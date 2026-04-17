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डग्गामार वाहनों पर लगेगी रोक, चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा परिवहन विभाग

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डग्गामार वाहनों पर लगेगी रोक, चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा परिवहन विभाग
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📆17-04-2026 18:56:00
📰Amar Ujala
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परिवहन विभाग ने ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर चारधाम यात्रा के दौरान डग्गामार वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के उपायों पर चर्चा की। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए मंदिर में पूजा-अर्चना की गई और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।

परिवहन विभाग ने आईएसबीटी स्थित सभागार में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता एसपी देहात जया बलूनी ने की। बैठक में विभिन्न परिवहन संघों के प्रतिनिधियों सहित ट्रांसपोर्टरों ने भाग लिया। ट्रांसपोर्टरों ने यात्रा के दौरान संचालित हो रहे अनधिकृत यानी डग्गामार वाहन ों के संचालन पर गहरी चिंता व्यक्त की और इनसे निपटने के लिए ठोस उपायों की मांग की। उन्होंने कहा कि इन डग्गामार वाहन ों के कारण न केवल यात्रियों की सुरक्षा को खतरा है, बल्कि यह पंजीकृत ट्रांसपोर्टरों के व्यवसाय को भी प्रभावित कर रहा है।

इसके जवाब में, एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने बताया कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर जिन वाहनों की उसी दिन की टोल पर्ची प्राप्त होगी, उन्हीं का ग्रीन कार्ड जारी किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रा में केवल अधिकृत और सुरक्षित वाहन ही शामिल हों। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए 15 दिन की अवधि का ग्रीन कार्ड प्रदान किया जा रहा है, जो उनकी यात्रा की सुगमता सुनिश्चित करेगा।

बैठक में ट्रांसपोर्टर बिजेंद्र कंडारी ने यात्रा के संबंध में एक नए नियम का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस नए नियम के तहत, राज्य के वाहन अपने राज्य की सीमा के भीतर ही यात्रियों को उठा सकेंगे और उन्हें राज्य के भीतर ही गंतव्य तक पहुंचाएंगे। यह नियम राज्य के भीतर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने और स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने व्यापारियों से नाली के ऊपर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाने का आग्रह किया, ताकि शहर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण सुनिश्चित हो सके।

इस बैठक के समानांतर, नेपाल से आए तीर्थयात्रियों के एक दल ने चारधाम यात्रा पर अपने अनुभवों को साझा किया। खेमराज सुवेदी, जो 30 यात्रियों के दल का नेतृत्व कर रहे थे, ने कहा कि यह उनका पहली बार उत्तराखंड आगमन है और उन्होंने यहां प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गईं, जिससे उनकी यात्रा सुगम हुई। उन्होंने सभी यात्रियों की सफल यात्रा की कामना की। इसी प्रकार, एक अन्य तीर्थयात्री राधा कृष्ण घिमिरे ने चारधाम यात्रा पर जाने के लिए अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने उत्तराखंड में आने के अपने अनुभव को सुखद बताया और कहा कि प्रशासन द्वारा उन्हें यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उन्होंने बाबा केदार का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि वे हर साल यहां आना चाहेंगे। यह दर्शाता है कि बाहरी राज्यों और देशों से आने वाले यात्रियों के लिए उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण और आकर्षक तीर्थ स्थल बना हुआ है।

चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए परिवहन विभाग ने पूर्ण श्रद्धा के साथ भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। एआरटीओ प्रशासन रावत सिंह कटारिया और एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने विधिवत रूप से पूजा-अर्चना कर चारधाम यात्रा के सुचारू और सफल संपन्न होने की कामना की। इस शुभ अवसर पर आरआई प्रदीप रौथाण, टीजीएमओ के अध्यक्ष जितेंद्र नेगी, प्यारेलाल जुगरान, मुकेश तिवाड़ी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह पूजा यात्रा की आध्यात्मिक महत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

ऋषिकेश के एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा से संबंधित सभी हितधारकों, जिनमें ट्रांसपोर्टर और व्यापारी शामिल हैं, के साथ बैठकें की गई हैं और उनके सुझावों को ध्यान में रखा गया है। शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द ही शुरू की जाएगी और सड़क के किनारे बने अवैध स्टैंडों को भी हटवाया जाएगा, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और यात्रा का मार्ग सुगम बना रहे। यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रा का संचालन सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो, जिससे तीर्थयात्रियों को एक यादगार और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सके

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