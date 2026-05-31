ट्विशा केस: कस्टडी में समर्थ पढ़ रहा है जापानी मर्डर मिस्ट्री, उपन्यास का विलेन कोर्ट से छूट जाता है

ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई रिमांड पर चल रहे आरोपी पति समर्थ सिंह जापानी उपन्यास 'बटर' पढ़ रहे हैं। इस किताब का विलेन कोर्ट से बरी हो जाता है, जो जांच एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है।

ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की जांच जारी है। इस केस में आरोपी पति समर्थ सिंह और उसकी मां गिरिबाला सिंह फिलहाल पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर हैं। हिरासत के दौरान एक नया ट्विस्ट सामने आया है जो जांच अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार समर्थ सिंह सीबीआई कस्टडी में जापानी लेखिका आसाको युजुकी का चर्चित क्राइम थ्रिलर उपन्यास 'बटर' पढ़ रहा है। यह किताब एक सच्ची कॉपीकैट किलर की घटना पर आधारित है जिसमें एक महिला कुकिंग एक्सपर्ट अमीर पुरुषों को लजीज खाने में जहर देकर मारती है। उपन्यास का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि मुख्य आरोपी पात्र तमाम सबूतों के बावजूद अदालत से बरी हो जाता है। समर्थ खुद कानून का जानकार है और इस समय ऐसी किताब पढ़ना उसकी मानसिकता को दर्शाता है। समर्थ ने हिरासत के दौरान फ्री टाइम में किताबें पढ़ने की इच्छा जताई थी जिसके बाद सीबीआई ने उसे अनुमति दी। वह 22 मई को गिरफ्तारी के बाद से लगातार 'बटर' पढ़ रहा है और अब तक आधे से ज्यादा किताब पढ़ चुका है। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। पहला सवाल यह है कि क्या समर्थ इस किताब के जरिए जेल और अदालत के मनोवैज्ञानिक दबाव से निपटने का तरीका तलाश रहा है?

दूसरा सवाल यह है कि क्या वह इस मर्डर मिस्ट्री के जरिए जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और कानूनी कमियों को समझने का प्रयास कर रहा है?

गौरतलब है कि नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की भोपाल में शादी हुई थी। बीती 12 मई को ट्विशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ससुराल वालों ने इसे आत्महत्या बताया लेकिन ट्विशा के परिवार ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या के गंभीर आरोप लगाए। इस हाई-प्रोफाइल मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनका बेटा समर्थ सिंह सीबीआई रिमांड में हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि समर्थ को सालों से न्याय व्यवस्था और क्राइम साइकोलॉजी से जुड़ी किताबें पढ़ने का शौक है। मगर मौजूदा हालात में 'बटर' उपन्यास का चुनाव इस केस में एक नया सस्पेंस पैदा कर गया है





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