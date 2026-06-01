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ट्विशा शर्मा केस: दिल्ली की स्पेशल टीम क्राइम सीन री-क्रिएशन के लिए तैयार, सीबीआई सच उगलवाने के लिए मजबूत

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ट्विशा शर्मा केस: दिल्ली की स्पेशल टीम क्राइम सीन री-क्रिएशन के लिए तैयार, सीबीआई सच उगलवाने के लिए मजबूत
ट्विशा शर्मा केससीबीआईगिरिबाला सिंह
📆01-06-2026 02:34:00
📰rpbreakingnews
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दिल्ली से आई पांच सदस्यों की स्पेशल टीम ट्विशा शर्मा केस में क्राइम सीन री-क्रिएशन करने के लिए तैयार है। सीबीआई पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को उनके घर ले जाकर घटनाक्रम दोहराने की योजना बना रही है ताकि मामले की सच्चाई सामने आए। लगातार पूछताछ के बाद गिरिबाला सिंह की तबीयत खराब हो गई है और एक 'सीक्रेट वीडियो' भी सबूत के तौर पर जब्त किया गया है। केस अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं है।

ट्विशा शर्मा केस में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है जिसमें दिल्ली से आई पांच सदस्यों की स्पेशल टीम क्राइम सीन री-क्रिएशन की तैयारियों में मासूम रही है। सीबीआई जांच अधिकारियों का मानना है कि पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह घटनाक्रम को दोहराने के लिए उनके घर ले जाएंगे ताकि सच उगलवाया जा सके। जांच अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें दिल्ली की स्पेशल टीम के सभी स्पेशलिस्टों ने पूरी घटना क्रम को समझने के लिए विशेष रूप से प्रयास किया। पूर्व जज गिरिबाला सिंह की तबीयत लगातार पूछताछ के कारण खराब हो गई है और वह रविवार को सीबीआई अधिकारियों से एंजॉयटी और घबराहट की बात बताईं। हालांकि, उन्हें पूछताछ से मुक्ति नहीं मिली और अधिकारी लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। केस में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो सीबीआई के लिए अहम साक्ष्य साबित हो सकता है। भोपाल पुलिस के आरक्षक राघवेंद्र सिंह ने तैयार किया इस ' सीक्रेट वीडियो ' में ताला खोलने से लेकर कमरे को सीलबंद करने तक का घटनाक्रम कैद है। सीबीआई ने इसे सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है। अब सीबीआई घटना स्थल पर पूरे घटनाक्रम को दोहराने की तैयारी कर रही है। संभावना है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को उनके घर ले जाकर क्राइम सीन री-क्रिएशन कराया जाएगा, ताकि घटना के हर पहलू को दोबारा परखा जा सके। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि किस समय पर घटनाक्रम को दोहराया जाएगा। ट्विशा शर्मा की मौत मामले में सीबीआई को कुछ अहम सुराग मिले हैं पर अभी भी केस पूरी तरह से खुला नहीं है। मुख्य आरोपी समर्थ सिंह और मां गिरिबाला सिंह से लगातार पूछताछ के बाद भी ट्विशा की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। जांच अधिकारियों का मानना है कि मां बेटे जांच अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कुछ बातों की हकीकत नहीं बताई जा रही है। इसके अलावा, भोपाल में विधायक T Raja Singh को मिली जान से मारने की धमकी और धर्मसभा पर रोक जैसे अन्य समाचार भी उपलब्ध हैं.

ट्विशा शर्मा केस में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है जिसमें दिल्ली से आई पांच सदस्यों की स्पेशल टीम क्राइम सीन री-क्रिएशन की तैयारियों में मासूम रही है। सीबीआई जांच अधिकारियों का मानना है कि पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह घटनाक्रम को दोहराने के लिए उनके घर ले जाएंगे ताकि सच उगलवाया जा सके। जांच अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें दिल्ली की स्पेशल टीम के सभी स्पेशलिस्टों ने पूरी घटना क्रम को समझने के लिए विशेष रूप से प्रयास किया। पूर्व जज गिरिबाला सिंह की तबीयत लगातार पूछताछ के कारण खराब हो गई है और वह रविवार को सीबीआई अधिकारियों से एंजॉयटी और घबराहट की बात बताईं। हालांकि, उन्हें पूछताछ से मुक्ति नहीं मिली और अधिकारी लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। केस में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो सीबीआई के लिए अहम साक्ष्य साबित हो सकता है। भोपाल पुलिस के आरक्षक राघवेंद्र सिंह ने तैयार किया इस 'सीक्रेट वीडियो' में ताला खोलने से लेकर कमरे को सीलबंद करने तक का घटनाक्रम कैद है। सीबीआई ने इसे सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है। अब सीबीआई घटना स्थल पर पूरे घटनाक्रम को दोहराने की तैयारी कर रही है। संभावना है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को उनके घर ले जाकर क्राइम सीन री-क्रिएशन कराया जाएगा, ताकि घटना के हर पहलू को दोबारा परखा जा सके। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि किस समय पर घटनाक्रम को दोहराया जाएगा। ट्विशा शर्मा की मौत मामले में सीबीआई को कुछ अहम सुराग मिले हैं पर अभी भी केस पूरी तरह से खुला नहीं है। मुख्य आरोपी समर्थ सिंह और मां गिरिबाला सिंह से लगातार पूछताछ के बाद भी ट्विशा की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। जांच अधिकारियों का मानना है कि मां बेटे जांच अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कुछ बातों की हकीकत नहीं बताई जा रही है। इसके अलावा, भोपाल में विधायक T Raja Singh को मिली जान से मारने की धमकी और धर्मसभा पर रोक जैसे अन्य समाचार भी उपलब्ध हैं

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