Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ट्विशा शर्मा केस: सीबीआई ने सीन री‑क्रिएशन से उजागर किया पलंग‑पेटी पर चढ़कर हुई आत्महत्या

Criminal News

ट्विशा शर्मा केस: सीबीआई ने सीन री‑क्रिएशन से उजागर किया पलंग‑पेटी पर चढ़कर हुई आत्महत्या
ट्विशा शर्मासीबीआई जांचपलंग‑पेटी
📆31-05-2026 06:19:00
📰rpbreakingnews
91 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 53%

सीबीआई ने ट्विशा शर्मा की आत्महत्या के मामलों में नई जाँच पद्धति अपनाते हुए फांसी के साधन के रूप में इस्तेमाल हुई पलंग‑पेटी को पुनः स्थापित किया। मां‑सास और पति की पूछताछ, साक्ष्य की कमी और पुलिस की कमियों को उजागर किया गया।

ट्विशा शर्मा के मृत्यु मामले में सीबीआई ने नई जाँच रणनीति अपनाते हुए सीन री‑क्रिएशन की तैयारी की है। यह प्रक्रिया मृतक के द्वारा फांसी के लिए इस्तेमाल किए गए शारीरिक साधनों को पुनः स्थापित कर घटनाक्रम को सटीक रूप से समझना का लक्ष्य रखती है। जाँच के अनुसार, ट्विशा ने फांसी के लिए ऊँचे फंदे तक पहुँचने हेतु अपने बाथरूम में मौजूद पलंग‑पेटी का सहारा लिया था। इस बात को साबित करने के लिये सीबीआई ने वही वस्तु लेकर प्रतिरूप (पुतला) बनवाया और उसे फंदे की ऊँचाई तक पहुँचाने की प्रक्रिया को दोहराया। हालाँकि, इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को अब तक जब्त नहीं किया गया है, जिससे जांच में नई अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं। घटने के बाद ट्विशा की माँ‑सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को मामले में मुख्य गवाहों के रूप में बारी‑बारी से पूछताछ की गई। अदालत में गिरिबाला सिंह को आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहाँ उन्होंने लगभग नब्बे मिनट तक सवालों के जवाब दिए। उन्हें पांच दिन की रिमांड के साथ सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसकी समाप्ति दो जून को होगी। इस बीच, समर्थ सिंह को भी सीबीआई की कस्टडी में रखा गया और माँ‑बेटे दोनों को एक साथ बैठाकर विस्तृत पूछताछ की गयी। दोनों ने बताया कि ट्विशा ने खुद ही अपनी हालत का सामना करने के लिये पलंग‑पेटी पर चढ़कर फंदे तक पहुँची और फिर अपने आप को फांसी लगा ली। भूपाल पुलिस पर इस मामले में कई सवाल उठे हैं, मुख्यतः इस बात को लेकर कि गंभीर साक्ष्य - यानी वह पलंग‑पेटी जो घातक साधन बनकर प्रयोग हुई - को अभी तक आधिकारिक तौर पर ज़ब्त नहीं किया गया। बगैर इस साक्ष्य के, मामले की जाँच में धुंधलापन बना रह गया। इस कारण सीबीआई की आगे की कार्रवाई को लेकर जनता में विश्वास बढ़ा है। अब सीबीआई ने 50 प्रश्नों की एक सूची तैयार कर, दोनों आरोपियों से विस्तृत जवाब माँगे हैं और यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह आत्महत्या थी या हत्या। मामले का पूरा दृश्य सामने लाने के लिये सीबीआई द्वारा सीन री‑क्रिएशन को अंतिम चरण में लाया गया है, जिससे न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर ठोस निर्णय लेने में मदद मिल सके.

ट्विशा शर्मा के मृत्यु मामले में सीबीआई ने नई जाँच रणनीति अपनाते हुए सीन री‑क्रिएशन की तैयारी की है। यह प्रक्रिया मृतक के द्वारा फांसी के लिए इस्तेमाल किए गए शारीरिक साधनों को पुनः स्थापित कर घटनाक्रम को सटीक रूप से समझना का लक्ष्य रखती है। जाँच के अनुसार, ट्विशा ने फांसी के लिए ऊँचे फंदे तक पहुँचने हेतु अपने बाथरूम में मौजूद पलंग‑पेटी का सहारा लिया था। इस बात को साबित करने के लिये सीबीआई ने वही वस्तु लेकर प्रतिरूप (पुतला) बनवाया और उसे फंदे की ऊँचाई तक पहुँचाने की प्रक्रिया को दोहराया। हालाँकि, इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को अब तक जब्त नहीं किया गया है, जिससे जांच में नई अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं। घटने के बाद ट्विशा की माँ‑सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को मामले में मुख्य गवाहों के रूप में बारी‑बारी से पूछताछ की गई। अदालत में गिरिबाला सिंह को आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहाँ उन्होंने लगभग नब्बे मिनट तक सवालों के जवाब दिए। उन्हें पांच दिन की रिमांड के साथ सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसकी समाप्ति दो जून को होगी। इस बीच, समर्थ सिंह को भी सीबीआई की कस्टडी में रखा गया और माँ‑बेटे दोनों को एक साथ बैठाकर विस्तृत पूछताछ की गयी। दोनों ने बताया कि ट्विशा ने खुद ही अपनी हालत का सामना करने के लिये पलंग‑पेटी पर चढ़कर फंदे तक पहुँची और फिर अपने आप को फांसी लगा ली। भूपाल पुलिस पर इस मामले में कई सवाल उठे हैं, मुख्यतः इस बात को लेकर कि गंभीर साक्ष्य - यानी वह पलंग‑पेटी जो घातक साधन बनकर प्रयोग हुई - को अभी तक आधिकारिक तौर पर ज़ब्त नहीं किया गया। बगैर इस साक्ष्य के, मामले की जाँच में धुंधलापन बना रह गया। इस कारण सीबीआई की आगे की कार्रवाई को लेकर जनता में विश्वास बढ़ा है। अब सीबीआई ने 50 प्रश्नों की एक सूची तैयार कर, दोनों आरोपियों से विस्तृत जवाब माँगे हैं और यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह आत्महत्या थी या हत्या। मामले का पूरा दृश्य सामने लाने के लिये सीबीआई द्वारा सीन री‑क्रिएशन को अंतिम चरण में लाया गया है, जिससे न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर ठोस निर्णय लेने में मदद मिल सके

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

rpbreakingnews /  🏆 11. in İN

ट्विशा शर्मा सीबीआई जांच पलंग‑पेटी आत्महत्या गिरिबाला सिंह

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-31 09:19:14