ठाणे में शादी के 48 दिन बाद महिला की आत्महत्या, पति ने घर में लगाए थे CCTV कैमरे

महाराष्ट्र के ठाणे में 26 वर्षीय विशाखा तिलकर ने शादी के 48 दिन बाद घरेलू उत्पीड़न और पति द्वारा CCTV निगरानी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर पति को गिरफ्तार कर लिया है।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी के महज 48 दिन बाद एक 26 वर्षीय महिला ने घरेलू उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पीड़िता की पहचान विशाखा तिलकर के रूप में हुई है, जिनका विवाह 30 अप्रैल को डॉक्टर नितिन तिलकर से हुआ था। परिजनों के अनुसार, शादी से पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन शादी के तुरंत बाद ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया और विशाखा पर लगातार मायके से पैसे, गहने और अन्य कीमती सामान लाने का दबाव बनाया जाने लगा। परिजनों ने बताया कि पति नितिन तिलकर ने घर के अंदर और बाहर कई सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे, जिससे विशाखा की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। इस निगरानी ने उसकी निजी जिंदगी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। यहां तक कि अगर वह किसी पड़ोसी या बाहरी व्यक्ति से बात कर लेती थी, तो घर लौटते ही उसके साथ मारपीट की जाती थी। आत्महत्या से दो दिन पहले भी विशाखा को सिर्फ पड़ोसन से बात करने पर बेरहमी से पीटा गया था। उसने उसी दिन फोन कर अपनी मां को अपनी पीड़ा सुनाई थी और बताया था कि ससुराल वाले उस पर किस तरह अत्याचार कर रहे हैं। परिवार वाले उसे वापस घर लाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें उसकी आत्महत्या की खबर मिल गई। इस लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से विशाखा पूरी तरह टूट चुकी थी। आत्महत्या से पहले उसने अपनी मां को फोन कर आखिरी बार अपनी पीड़ा बताई थी। घटना के बाद अंबरनाथ के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में पति नितिन तिलकर, उसकी मां छाया तिलकर और भाई निनाद तिलकर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी नितिन तिलकर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। यह घटना दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के खिलाफ समाज में जागरूकता की आवश्यकता को एक बार फिर रेखांकित करती है। परिजनों ने न्याय की उम्मीद जताई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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आत्महत्या घरेलू हिंसा CCTV निगरानी दहेज उत्पीड़न ठाणे

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