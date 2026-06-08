ट्विशा शर्मा मौत मामला: पुलिस जांच में बड़ी चूक, सीबीआई ने मनोचिकित्सक से की पूछताछ

अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस जांच की खामियां सामने आई हैं। सास गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दिलाने में अहम जानकारी मिली। सीबीआई ने ट्विशा के मनोचिकित्सक से पूछताछ की है।

अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस जांच में कई खामियां सामने आई हैं। सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को शुरू में ही संदिग्ध माना जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। 13 मई 2026 को सुबह सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने फंदे की रस्सी जब्त की, लेकिन दस्तावेजों में रस्सी की पहचान करने वाले का स्पष्ट विवरण दर्ज नहीं है। गिरिबाला सिंह की ओर से हाईकोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों में पुलिस जांच की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यह भी खुलासा हुआ कि जांच से जुड़ी अहम जानकारी गिरिबाला तक पहुंच रही थी, जिससे वह समय रहते अग्रिम जमानत लेने में सफल हो गईं। ट्विशा के परिजनों की ओर से एडवोकेट अंकुर पांडे ने कहा कि रस्सी को तत्काल एम्स नहीं भेजा गया, बल्कि एसआई की कार में रख दिया गया। बाद में उसे 15 मई को जांच के लिए भेजा गया। इस चूक के बावजूद एसआई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 27 मई को हाईकोर्ट ने गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। रस्सी की पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज न होना पुलिस की गंभीर लापरवाही मानी जा रही है। जांच अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है क्योंकि अग्रिम जमानत के लिए दाखिल आवेदन में जब्ती दस्तावेज की त्रुटियों का जिक्र किया गया था। इससे संकेत मिलता है कि केस डायरी की अहम जानकारी गिरिबाला तक पहुंच रही थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर ऐसी त्रुटियां कर रही है जिससे केस कमजोर हो सकता है। 13 मई को रस्सी जब्त होने के बाद एसआई ने उसे अपनी कार में रखा। उसी दिन पोस्टमार्टम हुआ लेकिन रस्सी डॉक्टरों को नहीं दी गई। 15 मई को परिजनों के विरोध के बाद रस्सी डॉक्टर के सुपुर्द की गई। 16 मई को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। फिलहाल सीबीआई केवल ट्विशा की मौत की जांच कर रही है। सीबीआई ने ट्विशा का इलाज करने वाले मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से पूछताछ की है। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ट्विशा का वास्तव में इलाज हुआ था या नहीं और उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। आरोपी गिरिबाला सिंह ने ट्विशा को मानसिक रूप से परेशान बताते हुए इलाज के दस्तावेज पेश किए थे। सीबीआई उनकी वास्तविकता की जांच कर रही है। डॉक्टर से पूछताछ में पता चला कि ट्विशा ने कब-कब इलाज कराया, किन समस्याओं के लिए आई और काउंसलिंग के दौरान उसने क्या बताया। डॉक्टर ने मरीज की निजी जानकारी साझा करने से इनकार किया है। सीबीआई यह भी जांच रही है कि क्या ट्विशा वास्तव में मानसिक बीमारी से जूझ रही थी या दस्तावेजों का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य से किया गया। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई सीबीआई रिपोर्ट के आधार पर होगी.

अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस जांच में कई खामियां सामने आई हैं। सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को शुरू में ही संदिग्ध माना जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। 13 मई 2026 को सुबह सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने फंदे की रस्सी जब्त की, लेकिन दस्तावेजों में रस्सी की पहचान करने वाले का स्पष्ट विवरण दर्ज नहीं है। गिरिबाला सिंह की ओर से हाईकोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों में पुलिस जांच की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यह भी खुलासा हुआ कि जांच से जुड़ी अहम जानकारी गिरिबाला तक पहुंच रही थी, जिससे वह समय रहते अग्रिम जमानत लेने में सफल हो गईं। ट्विशा के परिजनों की ओर से एडवोकेट अंकुर पांडे ने कहा कि रस्सी को तत्काल एम्स नहीं भेजा गया, बल्कि एसआई की कार में रख दिया गया। बाद में उसे 15 मई को जांच के लिए भेजा गया। इस चूक के बावजूद एसआई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 27 मई को हाईकोर्ट ने गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। रस्सी की पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज न होना पुलिस की गंभीर लापरवाही मानी जा रही है। जांच अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है क्योंकि अग्रिम जमानत के लिए दाखिल आवेदन में जब्ती दस्तावेज की त्रुटियों का जिक्र किया गया था। इससे संकेत मिलता है कि केस डायरी की अहम जानकारी गिरिबाला तक पहुंच रही थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर ऐसी त्रुटियां कर रही है जिससे केस कमजोर हो सकता है। 13 मई को रस्सी जब्त होने के बाद एसआई ने उसे अपनी कार में रखा। उसी दिन पोस्टमार्टम हुआ लेकिन रस्सी डॉक्टरों को नहीं दी गई। 15 मई को परिजनों के विरोध के बाद रस्सी डॉक्टर के सुपुर्द की गई। 16 मई को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। फिलहाल सीबीआई केवल ट्विशा की मौत की जांच कर रही है। सीबीआई ने ट्विशा का इलाज करने वाले मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से पूछताछ की है। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ट्विशा का वास्तव में इलाज हुआ था या नहीं और उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। आरोपी गिरिबाला सिंह ने ट्विशा को मानसिक रूप से परेशान बताते हुए इलाज के दस्तावेज पेश किए थे। सीबीआई उनकी वास्तविकता की जांच कर रही है। डॉक्टर से पूछताछ में पता चला कि ट्विशा ने कब-कब इलाज कराया, किन समस्याओं के लिए आई और काउंसलिंग के दौरान उसने क्या बताया। डॉक्टर ने मरीज की निजी जानकारी साझा करने से इनकार किया है। सीबीआई यह भी जांच रही है कि क्या ट्विशा वास्तव में मानसिक बीमारी से जूझ रही थी या दस्तावेजों का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य से किया गया। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई सीबीआई रिपोर्ट के आधार पर होगी





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