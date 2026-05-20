डर से कदम आगे न बढ़ाएं, कोशिश करें और आगे बढ़ें

📆20-05-2026 02:45:00
रबिंद्रनाथ टैगोर का यह कथन हमें सिखाता है कि डरकर किनारे पर बैठे रहने से अच्छा है कि आप कोशिश करें. जब आप पहला कदम उठाते हैं, तभी आगे का रास्ता साफ होता है. बड़ी सफलताएं रातों-रात नहीं मिलतीं. समुद्र को पार करने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की जरूरत होती है. जब आप सक्रिय रूप से काम करना शुरू करते हैं, तभी आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं.

कई बार लोग असफल होने के डर से कदम आगे नहीं बढ़ाते. वह सोचते हैं कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा? रबिंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि डरकर किनारे पर बैठे रहने से अच्छा है कि आप कोशिश करें.

यह साधारण सी दिखने वाली पंक्ति जीवन का एक बहुत बड़ा और गहरा दर्शन समेटे हुए है. अगर आपको किसी बड़े लक्ष्य (समुद्र) को हासिल करना है, तो आपको किनारे पर बैठकर सिर्फ उसे निहारना छोड़ना होगा और लहरों से लड़ने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा. हम अक्सर अपने सपनों के बारे में सोचते रहते हैं.

"मुझे यह करना है, मुझे वहां पहुंचना है"- यह सोचना अच्छी बात है, लेकिन यह केवल पहला कदम है. जब तक आप उस सोच को कर्म में नहीं बदलते, तब तक वह केवल एक कल्पना बनकर रह जाती है. समुद्र पार करने के लिए नाव चलानी पड़ती है या तैरना पड़ता है, सिर्फ किनारे पर खड़े रहकर लहरें गिनने से दूरी कम नहीं होती. बड़ी सफलताएं रातों-रात नहीं मिलतीं.

समुद्र को पार करने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की जरूरत होती है. जब आप सक्रिय रूप से काम करना शुरू करते हैं, तभी आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं. यह विचार हमें सोचने वाले (Thinker) से करने वाले (Doer) बनने की प्रेरणा देता है. बैठ कर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि छोटे-छोटे कदम ही सही, लेकिन आगे बढ़ाए जाएं.

अगर लक्ष्य बड़ा है, तो शुरुआत भी उतनी ही जल्दी होनी चाहिए

