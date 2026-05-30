ट्विशा शर्मा केस: कस्टडी में समर्थ सिंह 'बटर' नामक जापानी मर्डर मिस्ट्री पढ़ रहे हैं, CBI जांच में नया ट्विस्ट

भोपाल के ट्विशा शर्मा डेथ केस में आरोपी पति समर्थ सिंह, जब CBI कस्टडी में हैं, तब वह जापानी लेखिका आसाको युजुकी की मर्डर मिस्ट्री 'बटर' पढ़ रहे हैं। यह पुस्तक एक वास्तविक 'कॉपीकैट किलर' की घटना पर आधारित है और अंत में मुख्य पात्र अदालत से बरी होने वाला है। समर्थ के इस पढ़ने के पैटर्न ने जांच अधिकारियों में भी चर्चा जगाई है।

ट्विशा शर्मा के मृत्यु का आरोपी पति समर्थ सिंह , जो वर्तमान में CBI की 5 दिनों की रिमांड के दौरान कस्टडी में हैं, इस दौरान वह जापानी लेखिका आसाको युजुकी (Asako Yuzuki) द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध क्राइम-थ्रिलर उपन्यास 'बटर' (Butter) पढ़ रहे हैं। सूत्रों की मानें तो समर्थ गिरफ्तारी के बाद से इस किताब का बड़ा हिस्सा पढ़ चुके हैं और लगभग आधी से अधिक किताब पूरी कर चुके हैं। यह तथ्य जांच अधिकारियों और कानूनnik विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है कि क्यों समर्थ, जो खुद कानून का जानकार हैं और एक पूर्व जज की पूरबी हैं, ऐसे गंभीर मामले में एक मर्डर मिस्ट्री उपन्यास पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। 'बटर' उपन्यास जापान की एक वास्तविक ' कॉपीकैट किलर ' की घटना पर आधारित है। इसकी कहानी एक महिला कुकिंग एक्सपर्ट के आरोप में घर में आने वाले अमीर पुरुषों को लजीज खाना और भावनात्मक जाल में फंसाकर जहर देकर Khatna करने का है। मुख्य पात्र तमाम कड़ियों के बाद भी अंत में अदालत से निर्दोष साबित होकर बरी हो जाता है। यह अनोखा क्लाइमेक्स किताब को उसके पाठकों में गहरी छाप छोड़ता है। समर्थ के कस्टडी में इस किताब को पढ़ने की अनुमति CBI ने उनकी सthiti को देखते हुए दी है, लेकिन इस टाइमिंग ने केस में एक नया सस्पेंस जोड़ दिया है। ट्विशा शर्मा की मृत्यु के केस में, समर्थ और उनके पिता पूर्व जज गिरिबाला सिंह को CBI की रिमांड में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समर्थ को सालों से न्याय व्यवस्था और क्राइम साइकोलॉजी से जुड़ी किताबें पढ़ने का शौक रहा है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में, जहां वह स्वयं एक म possible आरोपी हैं, 'बटर' जैसी किताब पढ़ना कई सवाल उठाता है। क्या वह इस किताब के जरिए अपने मनोवैज्ञानिक दबाव से निपटने का तरीका ढूंढ रहे हैं?

या फिर वह जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और कानूनी कमियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं?

यह तो केवल समर्थ के विचारों को जानने वाली बात है। मध्य प्रदेश, भोपाल से संबंधित इस हाई-प्रोफाइल मामले में, ट्विशा शर्मा की अपनी ससुराल वाले घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यu हुई थी। उनकी मृत्यु के 13 दिन बाद अंतिम संस्कार हुए थे, जिसमें उनकी भाभी ने लाल जोड़ा पहनाया और मां ने हाथ जोड़कर अंतिम विदाई दी। CBI ने जांच संभाला है और लगातार पूछताछ जारी है। ऐसे माहौल में समर्थ के द्वारा किसी भी तरह के किताब पढ़ने का मतलब और उसके प्रभाव पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। इस मामले में चर्चा का एक और पहलू यह है कि क्या किसी आरोपी को हिरासत में किताब पढ़ने की स्वतंत्रता देना उचित है। कानून के तहत आरोपी को कस्टडी के दौरान कई सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें से एक पुस्तक पढ़ना भी है। लेकिन जब आरोपी खुद कानून का जानकार हो और उसके खिलाफ गंभीर आरोप हों, तो ऐसी सुविधाओं पर प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। CBI और कोर्ट को इस मामले में समर्थ के किताब पढ़ने के मकसद और उससे वे क्या प्राप्त कर रहे हैं, इस पर नज़र रखने की जरूरत है। यह सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि केस की गतिरोध क्षमता को समझने का माध्यम भी हो सकता है। समर्थ सिंह के जीवन और विचारों को जानते हुए, उनके शौक किताबों का विशेष रूप से क्राइम लिटरेचर और मर्डर मिस्ट्री पर ही केंद्रित रहा है। 'बटर' ऐसी ही एक किताब है जो उनकी रुचि को दर्शाती है। परंतु, जब वह स्वयं एक मुख्य आरोपी हैं, तो ऐसी किताबों का अध्ययन उनके विचारों को कैसे प्रभावित कर रहा है, यह भी जानने की जरूरत है। क्या वह केस के खिलाफ किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं?

या फिर वह बस किताबों में अपनी आलसिया भटखाने की कोशिश कर रहे हैं?

यह तथ्यों की जांच में आएगा। ट्विशा शर्मा केस में CBI की जांच आगे बढ़ रही है। अब तक कई सबूत एकत्र किए गए हैं और जांच अधिकारियों द्वारा हर पहलू पर गंभीरता से काम लिया जा रहा है। इस दौरान समर्थ के किताब पढ़ने के बारे में सूचनाएं मिलीं तो CBI ने इस बात पर ध्यान दिया कि क्या यह सिर्फ एक अकस्मात पढ़ाई है या फिर किसी गंभीर मकसद से। कस्टडी में किताब पढ़ने की प्रणाली हमेशा से रही है, लेकिन ऐसे मामले में जहां आरोपी खुद कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हों, इस प्रणाली का दुरुपयोग होने का भी डर बना रहता है। अंत में, यह केस न केवल एक सामान्य क्राइम मामला नहीं बल्कि एक ऐसा पेड़ा है जिसमें न्याय, मनोविज्ञान और साहित्य के कई पहलू मिले हुए हैं। ट्विशा शर्मा की मृत्यु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसके पीछे का स चरNESS दर्ज करने की जरूरत है। समर्थ सिंह की कस्टडी में 'बटर' पढ़ना इस तथ्य का खुलासा कर सकता है कि वह अपने मन की तैयारी कैसे कर रहे हैं। CBI और कोर्ट को इस पहलू पर गंभीरता से नजर आने की आवश्यकता है। साथ ही, यह भी देखना चाहिए कि क्या यह पुस्तक पढ़ना आरोपी के मन में न्याय प्राप्ति की आकांक्षा को प्रेरित करता है या फिर उन्हें अपराधी सिद्ध करने की रणनीति समझने में मदद करता है। यह पूरी तरह से विचार-विमर्श के लिए खुला है





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