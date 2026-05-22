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डब्ल्यूएचओ ने इबोला को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित, कर्नाटक में हाई अलर्ट

Health News

डब्ल्यूएचओ ने इबोला को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित, कर्नाटक में हाई अलर्ट
डब्ल्यूएचओइबोलाकोरोना
📆22-05-2026 18:28:00
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डब्ल्यूएचओ ने इबोला को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित किया है। इबोला वायरस का प्रकोप कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैला है। इसके बाद, कर्नाटक सरकार ने इसे लेकर हाई अलर्ट पर आ गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और तैयारियों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। अभी तक फिलहाल, भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है।

डब्ल्यूएचओ ने इबोला को घोषित किया ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी , हाई अलर्ट पर कर्नाटक (source : IANS) बेंगलुरु, 22 मई (आईएएनएस)। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( डब्ल्यूएचओ ) द्वारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैले इबोला वायरस प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किए जाने के बाद कर्नाटक सरकार हाई अलर्ट पर आ गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने संभावित खतरे को देखते हुए निगरानी और तैयारियों को और मजबूत कर दिया है।स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, बेंगलुरु में राजीव गांधी छाती रोग संस्थान ( आरजीआईसीडी ) को आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जबकि एपिडेमिक डिजीज हॉस्पिटल को क्वारंटीन और उपचार केंद्र के रूप में चिह्नित किया गया है। वहीं मंगलुरु में न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाले श्रीनिवास पोर्ट हॉस्पिटल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जबकि वेनलॉक जिला अस्पताल को आइसोलेशन और इलाज केंद्र के तौर पर तैयार किया गया है।.

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