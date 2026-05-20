ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट, पति समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

भोपाल पुलिस ने ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रदेश सरकार से 7 दिन में मामले में अब तक की गई कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है।
ट्विशा शर्मा केस में बड़ा एक्शन; पति समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, महिला आयोग ने मांगी एक्शन रिपोर्ट। मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत में बड़ा अपडेट आया है। भोपाल पुलिस ने उसके फरार पति समर्थ सिंह के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर देशभर के एयरपोर्ट व एजेंसियों को अलर्ट भेजा है। इधर परिजन ने सास गिरीबाला सिंह को पद से हटाने की मांग की है। देश की सुर्खियां बने मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी पति समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। भोपाल पुलिस ने एयरपोर्ट और एजेंसियों को किया अलर्ट। उधर मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 दिन में मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में भोपाल पुलिस ने उसके पति व फरार आरोपी समर्थ सिंह के देश छोड़कर फरार होने की आशंका को देखते हुए जारी किया गया है। एयरपोर्ट और अन्य एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि आरोपी देश से बाहर न जा सके। मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह की कुर्सी पर भी सवाल उठने लगे हैं। ट्विशा के परिजनों ने राज्यपाल डॉ.
मंगू भाई पटेल को पत्र लिखकर गिरीबाला सिंह को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के पद से हटाने की मांग की है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में पति समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी आरोपी समर्थ सिंह की सरगर्मी से तलाश जारी राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 दिन में मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट बता दें कि हाईप्रोफाइल बने ट्विशा शर्मा मौत मामले में का राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रदेश सरकार से 7 दिन में मामले में अब तक की गई कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। इसमें पुलिस एफआईआर, गिरफ्तारी, CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और फोरेंसिक जांच की जानकारी मांगी है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट; AIIMS में दोबारा पोस्टमार्टम की याचिका खारिज, सीएम से मिले परिजन Twisha Sharma Case: आरोपी पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, लुकआउट नोटिस की तैयारी, इनाम घोषित मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव से ट्विशा के परिजनों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार मामले में हर संभव मदद करेगी और जरूरत पड़ने पर CBI जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा जाएगा। इधर भोपाल में रिटायर्ड सैनिकों ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। मामले को लेकर प्रदेशभर में चर्चा तेज हो गई है
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