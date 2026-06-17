डंडई से लुधियाना जा रही विवाहिता और दो बच्चों का छह दिन से गायब

गढ़वा के डंडई गांव की एक विवाहिता सविता देवी अपने दो बच्चों के साथ पंजाब के लुधियाना से अपने मायक के घर जाने के लिए निकली, लेकिन छह दिन बाद भी सुराग नहीं मिला। पति और परिजन तटस्थ रहते हैं, तलाश जारी है।

डंडई , गढ़वा की एक विवाहिता अपने दो बच्चों के साथ पंजाब से मायके आने के लिए निकली, लेकिन छह दिन बाद भी घर नहीं पहुंची। परिजन चिंतित हैं और उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार, डंडई गांव निवासी सविता देवी उर्फ संगीता देवी (28 वर्ष) पंजाब के लुधियाना जंक्शन से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित जमालपुर छोटी पामिया इलाके में अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। महिला के भाई रंजन कुमार राम तथा पति मनोज अहिरवार ने बताया कि 10 जून को सविता देवी अपने दो बच्चों प्रियंशी और अंजलि के साथ डंडई स्थित अपनी मां के घर आने के लिए निकली थी। छह दिन गुजर जाने के बावजूद वह अपने मायके नहीं पहुंच सकी हैं। महिला के पति मनोज अहिरवार ने बताया कि घटना वाले दिन वह मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए थे। शाम को लौटने पर उन्हें जानकारी मिली कि उनकी पत्नी दोनों बच्चों के साथ डंडई के लिए निकल गई हैं। तीन दिन बीत जाने के बाद भी जब वह मायके नहीं पहुंचीं तो परिजनों ने खोज बीन शुरू की। इसके बाद वह स्वयं डंडई पहुंचे, लेकिन यहां भी महिला और बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका। स्वजन के अनुसार महिला के पास मोबाइल फोन नहीं है। वह अपने साथ आधार कार्ड तथा पासपोर्ट साइज फोटो लेकर निकली थीं। दोनों बच्चे भी उनके साथ हैं.

डंडई, गढ़वा की एक विवाहिता अपने दो बच्चों के साथ पंजाब से मायके आने के लिए निकली, लेकिन छह दिन बाद भी घर नहीं पहुंची। परिजन चिंतित हैं और उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार, डंडई गांव निवासी सविता देवी उर्फ संगीता देवी (28 वर्ष) पंजाब के लुधियाना जंक्शन से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित जमालपुर छोटी पामिया इलाके में अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। महिला के भाई रंजन कुमार राम तथा पति मनोज अहिरवार ने बताया कि 10 जून को सविता देवी अपने दो बच्चों प्रियंशी और अंजलि के साथ डंडई स्थित अपनी मां के घर आने के लिए निकली थी। छह दिन गुजर जाने के बावजूद वह अपने मायके नहीं पहुंच सकी हैं। महिला के पति मनोज अहिरवार ने बताया कि घटना वाले दिन वह मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए थे। शाम को लौटने पर उन्हें जानकारी मिली कि उनकी पत्नी दोनों बच्चों के साथ डंडई के लिए निकल गई हैं। तीन दिन बीत जाने के बाद भी जब वह मायके नहीं पहुंचीं तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसके बाद वह स्वयं डंडई पहुंचे, लेकिन यहां भी महिला और बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका। स्वजन के अनुसार महिला के पास मोबाइल फोन नहीं है। वह अपने साथ आधार कार्ड तथा पासपोर्ट साइज फोटो लेकर निकली थीं। दोनों बच्चे भी उनके साथ हैं





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