। donõ ārōpī bhopāl kī kēndrīya jēl mãg haiṁ





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